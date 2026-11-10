امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایرانی کارروائی نہ کرنے کی تجویز سے تیل کی قیمتوں میں کمی
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر فوجی کارروائی نہ کرنے کا اعلان کیا جس سے وسطیٰ خلیج میں سپلائی کے خدشات کم ہوئے اور برینٹ کرڈ میں کمی آئی۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان نے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی لائی ہے۔ صدر ٹرمپ نے منگل کے روز واضح کیا کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی ضرورت موجودہ مرحلے پر محسوس نہیں ہوتی۔ اس بیانات نے وسطیٰ خلیج کے علاقے میں سپلائی کے ممکنہ رکاوٹوں کے حوالے سے پیدا ہونے والے خوف کو کم کر دیا ہے۔ جس کے نتیجے میں انویسٹرز کے درمیان محتاط رجحان دیکھا گیا اور قیمتوں میں معمولی گراوٹ ریکارڈ کی گئی۔
تیل کی قیمتوں میں کمی کی تفصیلات
برینٹ کرڈ فیول کے فریکچرز میں چوبیس سینٹ کی کمی واقع ہوئی۔ اس کے بعد ان کی قیمت ایک بیرل کے لیے نوے ڈالر تیس سینٹ تک آ گئی۔ یہ کمی پچھلے کاروباری سیشن کے مقابلے میں چوہتر فیصد فیصد ہے۔ اسی طرح امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ تیل کی قیمتوں میں پچاس سینٹ کی کمی آئی۔ اس کی قیمت نوے ڈالر پچاس سینٹ فی بیرل پر مقرر ہوئی۔ یہ گراوٹ چالیس فیصد کی شرح پر ہے۔ گزشتہ سیشن میں برینٹ کرڈ میں پچاس و آٹھ فیصد کی بڑی کمی درج کی گئی تھی۔ اس سے قبل اسی مہینے کے اواخر میں اس کی قیمتیں سب سے کم سطح پر پہنچ چکی تھیں۔Also readRare perfume bottle dating back 2,000 years unearthed in Italy's Pompeii
امریکی حکمت عملی اور بحری بلاک ایڈ
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز اعلان کیا کہ وہ علاقائی ممالک کی اپیل پر غور کرتے ہوئے ایران کے خلاف مزید حملوں کو روک رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ ابھی کے لیے بحری بلاک ایڈ برقرار رکھیں گے۔ یہ بلاک ایڈ ہرمز کے تنگ درے میں نافذ ہے۔ وزیر اعظم قطر نے سفارتی کوششیں کی تھیں۔ انہوں نے وائٹ ہاؤس میں بات چیت کے دوران فوجی کارروائی روکنے کی اپیل کی تھی۔ اس صورتحال نے منڈی کو سکون کا احساس دیا ہے۔ تاہم بحری راستوں پر حملے جاری ہیں لیکن وہ شدت اختیار نہیں کر رہے۔
مالیاتی تجزیہ اور مارکیٹ کا ردعمل
کے سی ایم ٹریڈ کے chief market analyst ٹم واٹرر نے اس بات کی توثیق کی ہے کہ منڈی امریکی صدر کے نرمی کے رویے کو ترجیح دے رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس پریس بریفنگ میں دی گئی معلومات نے اس رجحان کو مزید مستحکم کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حملوں میں اضافہ نہیں ہوا۔ اس وجہ سے منڈی میں نیا رسک پریمیم شامل نہیں ہوا ہے۔ تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ موجودہ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا بنیادی سبب سفارتی دباؤ کا ہے۔ اس صورتحال میں سرمایہ کار بڑے پیمانے پر خطرے سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ایران اور اوپیک او کی پوزیشن
ایرانی سیکیورٹی کونسل کے سربراہ محسن رضائی نے امریکہ کی جانب سے جھوٹی خبروں کے خلاف خبردار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ Imaginary talks کے حوالے سے فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے سات شرائط کی پابندی پر زور دیا۔ اوپیک او کے اعداد و شمار کے مطابق اوکٹوبر میں پیداوار میں اضافہ ہوا۔ سعودی عرب، کویت اور عراق میں تیل کی پیداوار بڑھی۔ امریکی سرکاری افسران اور گلف کے اعلیٰ عہدیداروں نے امن معاہدے کی افواہوں کو مسترد کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فوری معاہدے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔
روس اور یوکرین امن مذاکرات
روس اور یوکرین کے عہدیداروں نے منگل کے روز ملاقات کا اہتمام کیا ہے۔ یہ بات چیت امریکہ کی میزبانی میں ہو رہی ہے۔ یہ ان کی پہلی ملاقات ہے۔ یہ فروری کے بعد سے ہونے والی پہلی بات چیت ہے۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے جنگ کے خاتمے کی توقع ظاہر کی تھی۔ ان کا خیال ہے کہ یورپ کی سیکیورٹی کو بھی اس معاہدے میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات چیت چھ ماہ سے زائد پرانی ہے۔ اس سے عالمی توانائی کی مارکیٹ میں مستحکم صورتحال کا امکان ظاہر ہوتا ہے۔
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