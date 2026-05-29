امریکی صدر کا ایران معاہدے کا مسودہ اتحادیوں کو بھیجنے کا فیصلہ

امریکی صدر کا ایران معاہدے کا مسودہ اتحادیوں کو بھیجنے کا فیصلہ
📆29/05/2026 1:27 pm
📰arynewsud
83 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 53% · Publisher: 63%

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے ممکنہ معاہدے کا مسودہ اسرائیل سمیت دیگر اتحادی ملکوں کو بھیج دیا ہے، جس میں آبنائے ہرمز کی بحالی اور پابندیاں ہٹانے کی شقیں شامل ہیں۔ چین نے اس معاہدے کی اقوام متحدہ سے توثیق کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے ممکنہ معاہدے کا مسودہ اسرائیل سمیت دیگر اتحادی ملکوں کو بھیج دیا ہے۔ برطانوی اخبار دی گارجین کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے ممکنہ معاہدے کا مجوزہ مسودہ اسرائیل سمیت اپنے دیگر اتحادی ملکوں کو بھیج دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس معاہدے میں آبنائے ہرمز اور امریکی ناکا بندی کھولنے کی شقیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آبنائے ہرمز کو 30 روز میں جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چین چاہتا ہے کہ مذکورہ معاہدے کی حتمی توثیق اقوام متحدہ کرے۔ واضح رہے کہ امریکی میڈیا نے ایران اور امریکا کے درمیان 60 روزہ جنگ بندی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے تناظر میں یہ پیش رفت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ گزشتہ کئی مہینوں سے دونوں ممالک کے درمیان بالواسطہ مذاکرات جاری تھے، جن میں عمان اور قطر جیسے ممالک نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ اب امریکی صدر نے اتحادیوں کو مسودہ بھیج کر ان کی رائے طلب کی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک جامع معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اس معاہدے میں آبنائے ہرمز کی بحری آمد و رفت کو بحال کرنے اور امریکی پابندیاں ہٹانے جیسی شقیں شامل ہیں، جو عالمی معیشت کے لیے اہم ہیں۔ دوسری جانب چین کا مطالبہ ہے کہ اس معاہدے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی توثیق حاصل ہونی چاہیے تاکہ بین الاقوامی سطح پر اس کی پابندی یقینی بنائی جا سکے۔ ایران نے بھی اس معاہدے پر مثبت ردعمل ظاہر کیا ہے، تاہم ابھی کچھ تکنیکی تفصیلات پر بات چیت باقی ہے۔ اگر یہ معاہدہ طے پاتا ہے تو مشرق وسطیٰ میں امن کی راہ ہموار ہوگی اور تیل کی قیمتوں میں استحکام آئے گا۔ اس وقت عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں گر رہی ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سرمایہ کار اس معاہدے کے امکانات کو مثبت سمجھ رہے ہیں.

