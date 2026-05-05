امریکی صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم کو عارضی طور پر معطل کر دیا، ایران کے ساتھ معاہدے کی پیشرفت

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم کو عارضی طور پر معطل کرنے کا اعلان کیا ہے، جسے ایران کے ساتھ ممکنہ تاریخی معاہدے کی جانب اہم پیشرفت سمجھا جا رہا ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان سمیت مختلف ممالک کی درخواست اور ایران کے خلاف حالیہ فوجی کارروائیوں کے بعد کیا گیا ہے۔ سفارتی حلقے اسے ایران اور امریکا کے درمیان ڈیڈلاک کے خاتمے کی علامت قرار دے رہے ہیں، لیکن صورتحال ابھی غیر یقینی ہے۔
ایران کے ساتھ ایک تاریخی معاہدے کی جانب نمایاں پیش رفت ہو چکی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز میں جاری پروجیکٹ فریڈم کو عارضی طور پر روکنے کا اعلان کرتے ہوئے دنیا بھر کو حیران کر دیا ہے جسے ایران کے ساتھ ممکنہ تاریخی معاہدے کی جانب اہم پیشرفت قرار دیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹرتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا کہ پاکستان سمیت مختلف ممالک کی درخواست اور ایران کے خلاف حالیہ فوجی کارروائیوں میں کامیابی کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ان کے مطابق ایران کے نمائندوں کے ساتھ ایک مکمل اور حتمی معاہدے کی جانب نمایاں پیشرفت ہو چکی ہے۔ ٹرمپ نے واضح کیا کہ اگرچہ آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی بدستور برقرار رہے گی تاہم جہازوں کی محفوظ آمد و رفت سے متعلق پروجیکٹ فریڈم کو وقتی طور پر معطل کیا جا رہا ہے تاکہ دیکھا جا سکے کہ آیا معاہدہ حتمی شکل اختیار کر پاتا ہے یا نہیں۔ آبنائے ہرمز میں نیا اتحاد؟
جنوبی کوریا کا امریکا کے ’پروجیکٹ فریڈم‘ میں شامل ہونے پر غور دفاعی ماہرین کے مطابق یہ اقدام خطے میں کشیدگی کم کرنے کی ایک بڑی کوشش ہو سکتی ہے جبکہ عالمی منڈیوں خصوصاً تیل کی ترسیل پر اس کے اثرات گہرے ہو سکتے ہیں۔یاد رہے کہ آبنائے ہرمز دنیا کی اہم ترین گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے جہاں سے عالمی تیل کی بڑی مقدار گزرتی ہے۔ ادھر سفارتی حلقے اس پیشرفت کو ایران اور امریکا کے درمیان ممکنہ ڈیڈلاک کے خاتمے کی علامت قرار دے رہے ہیں تاہم صورتحال تاحال غیر یقینی ہے اور آئندہ چند دن انتہائی اہم سمجھے جا رہے ہیں۔آبنائے ہرمز دوبارہ کھلوانے کیلیے جنوبی کوریا اور جاپان سے معاہدہ کر رہے ہیں؛ ٹرمپآبنائے ہرمز میں حملے کرکے ایران راکھ میں چنگاری لگا رہا ہے؛ جوائنٹ چیفس آف اسٹافخبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں
امریکا ایران آبنائے ہرمز پروجیکٹ فریڈم معاہدہ