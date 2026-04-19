امریکی صدر کی ایران کو سخت وارننگ، آبنائے ہرمز میں کشیدگی کے دوران امریکی نمائندے اسلام آباد روانہ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر آبنائے ہرمز میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے سخت وارننگ جاری کی ہے، جبکہ سلامتی کے خدشات کے پیش نظر امریکی نمائندے نئی بات چیت کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف سخت وارننگز کو تیز کر دیا ہے، جبکہ امریکی نمائندے آبنائے ہرمز میں کشیدگی اور پاکستان میں بڑھتی ہوئی سلامتی کے پیش نظر اسلام آباد کے دورے پر ہیں۔ واشنگٹن/ اسلام آباد (دنیا نیوز) – امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سخت بیان جاری کرتے ہوئے ایران پر جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے، جس میں آبنائے ہرمز میں فائرنگ کا ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے تصدیق کی ہے کہ امریکی نمائندے تہران کے ساتھ نئی بات چیت کے لیے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔
ٹرٹھ سوشل پر پوسٹ کی گئی اپنی گفتگو میں، ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایرانی فورسز نے ایک اہم بحری راستے میں متعدد گولیاں چلائیں، اور اس اقدام کو طے شدہ شرائط کی مکمل خلاف ورزی قرار دیا۔ ان کے بیان کے مطابق، مبینہ طور پر کچھ فائرنگ ایک فرانسیسی بحری جہاز اور ایک برطانوی فریٹر کی طرف کی گئی تھی، جس سے دنیا کے سب سے اہم توانائی کے راستوں میں سے ایک پر بحری سلامتی کے بارے میں تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ امریکی صدر نے اس بات کو بھی دہرایا کہ واشنگٹن پہلے ہی اس علاقے میں ناکہ بندی کر چکا ہے، اور یہ دعویٰ کیا کہ ایران کے اپنے اقدامات گزرگاہ پر پابندیوں کو مؤثر طریقے سے مضبوط کر رہے ہیں۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس راستے کی بندش سے ایران کو یومیہ تقریباً 50 کروڑ ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے، جبکہ یہ تجویز دی کہ امریکہ کو بحری راستوں کو ٹیکساس، لوزیانا اور الاسکا سمیت ملکی بندرگاہوں کی طرف موڑنے کی وجہ سے کم سے کم اقتصادی اثرات کا سامنا ہے۔ ٹرمپ کی گفتگو میں تہران کے لیے ایک براہ راست وارننگ بھی شامل تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ ایک تجویز کردہ معاہدے کو قبول کرنے میں ناکامی کے نتیجے میں ایران کے بنیادی ڈھانچے، بشمول پاور پلانٹس اور پلوں کو نشانہ بنانے والی وسیع امریکی فوجی کارروائی ہو سکتی ہے۔
بڑھتی ہوئی بیان بازی کے دوران، اسلام آباد واشنگٹن اور تہران کے درمیان سفارتی مصروفیت کے لیے ایک اہم مقام کے طور پر ابھرا ہے۔ پاکستانی حکام نے وفاقی دارالحکومت میں سلامتی کے اقدامات کو سخت کر دیا ہے، جس میں آنے والے وفود کی تیاری کے لیے ریڈ زون کو ٹریفک کے لیے سیل کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کی ایک پیشگی ٹیم پہلے ہی شہر میں پہنچ چکی ہے جو ممکنہ دوسری دور کی بات چیت سے قبل ہے۔ ٹرمپ نے خود کہا کہ ان کے نمائندے اتوار کی شام تک اسلام آباد پہنچ جائیں گے، جو مذاکرات دوبارہ شروع کرنے میں فوری اشارہ ہے۔
یہ پیش رفت گزشتہ ہفتے کے آخر میں پاکستانی دارالحکومت میں ہونے والے اعلیٰ سطحی مذاکرات کے پہلے دور کے بعد ہوئی ہے۔ وہ مذاکرات، جنہیں 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد سے امریکہ اور ایران کے درمیان سب سے اہم مصروفیت قرار دیا گیا تھا، بغیر کسی رسمی معاہدے کے اختتام پذیر ہوئے۔ کامیابی نہ ہونے کے باوجود، حکام نے اشارہ دیا کہ بات چیت جاری ہے، اور دونوں فریق مستقبل کے مذاکرات کی رہنمائی کے لیے ایک فریم ورک پر غور کر رہے ہیں۔
تاہم، ایرانی حکام نے مزید بات چیت کے ٹائم لائن کے بارے میں زیادہ محتاط رویہ اختیار کیا ہے۔ ترکی کے انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں بات کرتے ہوئے، نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے کہا کہ آئندہ بات چیت کے لیے کوئی تاریخ مقرر نہیں کی گئی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بات چیت صرف اس وقت آگے بڑھے گی جب 'فریم ورک آف انڈرسٹینڈنگ' پر اتفاق ہو جائے گا، اور ایسی بات چیت میں داخل ہونے سے گریز کا مشورہ دیا جو ناکام ہو سکتی ہے یا کشیدگی کو مزید بڑھا سکتی ہے۔
خطیب زادہ نے نوٹ کیا کہ اگرچہ پچھلے مذاکرات کے دوران 'اہم پیش رفت' ہوئی تھی، لیکن ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق امریکی مطالبات پر اختلافات نے ایک معاہدے کو روکا۔ ایرانی عہدیدار نے اس خیال کو بھی مسترد کر دیا کہ تہران قائم شدہ بین الاقوامی قانون سے باہر کی شرائط کو قبول کرے گا، اور کہا کہ عہد درست عالمی ضوابط کے مطابق رہیں گے۔ آبنائے ہرمز کے معاملے پر، خطیب زادہ نے برقرار رکھا کہ ایران نے پہلے سے طے شدہ جنگ بندی کے مطابق تجارتی جہازوں کے لیے محفوظ راستہ فراہم کیا تھا۔
انہوں نے امریکیوں پر ایرانی بحری جہازوں کو خارج کرنے والی پابندیاں متعارف کروا کر اس انتظامات کو کمزور کرنے کا الزام لگایا، اور وارننگ دی کہ جنگ بندی کی شرائط کی کوئی بھی خلاف ورزی نتائج کو متحرک کر سکتی ہے۔
