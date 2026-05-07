امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے درمیان جوہری معاہدے کی خفیہ کوششیں اور سیاسی رکاوٹیں

امریکی میڈیا رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کے قریبی مشیروں نے ایران کے ساتھ ایک ایسا جامع معاہدہ تیار کیا تھا جس کے تحت جوہری پروگرام میں کمی کے بدلے اربوں ڈالر کے منجمد اثاثے واپس کیے جانے تھے۔
امریکی جریدے وائرڈ کی ایک حالیہ اور تفصیلی رپورٹ نے عالمی سیاست کے حلقوں میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے قریبی اور بااثر حلقوں نے ایران کے ساتھ ایک انتہائی خفیہ اور پیچیدہ معاہدے پر کام کیا تھا۔ اس مجوزہ معاہدے کا بنیادی مقصد ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنا اور بدلے میں اسے کچھ معاشی مراعات فراہم کرنا تھا۔ رپورٹ کے مطابق اس منصوبے کے تحت تہران کو اس بات پر راضی کیا جانا تھا کہ وہ اپنے پاس موجود افزودہ یورینیم کے ذخائر سے دستبردار ہو جائے یا انہیں کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دے۔ اس کے بدلے میں امریکا ایران کے اربوں ڈالر کے منجمد فنڈز اسے واپس کرنے اور معاشی پابندیوں میں نمایاں نرمی کرنے پر غور کر رہا تھا۔ یہ پیشکش ایک ایسی حکمت عملی کا حصہ تھی جس کے ذریعے واشنگٹن ایران کے جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت کو مستقل طور پر ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس خفیہ فریم ورک کی تیاری میں امریکی سیاست کے چند اہم ترین ناموں نے کلیدی کردار ادا کیا۔ رپورٹ کے مطابق نائب صدر جے ڈی وینس، خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر اس منصوبے کے مرکزی معمار تھے جنہوں نے صدارتی منظوری کے بعد اس ڈیل کے تمام پہلوؤں کو ترتیب دیا تھا۔ مجوزہ معاہدے کی شرائط انتہائی سخت تھیں جن میں یہ شامل تھا کہ ایران نہ صرف اپنے موجودہ افزودہ یورینیم کو منتقل کرے گا بلکہ مستقبل کے 12 سے 15 سال تک یورینیم کی افزودگی کو ایک مخصوص اور محدود سطح تک رکھنے کا عہد بھی کرے گا۔ اس کے بدلے میں ایران کو تقریباً 20 ارب ڈالر کے منجمد اثاثوں تک رسائی دی جانی تھی جو برسوں سے امریکی پابندیوں کی وجہ سے منجمد تھے۔ اس مالیاتی پیکج کا مقصد ایران کی معیشت کو سہارا دینا تھا تاکہ وہ عالمی برادری کے ساتھ دوبارہ ہم آہنگ ہو سکے اور خطے میں تناؤ کم ہو سکے۔ تاہم اس منصوبے کو حتمی شکل دینے میں شدید سیاسی رکاوٹیں پیش آئیں۔ وائرڈ کے مطابق جب یہ تجویز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے اسے سیاسی طور پر انتہائی حساس قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ ٹرمپ کا ماننا تھا کہ ایران کو اتنی بڑی مالی رعایت دینا اور اربوں ڈالر کے فنڈز واپس کرنا امریکی سیاست میں ایک شدید ردعمل پیدا کر سکتا ہے۔ خاص طور پر ان کے سیاسی مخالفین اور سخت گیر حلقوں کی جانب سے اس اقدام کو ایران کی جیت اور امریکی پالیسی کی شکست کے طور پر پیش کیا جا سکتا تھا۔ صدر ٹرمپ کی نظر میں ایران کے خلاف سخت موقف برقرار رکھنا ان کی سیاسی ساکھ کے لیے زیادہ ضروری تھا، اسی لیے انہوں نے اس ڈیل کو آگے بڑھانے کے بجائے اسے پس پذیرہ کر دیا۔ دوسری جانب واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹوں نے اس صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایران ی حملوں میں امریکی فوج کو توقعات سے زیادہ نقصان پہنچا تھا۔ یہ انکشافات اس وقت سامنے آئے جب خطے میں فوجی تناؤ عروج پر تھا اور آبنائے ہرمز جیسے حساس تجارتی راستوں پر کشیدگی بڑھ رہی تھی۔ حالیہ واقعات میں فرانسیسی تجارتی جہاز پر حملے اور عملے کے زخمی ہونے کے واقعات نے بھی عالمی تشویش میں اضافہ کیا ہے۔ ان تمام عوامل نے مل کر امریکا اور ایران کے درمیان کسی بھی ممکنہ معاہدے کے راستے میں مزید مشکلات پیدا کر دیں ہیں۔ موجودہ حالات میں یہ واضح ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی شدید کمی ہے اور کوئی بھی فریق ایسا قدم اٹھانے کو تیار نہیں جو اسے سیاسی طور پر کمزور دکھائے۔ جوہری پروگرام اور معاشی پابندیوں کا یہ تضاد اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ گیا ہے جہاں سفارتی کوششیں تو جاری ہیں لیکن عملی نتائج حاصل کرنا ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے.
