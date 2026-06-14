امریکہ ہمارا کیسا دوست ہے؟ انڈین ملاحوں کی ہلاکت پر مارکو روبیو کی جے شنکر کو کال
امریکہ ہمارا کیسا دوست ہے؟
انڈین ملاحوں کی ہلاکت پر مارکو روبیو کی جے شنکر کو کال جسے انڈیا کے لیے 'وارننگ' کہا جا رہا ہے، خلیج میں تین انڈین ملاحوں کی ہلاکت پر انڈیا نے امریکہ کے سامنے احتجاج ریکارڈ کرایا ہے لیکن امریکی وزارت خارجہ کے بیان کے بعد تنازع مزید بڑھ گیا ہے، امریکی وزیرِ خارجہ مارکو روبیو کی اپنے انڈین ہم منصب جے شنکر سے ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو کے ان الفاظ پر انڈیا میں شدید ردِعمل سامنے آ رہا ہے۔ عمان کے ساحل کے قریب ایک آئل ٹینکر پر امریکی حملے میں تین انڈین ملاحوں کی ہلاکت کے بعد انڈین وزیرِ خارجہ نے امریکی وزیرِ خارجہ سے ٹیلی فون پر بات کی تھی۔ جے شنکر کے مطابق اُنھوں نے اس واقعے پر سخت احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، تاہم اس گفتگو پر امریکی محکمہ خارجہ کے بیان پر انڈیا میں سخت ردِعمل سامنے آ رہا ہے، انڈیا میں اپوزیشن جماعتوں اور سابق سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ امریکی وزیرِ خارجہ نے انڈین ملاحوں کی ہلاکت پر افسوس کے بجائے سخت زبان استعمال کی اور ایک طرح سے انڈیا کو وارننگ دی ہے، واضح رہے کہ 10 جون کو عمان کے ساحل کے قریب ایک آئل ٹینکر پر امریکی حملے میں تین انڈین ملاحوں کی ہلاکت کے معاملے پر سینیئر امریکی سفارت کار کو طلب بھی کیا تھا، بعد ازاں جمعے کے روز وزارتِ خارجہ نے عمان میں بحری جہازوں پر حملوں کے خلاف احتجاج کے لیے امریکی سفارتکار جیسن میکس کو ایک بار پھر طلب کیا، انھیں انڈین وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکریٹری (امریکی امور) نے طلب کیا تھا، بدھ کے روز پالاؤ پرچم بردار جہاز سیٹبیلو پر حملے میں ہلاکت انڈین ملاحوں کی شناخت ڈیک کیڈٹ، آدتیہ شرما اور انجن فِٹر شیوانند چورسیا کے ناموں سے ہوئی، ٹرمپ کی اتوار کو ایران کے ساتھ معاہدے کی تصدیق، تہران میں احتجاج: 'قالیباف، عراقچی، ہمارے رہبر کے خون کا کیا ہوا؟
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واضح رہے کہ صدر ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت کے آغاز سے ہی انڈیا اور امریکہ کے تعلقات میں تناؤ ہے، امریکی صدر نے جن ممالک پر ٹیرف لگانے کا اعلان کیا تھا، ان میں انڈیا بھی شامل تھا، گذشتہ برس پاکستان اور انڈیا کی لڑائی کے بعد امریکہ کی پاکستان سے قربتیں بڑھ گئی تھیں جبکہ انڈیا کے ساتھ تعلقات مزید پیچیدہ ہو گئے تھے، امریکی صدر ٹرمپ اور انڈیا کے وزیرِ اعظم نریندر مودی ایک دوسرے کو اپنا دوست بتاتے ہیں، لیکن امریکی حکام کے بیانات کے باعث دونوں ممالک کے تعلقات میں سرد مہری آتی رہی ہے، امریکی وزارتِ خارجہ کے بیان کے مطابق انڈین ہم منصب سے گفتگو میں امریکی وزیرِ خارجہ نے زور دیا کہ تمام کمرشل جہازوں کو امریکی فوج کے احکامات کی فوری تعمیل کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اس آبنائے میں امن و سلامتی برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، امریکی وزیرِ خارجہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی اور ایرانی تیل کی غیر قانونی ترسیل برداشت نہیں کی جائے گی، اس گفتگو پر انڈین وزیرِ خارجہ نے ایکس پر لکھا تھا کہ اُنھوں نے امریکی وزیرِ خارجہ سے گفتگو میں خلیج میں امریکی بحریہ کے حملوں پر انڈیا کا احتجاج دوہرایا، کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور نے امریکی وزیر خارجہ کے بیان کو 'غیر حساس' قرار دیتے ہوئے امریکہ اور انڈیا کی دوستی پر سوال اُٹھائے ہیں، ششی تھرور نے 'ایکس' پر لکھا کہ 'امریکی محکمہ خارجہ کا بیان پڑھ کر مجھے شدید صدمہ ہوا ہے، اس میں بے گناہ انڈین شہریوں کی ہلاکت پر افسوس یا ہمدردی کا ذکر ہی نہیں ہے، کوئی دوست اور سٹریٹجک شراکت دار اتنا غیر حساس کیسے ہو سکتا ہے؟
' اُنھوں نے کہا کہ 'کیا قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے کمرشل جہاز کو کسی اور طریقے سے نہیں روکا جا سکتا، جس میں کسی کی جان نہ جاتی؟ میزائل حملہ کر کے عملے کے افراد کو مارنے کے بجائے جہاز کے آلات کو ناکارہ کیا جا سکتا تھا'، ششی تھرور نے مزید لکھا کہ 'ان اہم سمندری راستوں سے گزرنے والے زیادہ تر تجارتی جہازوں پر انڈین عملہ ہوتا ہے، کیا اب امریکی میزائلوں کے لیے وہ سب آسان ہدف بن جائیں گے؟
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