امریکہ نے ایران کے ایک ارب ڈالر مالیت کے کرپٹو اثاثے ضبط کر لیے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ یہ پیسہ ایرانی عوام سے چرایا گیا ہے اور اب امریکہ اپنے یورپی اتحادیوں کے ساتھ مل کر ان بااثر افراد کی ولاز، لگژری گھر اور دیگر جائیدادیں بھی ضبط کرنے کے لیے تیزی سے کام کر رہا ہے۔
امریکہ نے ایران کے ایک ارب ڈالر مالیت کے کرپٹو اثاثے ضبط کر لیے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ یہ پیسہ ایران ی عوام سے چرایا گیا ہے اور اب امریکہ اپنے یورپی اتحادیوں کے ساتھ مل کر ان بااثر افراد کی ولاز، لگژری گھر اور دیگر جائیدادیں بھی ضبط کرنے کے لیے تیزی سے کام کر رہا ہے۔ یہ کارروائی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف شروع کی گئی سخت معاشی مہم کا حصہ ہے۔ ایران پر عائد امریکی پابندیوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران پر سے پابندیاں اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوں گی، اگر کوئی نرمی کی بھی گئی تو وہ انتہائی مرحلہ وار اور بتدریج ہو گی، جس کے لیے ایران کو کڑی شرائط پوری کرنا ہوں گی.
امریکہ نے ایران کے ایک ارب ڈالر مالیت کے کرپٹو اثاثے ضبط کر لیے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ یہ پیسہ ایرانی عوام سے چرایا گیا ہے اور اب امریکہ اپنے یورپی اتحادیوں کے ساتھ مل کر ان بااثر افراد کی ولاز، لگژری گھر اور دیگر جائیدادیں بھی ضبط کرنے کے لیے تیزی سے کام کر رہا ہے۔ یہ کارروائی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف شروع کی گئی سخت معاشی مہم کا حصہ ہے۔ ایران پر عائد امریکی پابندیوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران پر سے پابندیاں اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوں گی، اگر کوئی نرمی کی بھی گئی تو وہ انتہائی مرحلہ وار اور بتدریج ہو گی، جس کے لیے ایران کو کڑی شرائط پوری کرنا ہوں گی
امریکہ ایران کرپٹو اثاثے ضبط پابندیاں