امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے ایران کی دھمکیوں پر فوجی اڈے پر پناہ لی
امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے ایران سے جان سے مارنے کی دھمکیوں کے بعد اپنے گھر چھوڑ کر ایک فوجی اڈے پر رہائش اختیار کر لی ہے۔
امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے ایران کی جانب سے کی گئی جان سے مارنے کی سخت دھمکیوں کے بعد اپنا ذاتی گھر چھوڑ کر ایک فوجی اڈے پر عارضی رہائش اختیار کر لی ہے۔ یہ اقدام امریکی حکومت کی طرف سے انٹیلی جنس اداروں کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں اٹھایا گیا ہے جو ایران ی حکمت عملی میں بڑھے ہوئے خطرات کی نشاندہی کرتی ہیں۔
ایرانی دھمکیوں اور انٹیلی جنس رپورٹس کا تفصیلی جائزہ
امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنے تازہ ترین رپورٹ میں بتایا ہے کہ امریکی حکام نے حالیہ ہفتوں میں یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ایران کی جانب سے موجودہ اور سابق امریکی عہدیداروں کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی پہلے سے زیادہ منظم اور خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق حکام کو اسکاٹ بیسنٹ کے خلاف دھمکیوں سے متعلق حساس انٹیلی جنس معلومات بھی موصول ہوئی تھیں، جس کے بعد ان کی رہائش تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع نے اس حساس معاملے کی نوعیت کے باعث نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر گفتگو کی۔Also readدبئی میٹرو توسیع منصوبے کی منظوری، المکتوم ایئرپورٹ سے رابطہ
امریکی محکمہ خزانہ کی سرکاری موقف اور تصدیق
امریکی محکمہ خزانہ کے ترجمان نے اسکاٹ بیسنٹ کی فوجی اڈے پر منتقلی کی سرکاری طور پر تصدیق کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ وہ دھمکیوں سے خوف زدہ ہوکر اپنے فرائض سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ وزیر خزانہ کا یہ قدم ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے لیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رکھ سکیں۔ رپورٹ میں ایران کی جانب سے بیسنٹ کو نشانہ بنانے کی مبینہ منصوبہ بندی کی مزید تفصیلات نہیں دی گئیں اور امریکی حکام کے خدشات اور انٹیلی جنس معلومات کی آزادانہ تصدیق بھی سامنے نہیں آئی۔
خفیہ ذرائع اور غیر مصدقہ اطلاعات کا تناظر
نیو یارک ٹائمز کے حوالے سے ملنے والی معلومات میں تین افراد کا ذکر کیا گیا ہے جو اس معاملے سے واقف ہیں۔ ان ذرائع کے مطابق ایرانی حکام کی جانب سے امریکی عہدیداروں کے خلاف کارروائیوں میں نفاذ اور تنظیم میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ تاہم، چونکہ ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی ہے، اس لیے اس معلومات کی براہ راست تصدیق ممکن نہیں ہو پائی۔ امریکی حکومت کی طرف سے اب تک کسی رسمی بیان میں ایرانی حملوں کی تیاریوں کی مکمل تفصیلات شائع نہیں کی گئی ہیں۔
سیاسی اثرات اور مستقبل کے ممکنہ اقدامات
اس واقعے سے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی میں مزید اضافے کا اندیشہ ہے۔ اسکاٹ بیسنٹ کی فوجی اڈے پر منتقلی اس بات کی علامت ہے کہ امریکی انتظامیہ ایرانی دھمکیوں کو سنگینی سے لے رہی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ قدم امریکی عہدیداروں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ایران کو ایک مضبوط سیاسی پیغام بھی بھیج سکتا ہے کہ امریکہ اپنی قیادت کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ آئندہ کئی ہفتوں میں دونوں ممالک کے درمیان سفارتی اور معاشی تعلقات پر اس پیشرفت کے اثرات مرتب ہونے کا امکان ہے۔
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