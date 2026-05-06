امریکی وزیر تجارت ہاورڈ لٹنک پر جیفری ایپسٹین کے جرائم پر پردہ ڈالنے کے سنگین الزامات

امریکی جمہوری قانون سازوں نے وزیر تجارت ہاورڈ لٹنک سے استعفیٰ کا مطالبہ کیا ہے، ان پر بدنام زمانہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کے ساتھ تعلقات کے بارے میں جھوٹ بولنے اور حقائق چھپانے کے الزامات ہیں۔
امریکی سیاست میں ایک نیا اور شدید طوفان کھڑا ہو گیا ہے جہاں جمہوری قانون سازوں نے امریکی وزیر تجارت ہاورڈ لٹنک پر انتہائی سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ بدنام زمانہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کے ساتھ تعلقات کی تحقیقات کے دوران ایک بند کمرے میں ہونے والی خصوصی سماعت کے بعد، ڈیموکریٹس نے ہاورڈ لٹنک پر کانگریس سے جھوٹ بولنے اور ایپسٹین کے ہولناک جرائم پر پردہ ڈالنے کا الزام لگایا ہے۔ ان قانون سازوں کا موقف ہے کہ لٹنک نے نہ صرف حقائق کو چھپانے کی کوشش کی بلکہ وہ جان بوجھ کر گمراہ کن بیانات دے رہے تھے تاکہ اپنی ساکھ کو بچایا جا سکے۔ ایریزونا کی رکن کانگریس یاسمین انصاری نے لٹنک کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے انہیں ایک ایسا شخص قرار دیا جو بیماری کی حد تک جھوٹ بولتا ہے اور امریکی تاریخ کے سب سے بڑے کور اپ یعنی حقائق کو چھپانے کے عمل میں مدد کر رہا ہے۔ دوسری جانب، نمائندہ سہا سبرمنیم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لٹنک کے رویے کو حیران کن اور ناقابل قبول قرار دیا اور کہا کہ وہ کمرے کے اندر انتہائی گھبرائے ہوئے تھے اور ان کے جوابات میں شدید تضاد تھا، جس کی بنیاد پر انہوں نے لٹنک سے فوری استعفیٰ کا مطالبہ کیا ہے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ اس پوری تحقیقات کا مرکزی اور سب سے متنازع نقطہ ہاورڈ لٹنک کا سال 2012 میں جیفری ایپسٹین کے نجی جزیرے کی زیارت کرنا ہے، جسے عام طور پر ایپسٹین آئی لینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے اور جو کہ کئی دہائیوں تک جنسی استحصال کا مرکز رہا۔ یہ بات اس لیے زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے کیونکہ ایپسٹین کے جنسی استحصال کے جرائم پہلے ہی عوامی سطح پر ظاہر ہو چکے تھے اور دنیا بھر میں ان کی مذمت ہو رہی تھی۔ گزشتہ سال ایک پوڈ کاسٹ انٹرویو میں لٹنک نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے 2005 میں ایپسٹین کے مین ہٹن والے گھر کا دورہ کیا تھا اور وہ اس شخص کے رویے سے اس قدر پریشان اور متنفر ہوئے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ کبھی اس گھناؤنے انسان کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں بیٹھیں گے۔ تاہم، بعد میں سامنے آنے والے سرکاری ریکارڈز سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ 2012 میں لٹنک نے نہ صرف ایپسٹین سے ملاقات کی بلکہ اپنے خاندان کے ارکان کے ساتھ اس کے جزیرے کا دورہ بھی کیا۔ لٹنک نے اس سال کے شروع میں سینیٹ کی ایک سماعت کے دوران اس بات کا اعتراف کیا کہ انہوں نے جزیرے کی زیارت کی تھی، لیکن ان کے سابقہ بیانات کے ساتھ یہ بات بالکل میل نہیں کھاتی۔ قانون سازوں کا کہنا ہے کہ یہ بات بالکل ناقابل یقین ہے کہ لٹنک 2008 میں ایپسٹین کے جنسی جرائم کے اعتراف اور متنازع قانونی معاہدے کے بعد بھی ان الزامات سے بے خبر رہے ہوں یا انہیں نظر انداز کیا ہو۔ کیلیفورنیا کے جمہوری نمائندے رو کھنہ نے بھی لٹنک پر عوام کو گمراہ کرنے کے شدید الزامات لگائے ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ لٹنک کی گواہی نے اس بات کو مزید واضح کر دیا ہے کہ ایپسٹین کی سرگرمیوں کے بارے میں کچھ بہت اہم اور حساس تفصیلات کو جان بوجھ کر چھپایا جا رہا ہے۔ رو کھنہ نے طنزیہ انداز میں کہا کہ اب انہیں سمجھ آیا ہے کہ اس انٹرویو کی ویڈیو ریکارڈنگ کیوں نہیں کی گئی، کیونکہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس انٹرویو کی ویڈیو دیکھی ہوتی تو وہ شاید ہاورڈ لٹنک کو فوری طور پر اپنے عہدے سے برطرف کر دیتے۔ مزید برآں، کھنہ نے یہ بھی اشارہ کیا کہ لٹنک اب ان دعوؤں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں جن میں یہ کہا گیا تھا کہ ایپسٹین ویڈیوز کے ذریعے طاقتور لوگوں کی بلیک میلنگ کا ایک وسیع نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ اگرچہ لٹنک پر کسی براہ راست فوجداری جرم کا الزام نہیں ہے، لیکن ریپبلکنز نے کمیٹی کی تحقیقات کا دفاع کیا ہے اور ڈیموکریٹس کے ان الزامات کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ جیفری ایپسٹین نے 2008 میں ایک متنازع معاہدے کے تحت جنسی جرائم کا اعتراف کیا تھا اور بعد میں ان پر کم عمر لڑکیوں کی اسمگلنگ کے سنگین الزامات لگے، جس کے بعد 2019 میں نیویارک کی جیل میں ان کی موت واقع ہوئی، جسے بعد میں خودکشی قرار دیا گیا۔ اس کیس نے امریکی سیاست کے کئی بڑے ناموں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور اب ہاورڈ لٹنک اس تنازع کا نیا مرکز بن چکے ہیں.
امریکی سیاست میں ایک نیا اور شدید طوفان کھڑا ہو گیا ہے جہاں جمہوری قانون سازوں نے امریکی وزیر تجارت ہاورڈ لٹنک پر انتہائی سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ بدنام زمانہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کے ساتھ تعلقات کی تحقیقات کے دوران ایک بند کمرے میں ہونے والی خصوصی سماعت کے بعد، ڈیموکریٹس نے ہاورڈ لٹنک پر کانگریس سے جھوٹ بولنے اور ایپسٹین کے ہولناک جرائم پر پردہ ڈالنے کا الزام لگایا ہے۔ ان قانون سازوں کا موقف ہے کہ لٹنک نے نہ صرف حقائق کو چھپانے کی کوشش کی بلکہ وہ جان بوجھ کر گمراہ کن بیانات دے رہے تھے تاکہ اپنی ساکھ کو بچایا جا سکے۔ ایریزونا کی رکن کانگریس یاسمین انصاری نے لٹنک کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے انہیں ایک ایسا شخص قرار دیا جو بیماری کی حد تک جھوٹ بولتا ہے اور امریکی تاریخ کے سب سے بڑے کور اپ یعنی حقائق کو چھپانے کے عمل میں مدد کر رہا ہے۔ دوسری جانب، نمائندہ سہا سبرمنیم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لٹنک کے رویے کو حیران کن اور ناقابل قبول قرار دیا اور کہا کہ وہ کمرے کے اندر انتہائی گھبرائے ہوئے تھے اور ان کے جوابات میں شدید تضاد تھا، جس کی بنیاد پر انہوں نے لٹنک سے فوری استعفیٰ کا مطالبہ کیا ہے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ اس پوری تحقیقات کا مرکزی اور سب سے متنازع نقطہ ہاورڈ لٹنک کا سال 2012 میں جیفری ایپسٹین کے نجی جزیرے کی زیارت کرنا ہے، جسے عام طور پر ایپسٹین آئی لینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے اور جو کہ کئی دہائیوں تک جنسی استحصال کا مرکز رہا۔ یہ بات اس لیے زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے کیونکہ ایپسٹین کے جنسی استحصال کے جرائم پہلے ہی عوامی سطح پر ظاہر ہو چکے تھے اور دنیا بھر میں ان کی مذمت ہو رہی تھی۔ گزشتہ سال ایک پوڈ کاسٹ انٹرویو میں لٹنک نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے 2005 میں ایپسٹین کے مین ہٹن والے گھر کا دورہ کیا تھا اور وہ اس شخص کے رویے سے اس قدر پریشان اور متنفر ہوئے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ کبھی اس گھناؤنے انسان کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں بیٹھیں گے۔ تاہم، بعد میں سامنے آنے والے سرکاری ریکارڈز سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ 2012 میں لٹنک نے نہ صرف ایپسٹین سے ملاقات کی بلکہ اپنے خاندان کے ارکان کے ساتھ اس کے جزیرے کا دورہ بھی کیا۔ لٹنک نے اس سال کے شروع میں سینیٹ کی ایک سماعت کے دوران اس بات کا اعتراف کیا کہ انہوں نے جزیرے کی زیارت کی تھی، لیکن ان کے سابقہ بیانات کے ساتھ یہ بات بالکل میل نہیں کھاتی۔ قانون سازوں کا کہنا ہے کہ یہ بات بالکل ناقابل یقین ہے کہ لٹنک 2008 میں ایپسٹین کے جنسی جرائم کے اعتراف اور متنازع قانونی معاہدے کے بعد بھی ان الزامات سے بے خبر رہے ہوں یا انہیں نظر انداز کیا ہو۔ کیلیفورنیا کے جمہوری نمائندے رو کھنہ نے بھی لٹنک پر عوام کو گمراہ کرنے کے شدید الزامات لگائے ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ لٹنک کی گواہی نے اس بات کو مزید واضح کر دیا ہے کہ ایپسٹین کی سرگرمیوں کے بارے میں کچھ بہت اہم اور حساس تفصیلات کو جان بوجھ کر چھپایا جا رہا ہے۔ رو کھنہ نے طنزیہ انداز میں کہا کہ اب انہیں سمجھ آیا ہے کہ اس انٹرویو کی ویڈیو ریکارڈنگ کیوں نہیں کی گئی، کیونکہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس انٹرویو کی ویڈیو دیکھی ہوتی تو وہ شاید ہاورڈ لٹنک کو فوری طور پر اپنے عہدے سے برطرف کر دیتے۔ مزید برآں، کھنہ نے یہ بھی اشارہ کیا کہ لٹنک اب ان دعوؤں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں جن میں یہ کہا گیا تھا کہ ایپسٹین ویڈیوز کے ذریعے طاقتور لوگوں کی بلیک میلنگ کا ایک وسیع نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ اگرچہ لٹنک پر کسی براہ راست فوجداری جرم کا الزام نہیں ہے، لیکن ریپبلکنز نے کمیٹی کی تحقیقات کا دفاع کیا ہے اور ڈیموکریٹس کے ان الزامات کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ جیفری ایپسٹین نے 2008 میں ایک متنازع معاہدے کے تحت جنسی جرائم کا اعتراف کیا تھا اور بعد میں ان پر کم عمر لڑکیوں کی اسمگلنگ کے سنگین الزامات لگے، جس کے بعد 2019 میں نیویارک کی جیل میں ان کی موت واقع ہوئی، جسے بعد میں خودکشی قرار دیا گیا۔ اس کیس نے امریکی سیاست کے کئی بڑے ناموں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور اب ہاورڈ لٹنک اس تنازع کا نیا مرکز بن چکے ہیں
ہاورڈ لٹنک جیفری ایپسٹین امریکی سیاست کانگریس جنسی استحصال