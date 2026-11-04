امریکی انٹیلی جنس میں تقسیم: کانگریس کو اطلاعات کی فراہمی میں رکاوٹیں
ڈونلڈ ٹرمپ کے دوسرے دور میں امریکی انٹیلی جنس ایجنسیوں کے درمیان کشیدگی نے کانگریس اور وفاقی حکومت کو اہم اطلاعات سے محروم کر دیا ہے۔
واشنگٹن (رائٹرز) - صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دوسرے دورِ صدارت کے دوران امریکی انٹیلی جنس شراکت داری میں نمایاں سستی واقع ہوئی ہے، جس سے کانگریس اور دیگر وفاقی اداروں تک عالمی خطرات پر معلومات کی ترسیل متاثر ہوئی ہے۔ آٹھ موجودہ اور سابق افسران کی طرف سے دی گئی معلومات کے مطابق، ایران اور دیگر عالمی خطرات سے متعلق اہم انٹیلی جنس شیئرنگ میں کچھ معاملات میں عارضی طور پر رکاوٹیں بھی پیدا ہوئیں۔
سی آئی اے اور او ڈی این آئی کے درمیان تنازع
سی آئی اے نے پچھلے سال قومی انٹیلی جنس کونسل (NIC) کے ساتھ مشترکہ تجزیاتی رپورٹس لکھنا بند کر دی تھیں، جو کہ انٹیلی جنس کمیونٹی کے نظریات کو یکجا کرنے کا اہم ذریعہ ہیں۔ یہ اقدام صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتظامیہ کے تحت قومی سیکیورٹی ایجنسیوں میں کی گئی بڑی کٹوتیوں اور ان افسران کو ہٹانے یا نظر انداز کرنے کی کوششوں کے بعد سامنے آیا جنہیں غیر وفادار سمجھا گیا۔Also readDemocrats win control of US Senate, flipping chamber from GOP
اطلاعات کی فراہمی میں تاخیر اور اسباب
ٹلسی گابرڈ کی قیادت کے دوران نیشنل انٹیلی جنس ڈائریکٹوریٹ (ODNI) اور سی آئی اے کے درمیان گہری کشیدگی نے صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیا تھا۔ اگرچہ جون میں ان کی استعفٰی کے بعد یہ کشیدگی کم ہوئی ہے، لیکن اس تصادم سے پیدا ہونے والی مسائل اب بھی برقرار ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ خلل پالیسی سازوں کو ملک کے سامنے موجود خطرات کی مکمل تصویر سے محروم کر رہا ہے، جو کہ 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد سامنے آنے والی انٹیلی جنس ناکامیوں کی یاد دلاتا ہے۔
قانون سازوں کے لیے اطلاعات کی بندش
متعلقہ افراد کے مطابق، قانون سازوں اور ان کے اسٹاف کو جون 2025 میں ایران پر فوجی مداخلت کے چند دنوں بعد اور جنوری 2026 میں سابق وینزویلی صدر نکولاس مادرو کے گرفتار ہونے کے بعد ٹلسی گابرڈ کے دفتر سے اطلاعات کی فراہمی عارضی طور پر بند کر دی گئی تھی۔ ٹلسی گابرڈ کے ٹیم نے الزام لگایا تھا کہ قانون سازوں نے میڈیا کو اطلاعات لیک کی ہیں، جس کے نتیجے میں رابطے منقطع ہوئے۔
سی آئی اے کی جانب سے دوبارہ تعاون کی کوشش
ایک امریکی انٹیلی جنس افسر نے بتایا کہ سی آئی اے نے حال ہی میں کچھ گروپس کی تجزیاتی رپورٹس میں مشترکہ مصنف کے طور پر دوبارہ شمولیت اختیار کر لی ہے۔ سی آئی اے کی ترجمان لیز لائنز نے کہا کہ وہ پریزیڈینشل ڈیلی بریف اور قومی انٹیلی جنس کونسل کے ذریعے انٹیلی جنس رپورٹس کی فراہمی میں مکمل طور پر حصہ لے رہی ہے۔ تاہم، اس دوران ایران پر جنگ سے متعلق کوئی بھی رپورٹ تیار نہیں کی جا سکی ہے۔
آئندہ انتظامیہ کے لیے بحالی کے منصوبے
اب کچھ سابق افسران اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ہوور انسٹی ٹیوٹ میں بائی پارٹیز بنیادوں پر کام کر رہے ہیں تاکہ اگلے انتظامیہ کے لیے انٹیلی جنس کمیونٹی کو دوبارہ تعمیر کرنے کے منصوبے تیار کیے جا سکیں۔ بیٹھ سنر، جو ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور میں نیشنل انٹیلی جنس ڈائریکٹر کے نائب تھیں، نے کہا کہ پالیسی سازوں کو دنیا کے بارے میں زیادہ پیچیدہ اور مربوط نظریہ کی ضرورت ہے، لیکن وہ کم معلومات حاصل کر پا رہے ہیں۔
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