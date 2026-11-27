امریکی انتظامیہ نے وینزویلا اور عراق کو اوپیک سے نکلنے کی تلقین کی
امریکی انتظامیہ نے وینزویلا اور عراق کو اوپیک سے نکلنے کی ترغیب دی اور وینزویلا کے رکنیت فیس ادا کرنے میں رکاوٹ ڈالی۔
امریکہ کی جانب سے اوپیک کے خلاف ایک بڑا حکمت عملی قدم اٹھایا گیا ہے جس میں ٹرمپ انتظامیہ نے وینزویلا اور عراق کو اس کارٹیل سے نکلنے کی تلقین کی۔ یہ اقدام وینزویلا کی سالانہ رکنیت فیس ادا کرنے میں رکاوٹ ڈال کر کیا گیا تاکہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی پیداوار میں اضافہ ممکن ہو سکے۔ ان اطلاعات کے مطابق یہ قدم دو ایسے ممالک کے خلاف اٹھایا گیا جو اوپیک کے بانی ارکان میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ کارروائی اوپیک کے خلاف ایک غیر معمولی اور براہ راست چیلنج کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔
امریکہ کا دباؤ اور وینزویلا کا معاملہ
واشنگٹن کے ساتھ واقفیت رکھنے والے دس ذرائع نے تصدیق کی کہ گزشتہ سال کے اوائل میں ٹرمپ انتظامیہ نے وینزویلا اور عراق کو اوپیک سے نکلنے پر غور کرنے کی ہدایت کی تھی۔ امریکی عہدیداران اس وقت ان ممالک میں تیل کی پیداوار اور سرمایہ کاری میں اضافے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اوپیک کی پیداواری پابندیاں انہیں اپنے اہداف حاصل کرنے میں رکاوٹ ڈال سکتی ہیں۔ امریکہ کا دباؤ اس حد تک بڑھ گیا کہ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے مداخلت کی اور ٹرمپ انتظامیہ کو اس معاملے کو مزید آگے بڑھانے سے روک دیا۔Also readPakistan announces women's central contracts for 2026-27
جنوری میں نکولس مادورو کے اقتدار سے ہٹنے کے بعد امریکہ نے وینزویلا کے لیے اسٹیٹ فنڈز تک رسائی کنٹرول کر لی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے تصدیق کی کہ وہ وینزویلا کے عارضی حکومت سے ڈسبرسمنٹ کی درخواستیں موصول کرتا ہے اور ان کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ایک عہدیدار نے کہا کہ ممکن ہے کہ کم سطح کے عہدیداران نے اوپیک سے نکلنے کے سوال کو اٹھایا ہو، لیکن اعلیٰ سطح پر اسے ترجیح نہیں دی گئی۔ امریکہ وینزویلا کے فنڈز کو کنٹرول کر کے اس پر اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھے ہوئے ہے۔
عراق میں پیداواری کوششیں اور سرکاری ردعمل
عراق کے وزیراعظم آل فلع الزیدی نے اس سال کے گرمیوں میں امریکی عہدیداران کے ساتھ گفتگو کے بعد اوپیک سے نکلنے کا امکان ظاہر کیا تھا۔ تاہم، عراق کے وزیرِ مواصلات اور تیل نے اس منصوبے کا خیر مقدم نہیں کیا۔ انہوں نے وزیراعظم کو قائل کیا کہ عراق اوپیک میں رہے اور اس کے بجائے پیداواری کوٹہ میں اضافے کی کوشش کرے۔ عراق کی تیل کی آمدنی اب بھی نیویارک فیڈرل ریزرو بینک کے ایک اکاؤنٹ سے گزرتی ہے، جو 2003 کی عراق جنگ کا ایک نتیجہ ہے۔ یہ مالیاتی نلکی امریکہ کو عراق پر مضبوط اقتصادی دباؤ ڈالنے کی اجازت دیتی ہے۔
عراق اور وینزویلا دونوں ممالک کے لیے امریکی لوریج انتہائی طاقتور ہے۔ اگرچہ امریکی محکمہ خارجہ نے اوپیک کے حوالے سے عراق کے ساتھ مکالمے کی نوعیت کو واضح کیا، لیکن اس کا کہنا ہے کہ ان کی بات چیت بنیادی طور پر توانائی کی انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے پر مرکوز تھی۔ تاہم، اوپیک کے ساتھ تعلق کو توڑنے کے دباؤ نے عراق کی داخلی پالیسیوں میں بھی الجھن پیدا کی ہے۔ عراق کی حکومت نے اوپیک کو برقرار رکھنے کو ہی اپنی مفادات کے لیے موزوں سمجھا۔
اوپیک کی موجودہ صورتحال اور مستقبل کا اندازہ
امریکی کارروائیوں نے اوپیک کو ایک ایسے دور میں اور بھی زیادہ تنہا کر دیا ہے جب یہ گروپ اپنی طاقت کھو رہا ہے۔ 2019 کے بعد سے اوپیک نے چار ارکان کھو چکا ہے۔ یو ای ای نے پیداواری پابندیوں سے نالاں ہو کر اس سال نکلتے ہوئے اعلان کیا۔ اسی طرح 2020 میں قطر، 2024 میں اینگولا اور ایکواڈور نے بھی گروپ چھوڑا۔ اوپیک نے 1960 میں بغداد میں عراق، ایران، سعودی عرب، کویت اور وینزویلا کے اشتراک سے قیام پائی تھی۔ اب اس کے 11 ارکان ہیں اور یہ روس سمیت دیگر پروڈیوسر ممالک کے ساتھ اوپیک پلس کا اتحاد بھی بنائے ہوئے ہے۔
عالمی مارکیٹ میں اوپیک کا حصہ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر جنگ کے باعث بھی کم ہو گیا ہے۔ ڈین ایلیماریو کا کہنا ہے کہ اوپیک میں تقسیم کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ ٹرمپ نے طویل عرصے سے اوپیک کو کارٹیل قرار دیا ہے۔ امریکہ کا اب دنیا کا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک بن جانا اس کے اوپیک کے ساتھ رشتے کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اب یہ ایک کسٹمر نہیں بلکہ سب سے بڑا حریف ہے۔ اگلے مہینوں میں اوپیک کی پیداواری پالیسیوں پر امریکی دباؤ کا اثر سامنے آئے گا۔
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