امریکی بحریہ نے خلیج عمان میں ایران کے جہاز کو تباہ کر دیا، تہران نے بحیرہ خلیج ہرمز بند رکھنے کا اعلان
امریکی فوج نے خلیج عمان میں ایران کے ایک جہاز کو نشانہ بنا کر بند کر دیا۔ ایران کے عہدیداروں نے مزاحمت کا اعلان کیا اور بحیرہ خلیج ہرمز کو بند رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔
امریکی فوج نے جمعہ کے روز خلیج عمان میں ایران کے خلاف نافذ کردہ بحری بلاکےڈ کی خلاف ورزی کرنے والے ایک تجارتی جہاز کو نشانہ بنا کر اس کی حرکت رکوا دی۔ امریکی مرکز نے تصدیق کی کہ یے اقدام تہران کی جانب سے دباؤ بڑھانے کی کوششوں کے جواب میں کیا گیا ہے جس کے بعد ایرانی اعلیٰ عہدیداروں نے مزاحمت کا اعلان کیا۔
امریکی فوجی کارروائی کی تفصیلات
امریکی مرکزی کمان کے بیان کے مطابق، جمعہ کے روز ایک جنگی ہوائی جہاز نے خلیج عمان میں موصوف جہاز کے پرچھالے پر درستگی سے بمباری کی۔ اس کارروائی کے نتیجے میں جہاز کی تحریک کو متاثر کیا گیا لیکن اس کے شہری بیڑے کے ارکان محفوظ رہے۔Also readPakistan, Saudi Arabia, Türkiye Boost Defence Ties
یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب جہاز 'میک پیسیفک آرچر' جو کہ پلاؤ کا جھنڈا اٹھاتا ہے، ایرانی بندرگاہ شہر بندر عباس سے روانہ ہوا تھا۔ امریکی فوج نے تصدیق کی کہ اس عمل میں کوئی شہری نقصان نہیں ہوا اور جہاز صرف حرکت کرنے سے قاصر ہو گیا۔
ایرانی عہدیداروں کے ردعمل
ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ کے مشیر محمد مخبر نے جمعہ کے روز ایران کی سرکاری میڈیا کے ذریعے یہ اعلان کیا کہ تہران امریکی پابندیوں کو توڑنے کے لیے تمام وسائل استعمال کرے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ بحیرہ خلیج ہرمز دوبارہ کھولا نہیں جائے گا اور نہ ہی امریکی بلاکےڈ کو برقرار رہنے دیا جائے گا۔
محمد مخبر نے بلاکےڈ کو توڑنے کے لیے مخصوص منصوبوں کی تفصیلات فراہم نہیں کیں، لیکن انہوں نے ایران کی پختہ عزم کی عکاسی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کی پوزیشن مستقل ہے اور وہ اقتصادی دباؤ کے باوجود اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں لا ئیں گے۔
بحریہ کمانڈر کا بیانات اور مستقبل کے اقدامات
ایرانی بحریہ کے کمانڈر شہرام ایرانی نے سرکاری ٹی وی پر یقین دہانی کرائی کہ دشمن کی کوششیں ناکام رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی بندرگاہیں اب بھی فعال ہیں اور سمندری اسکورٹس کی خدمات جاری ہیں۔
شہرام ایرانی نے کہا کہ امریکہ کی کوشش ایران کی معیشت کی شریانِ حیات کو کاٹنے کی تھی لیکن یہ کوششیں اس وقت تک ناکام رہی ہیں۔ ایرانی حکام کا موقف ہے کہ وہ اپنے مالکان اور بحارتی عملے کے ساتھ کھڑے ہیں اور مزاحمت جاری رہے گی۔
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