امریکہ اسرائیل کو اربوں ڈالر کے ہتھیار فروخت کرنے کی کوشش کر رہا ہے

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ اسرائیل کو 6 ارب 40 کروڑ ڈالر مالیت کے ہتھیار فروخت کرنے کے لیے کانگریس کی منظوری حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس میں اپاچی ہیلی کاپٹرز اور فوجی گاڑیاں شامل ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ اسرائیل کو 6 ارب 40 کروڑ ڈالر مالیت کے ہتھیار فروخت کرنے کے لیے کانگریس کی منظوری حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس مجوزہ معاہدے میں حملہ آور ہیلی کاپٹرز اور فوجی گاڑیوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی رپورٹ میں ان ہتھیار وں کی ممکنہ فروخت کی خبر دی، تاہم وائٹ ہاؤس نے اس پر کسی تبصرے سے گریز کیا۔ یہ پیش رفت ایسے وقت سامنے آئی ہے جب آئندہ ہفتے نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا سالانہ اجلاس منعقد ہونے
والا ہے اور اسی دوران سلامتی کونسل غزہ کی صورتحال پر خصوصی اجلاس بلانے جا رہی ہے۔ مجوزہ دفاعی پیکیج میں 3 ارب 80 کروڑ ڈالر مالیت کے 30 اے ایچ-64 اپاچی ہیلی کاپٹرز، ایک ارب 90 کروڑ ڈالر کی لاگت سے 3 ہزار 250 پیادہ فوجی جنگی گاڑیاں، اور مزید 75 کروڑ ڈالر مالیت کے پرزہ جات شامل ہیں جو بکتر بند گاڑیوں اور بجلی کی فراہمی کے نظام میں استعمال ہوں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے اسرائیلی فوج کے لیے یہ بھرپور حمایت اس وقت سامنے آئی ہے جب امریکی ڈیموکریٹس کی بڑی تعداد اسرائیل کے غزہ پر حملوں پر کھلے عام تشویش ظاہر کر رہی ہے۔ جمعرات کو امریکی سینیٹرز کے ایک گروپ نے پہلی مرتبہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی قرارداد سینیٹ میں پیش کی، جبکہ حالیہ ہفتوں میں نصف سے زیادہ ڈیموکریٹ سینیٹرز اسرائیل کو مزید اسلحہ بیچنے کی مخالفت میں ووٹ دے چکے ہیں۔ یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مشرق وسطیٰ میں کشیدگی عروج پر ہے اور غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کی حالت زار تشویشناک ہے۔ یہ واضح رہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان دہائیوں سے جاری تنازعے نے خطے میں عدم استحکام پیدا کر رکھا ہے۔ امریکہ، جو اسرائیل کا قریبی اتحادی ہے، اس تنازعے میں ایک اہم کردار ادا کرتا رہا ہے اور اس طرح کے ہتھیاروں کی فراہمی کے ذریعے اسرائیل کی فوجی صلاحیتوں کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری جانب، غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور شہریوں کی ہلاکتوں پر بین الاقوامی سطح پر تشویش پائی جاتی ہے۔ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی تنظیمیں مسلسل جنگ بندی اور مذاکرات کے ذریعے تنازعے کے حل کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ امریکی انتظامیہ کی جانب سے اسرائیل کو اسلحہ کی فراہمی کا فیصلہ ان خدشات میں اضافہ کرتا ہے کہ تنازعہ مزید شدت اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ آیا یہ ہتھیار فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان امن کے قیام میں مددگار ثابت ہوں گے یا پھر تناؤ کو بڑھائیں گے۔\اس خبر میں ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ امریکی کانگریس کی منظوری حاصل کرنا ابھی باقی ہے۔ اگر کانگریس اس معاہدے کی منظوری دیتی ہے، تو اس سے اسرائیل کی دفاعی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہو گا۔ اس کے نتیجے میں، خطے میں طاقت کا توازن مزید تبدیل ہو سکتا ہے اور دیگر ممالک پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ کانگریس میں اس معاہدے کی منظوری حاصل کرنے میں ڈیموکریٹس کی مخالفت ایک اہم رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ خبر میں بتایا گیا ہے، متعدد ڈیموکریٹ سینیٹرز پہلے ہی اسرائیل کو مزید اسلحہ فروخت کرنے کی مخالفت کر چکے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے سے غزہ میں تشدد میں اضافہ ہو گا اور فلسطینیوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گا۔ اس کے علاوہ، امریکی سیاست میں اسرائیل کے حوالے سے مختلف نقطہ نظر بھی موجود ہیں۔ کچھ لوگ اسرائیل کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، جبکہ دوسرے فلسطینیوں کے حقوق اور ان کی سلامتی کے تحفظ پر زور دیتے ہیں۔ ان اختلافات کے نتیجے میں، کانگریس میں اس معاہدے پر بحث اور ووٹنگ ایک دلچسپ اور پیچیدہ معاملہ ہو گا۔\اس خبر کا ایک اور اہم پہلو مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے۔ امریکی انتظامیہ کی جانب سے اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے کا فیصلہ اس خطے میں پہلے سے موجود تناؤ کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ امریکہ نے ایران پر پابندیاں عائد کرنے کی کوشش کی ہے اور اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ان حالات میں، اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی خطے میں ہتھیاروں کی دوڑ کو تیز کر سکتی ہے اور خطرے کے ماحول میں اضافہ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ، یہ بھی خدشہ ہے کہ یہ ہتھیار فلسطینی علاقوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ بین الاقوامی برادری اسرائیل سے مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرے اور فلسطینی شہریوں کی جانوں اور املاک کا تحفظ کرے۔ تاہم، اگر اسرائیل کو جدید ترین ہتھیار فراہم کیے جاتے ہیں، تو اس سے فلسطینیوں کے تحفظ کی کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، یہ بھی خیال رہے کہ اس طرح کے معاہدے خطے میں طاقت کے توازن کو متاثر کرتے ہیں اور عدم استحکام کا باعث بن سکتے ہیں
اسرائیل امریکہ ہتھیار فروخت غزہ ٹرمپ انتظامیہ کانگریس مشرق وسطیٰ
