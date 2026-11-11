امریکی ثالثوں کی نئی حکمت عملی سے زےلنکی خوش، لیکن حفاظتی ضمانتوں پر زور
زےلنکی نے ابو ظہبی میں روس کے ساتھ مذاکرات میں امریکی ثالثوں کی نئی حکمت عملی پر خوشی کا اظہار کیا، لیکن اپنے ملک کے لیے حفاظتی ضمانتوں کی ضرورت پر زور دیا۔
اُکرین کے صدر ولودیمیر زےلنکی نے ابو ظہبی میں روس کے ساتھ مذاکرات کے دوران امریکی ثالثوں کے نقطۂ نظر میں تبدیلی پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تبدیلیاں مثبت ہیں اور وہ اس بات سے بہت خوش ہیں جو انہوں نے سنا۔ تاہم انہوں نے اپنے ملک کے لیے حفاظتی ضمانتوں کی ضرورت پر زور دیا۔ کیوئف اور ماسکو کے نمائندے ابرِیاتی دارالحکومت میں منگل کو مذاکرات کا آغاز کیا، جو فروری کے بعد پہلی بار ہوا جب مذاکرات رکاوٹ میں پھنس گئے تھے اور واشنگٹن کو ایران کے جنگ سے متوجہ کیا گیا تھا۔ امریکی سفیر، جن میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بہن کے شوہر جیرڈ کشرن اور کاروباری سٹیو وِٹکوف شامل ہیں، نے مذاکرات کی سہولت فراہم کی۔ پہلی نشست کئی گھنٹے تک جاری رہی اور اس کا مقصد جنگ کے حل کی طرف قدم بڑھانا اور ایک نئے حفاظتی فریم ورک پر کام کرنا تھا جس میں یورپ بھی شامل ہے۔ کشرن نے کہا کہ امریکہ نے جنگ کے دونوں فریقوں کے درمیان خلا کو کم کیا ہے، لیکن تفصیلات فراہم نہیں کیں، اور وہ یورپ کے سب سے بڑے تنازعے کے حل کی طرف بڑھنے کی امید رکھتے ہیں۔ زےلنکی نے کپنہاگ میں کہا کہ مذاکرات تعمیراتی اور کافی بنیادی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی ٹیم نے رپورٹ کی ہے کہ انسانی مسائل اور حفاظتی ضمانتیں مذاکرات کے موضوعات میں شامل تھیں۔ جب ان سے کشرن اور وِٹکوف کے امن مذاکرات کے نقطۂ نظر میں تبدیلی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا: "میں تبدیلیاں دیکھتا ہوں۔ میں جو سنا ہے اس سے بہت خوش ہوں۔" انہوں نے مزید بتایا کہ ابو ظہبی میں مذاکرات کنندگان بڑے پیمانے پر قیدیوں کے تبادلے پر کام کر رہے ہیں اور امریکی حکام روس کا دورہ کریں گے تاکہ اس معاملے پر مزید بات چیت کی جا سکے۔ روس کے لینگینرڈ علاقے کے گورنر الیگزینڈر ڈروزڈینکو نے ٹیلیگرام پر پوسٹ کیا کہ ایک اُکرینی ڈرون حملے نے اوست‑لُگا، جو بحرِ شمالی میں ایک اہم تیل برآمدی بندرگاہ ہے، میں آگ لگائی۔ پیرس میں، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اس ہفتے کے مذاکرات کو "بہت پیداواریت" قرار دیا اور کہا کہ یورپ ین کو آخرکار مذاکرات کی میز پر شامل کیا جانا چاہیے کیونکہ وہ اس مسئلے کے حل کا حصہ ہیں۔ یورپ کو ٹرمپ کے روس کے ساتھ ایک نئے جنگ کے بعد کے حفاظتی ڈھانچے پر مبنی معاہدے کے خیال سے پریشان کیا گیا ہے، جس سے یہ خدشہ ہے کہ واشنگٹن کیوی کو ایک حقیقی شکست قبول کرنے پر مجبور کرے گا۔ کشرن نے کہا کہ امریکہ ایک نئے حفاظتی فریم ورک بنانے کی امید رکھتا ہے جو اُکرین، روس اور یورپ کے درمیان طویل مدتی امن کو یقینی بنائے۔ ماسکو نے بھی کہا کہ یہ ایک ترجیح ہے۔ اُکرین نے "یالتا 2.
0" سے خبردار کیا ہے، جو دوسری عالمی جنگ کے بعد سوویت یونین کے ساتھ یورپ کو تقسیم کرنے والے مغربی رہنماؤں کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یورپی یونین نے کہا کہ حفاظتی انتظامات صرف وقفِ جنگ کے بعد ہی زیر بحث لائے جا سکتے ہیں۔ پوتین نے بار بار وسیع تر وقفِ جنگ کی پیشکشوں کو مسترد کیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ اس کے افواج اُکرین میں آگے بڑھتے رہیں گے۔
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