امریکی مڈٹرم الیکشن: ڈیموکریٹس نے کانگریس پر مکمل کنٹرول حاصل کرلیا
امریکی مڈٹرم الیکشن کے نتائج میں ڈیموکریٹک پارٹی نے کانگریس کے دونوں ایوانوں پر قبضہ کرلیا۔ ایران جنگ اور مہنگائی کی وجہ سے ریپبلکنز کی شکست کا مطلب کیا ہے؟
امریکہ میں منعقدہ مڈٹرم الیکشن کے حتمی نتائج سامنے آگئے ہیں جن کے تحت اپوزیشن جماعت ڈیموکریٹک پارٹی نے کانگریس کے دونوں ایوانوں میں اکثریت حاصل کرلی ہے۔ یہ الیکشنل فتح صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے لیے ایک شدید سیاسی جھٹکا ثابت ہوا ہے جسے مبصرین ان کی بیرونی پالیسیوں اور اندرونی معاشی حالات کے خلاف ایک عوامی ووٹ قرار دے رہے ہیں۔
الیکشن کے تفصیلی نتائج اور نشستوں کی تقسیم
امریکی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کو سینیٹ میں سات نشستوں اور ایوان نمائندگان میں پچاس نشستوں کی سنگین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ شکست کے بعد ریپبلکنز کے پاس سینیٹ میں مجموعی چوالیس اور ایوان نمائندگان میں تیرہ نوبتر نشستیں باقی رہ گئیں ہیں۔ اس کے برعکس ڈیموکریٹک پارٹی نے سینیٹ میں چالیس چار اور ایوان نمائندگان میں دو سو اٹھائیس نشستیں حاصل کرکے مکمل کنٹرول سنبھال لیا ہے۔Also readپانچ ارب ڈالر کی لاگت سے تیار ہونے والے انڈین بحریہ کے نئے جنگی جہازوں میں خاص کیا ہے؟
ایران جنگ اور معاشی بے چینی کا اثر
ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف جارحانہ خارجہ پالیسی اور ملک بھر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ٹرمپ کی جماعت ریپبلکن کی انتخابی شکست میں کلیدی کردار ادا کیا۔ صدر ٹرمپ نے بھی اعتراف کیا کہ ایران کے معاملے پر ان کی پالیسیوں نے ان کی جماعت کو انتخابی نقصان پہنچایا ہے۔ پیو ریسرچ سینٹر کے اکتوبر کے سروے کے مطابق ٹرمپ کی مقبولیت گھٹ کر تیس فیصد رہ گئی تھی۔
عالمی ردعمل اور مقامی تجزیہ نگاروں کی آرا
ایرانی حکومت نے امریکی مڈٹرم الیکشن میں ریپبلکن کی شکست کو امریکی عوام کی جانب سے ایران جنگ کے خلاف فیصلہ قرار دیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق یہ نتیجہ ٹرمپ انتظامیہ کی کارکردگی کے خلاف ریفرنڈم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ بیرونی محاذوں پر طاقت کا مظاہرہ کرنے والے ٹرمپ کو اب اندرون ملک شدید سیاسی مزاحمت کا سامنا ہے۔
آئندہ دو سال کے لیے سیاسی چیلنجز
ان انتخابی نتائج کا مطلب یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کو اقتدار کے آئندہ دو برسوں کے دوران اپنی حکومتی حکمت عملی اور احکامات کی منظوری کے لیے کانگریس سے مسلسل کشمکش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ شکست ٹرمپ کی صدارت کے فوری خاتمے کا سبب نہیں بنے گی لیکن وہ اپنا کوئی متنازع منصوبہ آسانی سے پورا نہیں کرپائیں گے۔
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