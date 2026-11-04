امریکی کانگریس میں ڈیموکریٹس کی فتح اور اسرائیل کی مدد پر نئی آنکھ
امریکی کانگریس میں ڈیموکریٹک پارٹی کی فتح نے اسرائیل کو فوجی امداد اور مشرق وسطیٰ کی پالیسیوں پر نظرثانی کا امکان پیدا کر دیا ہے۔
امریکی کانگریس میں ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے دونوں ایوانوں، یعنی سینٹ اور ہاؤس آف ریپریزنٹیٹوز پر فتح نے ریاستہائے متحدہ کی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی مستقبل کی سمت کو بدلنے کا امکان پیدا کر دیا ہے۔ اتوار کو ہونے والے درمیانی انتخابات کے نتیجے میں یہ تبدیلی اب حقیقت بن چکی ہے، جس نے کئی دہائیوں پر محیط اس بائی پارٹی حمایت میں گہرا خلل ڈال دیا ہے جو روایتی طور پر امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ریکارڈ کی جاتی رہی ہے۔
اس انتخابی جہد میں ایران کے خلاف جاری جنگ کے خلاف عوامی ناراضگی نے مرکزی کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں بہت سے نئے منتخب اراکین نے اسرائیل کو فوجی امداد فراہم کرنے کے خلاف مہم چلائی تھی۔ ڈیموکریٹس کی اس تاریخی کامیابی نے نہ صرف واشنگٹن میں پالیسیوں کی سخت نگرانی کا راستہ ہموار کیا ہے بلکہ یہ امریکی خارجہ پالیسی کے ایک اہم ستون کو بھی دوبارہ ترتیب دینے کا باعث بن سکتی ہے۔Also readFederal cabinet endorses Pakistan-Kuwait defense cooperation agreement
سینٹ اور ہاؤس میں ڈیموکریٹس کی مکمل کنٹرول
امریکی سیاسی منظر نامے میں ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے دونوں ایوانوں کی کامیابی نے白宫 کے ساتھ تعلقات میں نئی ڈائنامکس متعارف کرائی ہے۔ اب ڈیموکریٹس کو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹوز اور سینٹ دونوں میں اکثریت حاصل ہے، جو انتظامیہ کی پالیسیوں کو چیلنج کرنے اور سخت نگرانی کرنے کی پوزیشن میں لاٹا ہے۔ ان نئے منتخب ہونے والے اراکین، خاص طور پر پروگریسوئس، نے انتخابی مہم کے دوران واضح طور پر اسرائیل کو فوجی امداد کی مخالفت کی تھی۔
انتخابات میں ابداال السید جیسا ایک اہم شخصیت سامنے آئی ہے، جو مشی گن سے منتخب ہونے والے پہلے مسلم سینیٹر ہیں۔ ان کی کامیابی ریپبلکنز کی کوششوں کے باوجود ہوئی، جو یہودی ووٹرز کو اپنے پاس لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب کاغذ پر ڈیموکریٹس کے پاس فوجی امداد کے اخراجات، مغربی کنارے میں تشدد، اور دیگر متنازعہ امور پر غور و فکر کرنے کا آئینی حق ہے۔
ریپبلکنز کی جانب سے اسرائیلی پالیسی پر نظرثانی
اس انتخابی نتائج نے ریپبلکن پارٹی کے اندر بھی اسرائیل کی روایتی حمایت پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ وائس پریذیڈنٹ جی ڈی وانس نے بدھ کو الزام لگایا کہ ایران کے خلاف جنگ نے ریپبلکنز کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں بتایا کہ ایک پولسٹری نے چار ایسے اقدامات کی نشاندہی کی ہیں جن سے ناخوش ٹرمپ ووٹرز واپس آ سکتے ہیں۔
ان چار اقدامات میں جنگ کا اختتام، معیشت اور مہنگائی پر توجہ، امریکہ پہلے، اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں تبدیلی شامل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریپبلکنز بھی اب اسرائیل کی پالیسیوں پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ وائس پریذیڈنٹ جی ڈی وانس نے اس بات کی تصدیق کی کہ اسرائیل اب ریپبلکنز کے لیے ایک مسئلہ بن چکا ہے جسے سنوارنے کی ضرورت ہے۔
فوجی امداد اور انتظامیہ کی حدود
اگرچہ ڈیموکریٹس کے پاس نگرانی کے جدید تر ذرائع ہیں، لیکن ان کی طاقت محدود ہے کیونکہ پریذیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے ووٹو کے حق کا استعمال کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ پریذیڈنٹ ٹرمپ نے اتوار کو فاکس نیوز انٹرویو میں اعلان کیا تھا کہ انہوں نے بینجمن نیتن یاہو کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جس کے تحت واشنگٹن سالانہ سیکیورٹی امداد روک دے گا۔ تاہم، اس قانونی اختیار پر ابھی واضح نہیں ہے۔
امریکہ اسرائیل کو سالانہ بلینز ڈالرز کی فوجی امداد فراہم کرتا ہے، اور پریذیڈنٹ کو ایوانوں کی دو تہائی اکثریت کے بغیر کانگریس کے بلز کو ووٹو کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ ڈیموکریٹس کے پاس اس ووٹو کو اوور رائیڈ کرنے کے لیے کافی ووٹس نہیں ہیں۔ اس لیے، وہ زیادہ تر سرکاری سنسنوز اور نومنیٹیز کی توثیق میں رکاوٹ ڈالنے کے ذریعے اپنے مطالبات منوانے کی کوشش کریں گے۔
عوامی رائے اور آنے والے اقدامات
امریکی عوام، خاص طور پر نوجوان نسل، اسرائیل کی حمایت کے خلاف ہو رہی ہے۔ پالیسیوں میں یہ تبدیلی جنریشنل ڈیوائیڈ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ سینیٹ میں ڈیموکریٹک کوائس کے 47 میں سے 46 ارکان نے سیٹلز کے ہاتھوں فلسطینیوں پر تشدد کے خلاف قرارداد کی حمایت کی تھی، حالانکہ ریپبلکنز نے اسے بلاک کر دیا تھا۔ یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ سیاسی مناخ بدل رہا ہے۔
آئندہ اقدامات میں ڈیموکریٹس انتظامیہ کے افسران کو عوامی سماعتوں کے لیے بلانے کا اختیار حاصل ہے، جو ٹرمپ کے دور میں نایاب تھا۔ یہ عمل اسرائیل کی نئی حکومت کے ساتھ بھی متاثر ہو سکتا ہے، جس کی تشکیل میں وقت لگ سکتا ہے۔ بینجمن نیتن یاہو کی حکومت کے استحکام کے ساتھ، مستقبل کی امریکی پالیسی اس پر منحصر ہوگی کہ نئی اسرائیلی قیادت کس طرح ڈیموکریٹس کے ساتھ تعاون کرتی ہے۔
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