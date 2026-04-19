امریکی، ایرانی مذاکرات میں تناؤ کم کرنے کے لیے وقفے، زارا نور عباس کا منفرد انداز خبروں کی زینت

سینئر پاکستانی سیاستدان ایاز صادق نے انکشاف کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ مذاکرات میں شدید تناؤ کے باعث دونوں فریقوں کو صورتحال کو پرسکون کرنے کے لیے وقفے لینا پڑے۔ دوسری جانب، اداکارہ زارا نور عباس نے اپنی دلکش اور مزاحیہ انسٹاگرام پوسٹ سے مداحوں کو متوجہ کیا ہے۔
امریکی اور ایرانی نمائندوں کو بات چیت کے دوران تناؤ کم کرنے کے لیے وقفے لینا پڑے، ایاز صادق پاکستان مسلم لیگ (ن) کے سینئر رہنما ایاز صادق نے انکشاف کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے نمائندوں کے درمیان ہونے والے ابتدائی مذاکرات کے دوران دونوں فریقوں کو حالات کو پرسکون کرنے اور ٹھنڈا ہونے کے لیے وقفے لینے پڑے۔ یہ بیان دونوں ممالک کے درمیان جاری کشیدگی اور تناؤ کے تناظر میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔
ایاز صادق، جو خود بھی بین الاقوامی تعلقات اور سفارتی معاملات میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں، نے اس بات پر زور دیا کہ یہ مذاکرات کافی نازک مرحلے سے گزر رہے تھے اور فریقین کے جذبات کو قابو میں رکھنے کے لیے دانشمندی کا مظاہرہ ضروری تھا۔
ایاز صادق کے مطابق، یہ مذاکرات بنیادی طور پر ایران کے جوہری پروگرام اور خطے میں اس کے کردار سے متعلق تھے، جن پر امریکہ اور دیگر عالمی طاقتوں کو تحفظات ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر ایران کے خلاف عائد پابندیوں اور سفارتی دباؤ کے پیش نظر، یہ مذاکرات ایک پیچیدہ اور حساس نوعیت کا حامل تھے۔
ایاز صادق نے اس بات کی نشاندہی کی کہ دونوں ممالک کے درمیان تاریخی دشمنی اور گہرے اختلافات موجود ہیں، جس کی وجہ سے کسی بھی ناکامی کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں، مذاکرات کے دوران جذباتی ردعمل کا اظہار فطری تھا، اور اسی لیے بات چیت کو جاری رکھنے اور تعمیری ماحول کو قائم رکھنے کے لیے دانشمندانہ وقفوں کی ضرورت پڑی۔ یہ وقفے نہ صرف تناؤ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوئے بلکہ فریقین کو اپنے مؤقف پر دوبارہ غور کرنے اور مذاکرات کے اگلے مرحلے کے لیے بہتر تیاری کرنے کا موقع بھی فراہم کیا۔
انہوں نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ اس قسم کے اعلیٰ سطحی مذاکرات میں، جہاں قومی مفادات اور عالمی سلامتی داؤ پر لگی ہو، ایسے جذباتی پل آ سکتے ہیں۔ مگر یہ بھی ضروری ہے کہ فریقین اپنی بالغ نظری اور سفارتی بصیرت کا مظاہرہ کریں تاکہ امن اور استحکام کی جانب بڑھا جا سکے۔ ایاز صادق نے امید ظاہر کی کہ مستقبل کے مذاکرات میں تعمیری پیش رفت ہو گی اور خطے میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ یہ بیان بین الاقوامی تعلقات کے تجزیہ کاروں اور عام لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہے، اور یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح سفارتی عمل میں خاموشی اور تحمل کے ساتھ ساتھ وقفوں کا استعمال بھی نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے۔
اداکارہ زارا نور عباس نے ایک بار پھر انٹرنیٹ پر توجہ حاصل کر لی ہے، اس بار ایک شرارتی کیپشن اور بغیر کسی خاص کوشش کے انداز دلفریب نے جس نے مزاح اور فیشن فارورڈ انداز کو مکمل طور پر ملا دیا۔ اداکارہ کی حالیہ پوسٹ تیزی سے وائرل ہو گئی ہے، شائقین ان کی بذلہ سنجی اور آرام دہ مگر نفیس ظاہری شکل دونوں کو بہت پسند کر رہے ہیں۔ انسٹاگرام کا رخ کرتے ہوئے، زارا نے تصاویر کا ایک سلسلہ شیئر کیا، جس کے ساتھ شرارتی طور پر کیپشن لکھا، او اوپر سے سب سے لیکن اندر سے سکینہ، جس نے اپنے فالوورز میں ایک تفریحی، قابلِ قبول موڑ ڈالا۔
تصاویر میں، انہوں نے ایک آرام دہ سفید لیویز گرافک ٹی شرٹ کو کلاسک لائٹ واش ڈینم کے ساتھ جوڑا، جس سے ایک لازوال اور دلکش بنیاد بنتی ہے۔ لباس کی سادگی کو احتیاط سے منتخب کردہ لوازمات کے ذریعے بلند کیا گیا ہے، جس میں بولڈ سونے کے ہول بالیاں اور ایک موٹی سونے کی چین شامل ہے جو ایک دلکش ٹارٹoise shell لاکٹ سے مزین ہے۔ نرم آڑو رنگ کا بلش اور ٹھہرا ہوا مرجانی رنگ کا لپ اسٹک ان کی قدرتی چمک کو بڑھاتا ہے، جو مجموعی شکل میں گرمی اور زندگی ڈالتا ہے۔ شائقین اور فالوورز کو ان کا یہ شرارتی انداز بہت پسند آیا۔ ان کے ایک مداح نے لکھا: کیا مطلب ہے کہ سکینہ الٹی میٹ کول گرل ہے؟ بس۔
اداکارہ حال ہی میں خبروں میں رہی ہیں، خاص طور پر اپنے شوہر اسد صدیقی کے ساتھ خاص خاندانی لمحات منانے کے بعد، جس سے یہ تفریحی مگر انداز دلفریب پوسٹ ان کے سامعین کے لیے ایک اور نمایاں لمحہ بن گئی۔ اس دلکش مواد کے ساتھ، زارا نور عباس نے ایک بار پھر اپنی سچائی، عقل اور تخلیقی صلاحیتوں کے ذریعے شائقین سے جڑنے کی اپنی صلاحیت کو ثابت کیا، یہاں تک کہ ایک سادہ پوسٹ کو بھی ایک وائرل سنسنی میں بدل دیا۔
یہ خبر بین الاقوامی سفارت کاری میں ہونے والی پیش رفت کے علاوہ تفریحی صنعت کی سرگرمیوں کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ ایاز صادق کا بیان عالمی سیاست کے پیچیدہ پہلوؤں کی عکاسی کرتا ہے، جب کہ زارا نور عباس کی پوسٹ سوشل میڈیا پر شہرت اور مداحوں کے ساتھ منسلک ہونے کے رجحان کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ دونوں مختلف دنیاؤں کے موضوعات کو یکجا کرتے ہوئے ایک جامع تصویر پیش کرتا ہے۔
