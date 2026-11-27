امریکہ میں شکرفان کا طوفان: لاکھوں گھروں سے بجلی کا انقطاع اور ہزاروں پروازوں کی منسوخی
امریکہ میں شکرفان کے موقع پر شدید طوفان نے تباہی مچا دی ہے، جس کے نتیجے میں لاکھوں گھروں سے بجلی منقطع ہو گئی ہے اور ہزاروں پروازیں تاخیر کا شکار یا منسوخ ہو گئیں۔
امریکہ میں شکرفان کے موقع پر آنے والا ایک شدید طوفان ملک کے بڑے حصوں میں تباہی مچا رہا ہے، جس نے ہوابازی کی خدمات کو شدید متاثر کیا ہے اور تقریباً ایک ملین گھرانوں کو بجلی سے محروم کر دیا ہے۔ اس طوفان نے پورے ملک میں بھاری بارش، تباہ کن ہوائیں اور ساحلی سیلاب کا سبب بن کر مسافروں اور مقامی رہائشیوں کے لیے سفر کو ناممکن بنا دیا ہے۔
طوفان کی شدت اور بڑی شہروں پر اثرات
ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے مشرقی حصے میں طوفان نے 70 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلا کر تباہی مچا دی ہے۔ نیو جرسی کے گورنر مکی شیگل نے ریاست میں حالاتِ ہنگامہ کا اعلان کیا کیونکہ جرسی شور کے کئی علاقوں میں وسیع پیمانے پر سیلاب پھیل گیا تھا۔ اسی طرح نیو یارک کے گورنر کیتی ہاکچل نے نیو یارک سٹی، لانگ آئی لینڈ اور ویسچیسٹر کاؤنٹی کو بھی حالاتِ ہنگامے کے تحت لانے کا حکم جاری کیا۔Also readMusk pledges SpaceX shares as Trump accounts top 70 million
ہوابازی کی خدمات اور ٹرانسپورٹ کا معیار
ہوائی سفر کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ بھر میں جمعہ کے روز 460 پروازیں منسوخ ہو گئیں اور مزید 2,508 پروازوں میں تاخیر ہوئی، جو کہ فلائٹ ایئر ویب سائٹ کے اعداد و شمار پر مبنی ہے۔ میامی میں ٹریول کی مشکلات کا سلسلہ جمعہ کی رات جاری رہا جب ایک فڈیکس کارگو ہوائی جہاز رن وے سے باہر نکل گیا، جس کے بعد تمام رن ویز کو بند کر دیا گیا سوائے ایک کے۔
بجلی کی فراہمی اور بحالی کی کوششیں
جمعرات کی شام تک امریکہ کے مختلف حصوں میں 980,000 سے زائد گھرانوں کو بجلی کی سپلائی متاثر ہو گئی تھی۔ پنسلوانیا، ورجینیا، میری لینڈ اور نیو جرسی وہ ریاستیں ہیں جن میں بجلی کے انقطاع کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ یوٹیلٹی کمپنیوں نے خبردار کیا ہے کہ کچھ علاقوں میں بجلی کی بحالی میں چند دنوں کا عرصہ لگ سکتا ہے کیونکہ ٹیمیں محفوظ طریقے سے متاثرہ مقامات تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں۔
سیاسی ردعمل اور فوری اقدامات
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ کے روز اعلان کیا کہ وہ مشرقی ساحل پر واقع متاثرہ علاقوں کی مدد کے لیے ایمرجنسی فنڈز جاری کرنے پر غور کریں گے۔ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں امٹرک کے پاسیفک سرفلائنر نے بھی کیلیفورنیا کے ساحلی علاقوں میں ہائی ٹائیڈز کی وجہ سے ٹرینوں کی کئی خدمات منسوخ کر دیں۔
مسافروں کی تعداد اور مستقبل کے اقدامات
امیریکن آٹوموبائل ایسوسی ایشن کے تخمینے کے مطابق شکرفان کی سات روزہ چھٹیوں کے دوران 81.5 ملین امریکی کم از کم 50 میل کا سفر کرنے والے ہیں۔ اس دوران واپنگٹن ڈی سی میں رونالڈ ریگن نیشنل ہوائی اڈے کے رن ویز پر سمندری پانی کی آمد نے بھی نقل و حمل کو متاثر کیا، جبکہ کیلیفورنیا میں قومی موسمیاتی سروس نے 8 فٹ سے زائد کی بلندی پر ٹائیڈز کی پیش گوئی کی ہے۔
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