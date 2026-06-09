امریکہ کا ایران پر نیا حملہ، اپاچی ہیلی کاپٹر گرنے کے جواب میں کارروائی

امریکی فوج نے ایران پر نئے حملے شروع کر دیے، صدر ٹرمپ نے اپاچی ہیلی کاپٹر گرانے کے جواب میں سخت جوابی کارروائی کا وعدہ کیا تھا۔ آبنائے ہرمز میں ایرانی فضائی دفاعی نظام نشانہ بنے۔ کشیدگی میں اضافے سے نازک جنگ بندی خطرے میں پڑ گئی۔
امریکی فوج نے منگل کو ایران پر نئے حملے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر کو مار گرانے کے جواب میں سخت کارروائی کا وعدہ کیا تھا۔ یہ پیش رفت واشنگٹن اور تہران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کا حصہ ہے، جس نے ایک نازک جنگ بندی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ٹرمپ نے اے بی سی نیوز کو بتایا کہ انہوں نے ایک ہیلی کاپٹر کو گولی مار دی، اور ہم اس وقت جواب دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جواب بہت مضبوط اور طاقتور ہونا چاہیے، اور یہی اس حملے کا مقصد ہے۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ خود دفاعی حملے واشنگٹن کے مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے صدر ٹرمپ کی ہدایت پر شروع ہوئے۔ ان حملوں کو ایران ی جارحیت کے متناسب جواب قرار دیا گیا۔ ایکسوس کی رپورٹ کے مطابق، آبنائے ہرمز کے ارد گرد کئی ایران ی فضائی دفاعی نظاموں اور ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے بتایا کہ آبنائے ہرمز میں قشم جزیرے پر حملہ ہوا اور سیرک میں ایک پروجیکٹائل کے گرنے کی تصدیق ہوئی۔ مہر نیوز ایجنسی کے مطابق، قریبی بندر عباس میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایک امریکی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ایک ایران ی حملہ آور ڈرون نے اپاچی کو مار گرایا۔ سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ دونوں عملے کے ارکان کو ایک سمندری ڈرون کے ذریعے بچایا گیا، یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے، اور وہ مستحکم حالت میں ہیں۔ یہ ٹرمپ کے بیان سے زیادہ محتاط اندازہ ہے۔ حادثے کی وجہ نہیں بتائی گئی۔ ایران ی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ہیلی کاپٹر کے واقعے پر براہ راست کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن کہا کہ خطے میں غیر ملکی افواج حادثات یا کراس فائر کا شکار ہو سکتی ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے ایک فوجی ذریعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں آبنائے ہرمز میں کوئی جارحانہ فضائی کارروائی نہیں ہوئی۔ ذریعے نے خبردار کیا کہ دشمن کی طرف سے کسی بھی نئی دشمنی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب صدر ٹرمپ نے وال سٹریٹ جرنل کو بتایا کہ یہ واقعہ کوئی بڑی بات نہیں تھی اور پائلٹ ٹھیک ہے۔ تاہم، یہ کشیدگی مشرق وسطیٰ کی جنگ کو ختم کرنے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی کوششوں پر اثر ڈال سکتی ہے۔ ٹرمپ نے بارہا کہا ہے کہ ایران اور امریکہ معاہدے کے قریب ہیں، لیکن اپریل کے اوائل میں نازک جنگ بندی کے بعد پیش رفت کے بہت کم نشانات ہیں۔ امریکی فوج کے مطابق، ایک امریکی بحریہ کے سطحی ڈرون نے دونوں عملے کے ارکان کو ڈھونڈ کر بچایا جب امریکی فوج کا اپاچی ہیلی کاپٹر عمان کے ساحل کے قریب گشت کے دوران صبح 3 بجے کے قریب گر گیا تھا۔ سینٹرل کمانڈ نے حادثے کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ متوازی طور پر، اسرائیل نے جنوبی لبنان میں تاریخی بندرگاہی شہر ٹائر پر حملہ کیا، جس میں کم از کم آٹھ افراد ہلاک ہوئے۔ یہ مارچ کے اوائل میں لبنان میں لڑائی شروع ہونے کے بعد شہر پر سب سے مہلک حملہ تھا، جب حزب اللہ نے اسرائیل پر راکٹ فائر کیے تھے۔ اسرائیل کا ایران کے حمایت یافتہ حزب اللہ کے خلاف مہم ختم کرنے سے انکار نے ٹرمپ کی امریکہ -اسرائیل کی ایران کے ساتھ جنگ میں وسیع تر جنگ بندی کو پائیدار تصفیے میں تبدیل کرنے کی کوششوں میں رکاوٹ ڈالی ہے۔ تہران نے طویل عرصے سے کہا ہے کہ واشنگٹن کے ساتھ کسی بھی امن معاہدے کا انحصار لبنان میں لڑائی کے خاتمے پر ہے۔ شمالی اسرائیل میں، لبنان کی سرحد کے قریب رامم رج کے علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے اسرائیلی فوجیوں نے ایک شخص کو اس وقت ہلاک کر دیا جب انہوں نے جوابی فائرنگ کی۔ اسرائیل نے لبنان میں اپنی مہم کبھی نہیں روکی، جس نے ہزاروں افراد کو ہلاک کیا ہے، اور کہا ہے کہ اس تنازعہ کو کسی بھی امریکہ - ایران جنگ بندی سے الگ سمجھا جانا چاہیے۔ اسی دوران، ایران نے آبنائے ہرمز سے زیادہ تر جہاز رانی کو روکنا جاری رکھا ہے، جو جنگ سے پہلے دنیا کی پانچواں حصہ خام تیل اور مائع قدرتی گیس لے جاتا تھا۔ واشنگٹن نے ایران ی بندرگاہوں کا اپنا ناکہ بندی بھی عائد کر رکھا ہے۔ امریکی توانائی سکریٹری کرس رائٹ نے کہا کہ ہرمز کے ذریعے جہازوں کی آمدورفت میں بہت معنی خیز اضافہ ہو رہا ہے، لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد توانائی کے معمول کے بہاؤ کو بحال ہونے میں کئی مہینے لگیں گے.
امریکی فوج نے منگل کو ایران پر نئے حملے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر کو مار گرانے کے جواب میں سخت کارروائی کا وعدہ کیا تھا۔ یہ پیش رفت واشنگٹن اور تہران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کا حصہ ہے، جس نے ایک نازک جنگ بندی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ٹرمپ نے اے بی سی نیوز کو بتایا کہ انہوں نے ایک ہیلی کاپٹر کو گولی مار دی، اور ہم اس وقت جواب دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جواب بہت مضبوط اور طاقتور ہونا چاہیے، اور یہی اس حملے کا مقصد ہے۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ خود دفاعی حملے واشنگٹن کے مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے صدر ٹرمپ کی ہدایت پر شروع ہوئے۔ ان حملوں کو ایرانی جارحیت کے متناسب جواب قرار دیا گیا۔ ایکسوس کی رپورٹ کے مطابق، آبنائے ہرمز کے ارد گرد کئی ایرانی فضائی دفاعی نظاموں اور ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے بتایا کہ آبنائے ہرمز میں قشم جزیرے پر حملہ ہوا اور سیرک میں ایک پروجیکٹائل کے گرنے کی تصدیق ہوئی۔ مہر نیوز ایجنسی کے مطابق، قریبی بندر عباس میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایک امریکی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ایک ایرانی حملہ آور ڈرون نے اپاچی کو مار گرایا۔ سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ دونوں عملے کے ارکان کو ایک سمندری ڈرون کے ذریعے بچایا گیا، یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے، اور وہ مستحکم حالت میں ہیں۔ یہ ٹرمپ کے بیان سے زیادہ محتاط اندازہ ہے۔ حادثے کی وجہ نہیں بتائی گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ہیلی کاپٹر کے واقعے پر براہ راست کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن کہا کہ خطے میں غیر ملکی افواج حادثات یا کراس فائر کا شکار ہو سکتی ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے ایک فوجی ذریعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں آبنائے ہرمز میں کوئی جارحانہ فضائی کارروائی نہیں ہوئی۔ ذریعے نے خبردار کیا کہ دشمن کی طرف سے کسی بھی نئی دشمنی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب صدر ٹرمپ نے وال سٹریٹ جرنل کو بتایا کہ یہ واقعہ کوئی بڑی بات نہیں تھی اور پائلٹ ٹھیک ہے۔ تاہم، یہ کشیدگی مشرق وسطیٰ کی جنگ کو ختم کرنے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی کوششوں پر اثر ڈال سکتی ہے۔ ٹرمپ نے بارہا کہا ہے کہ ایران اور امریکہ معاہدے کے قریب ہیں، لیکن اپریل کے اوائل میں نازک جنگ بندی کے بعد پیش رفت کے بہت کم نشانات ہیں۔ امریکی فوج کے مطابق، ایک امریکی بحریہ کے سطحی ڈرون نے دونوں عملے کے ارکان کو ڈھونڈ کر بچایا جب امریکی فوج کا اپاچی ہیلی کاپٹر عمان کے ساحل کے قریب گشت کے دوران صبح 3 بجے کے قریب گر گیا تھا۔ سینٹرل کمانڈ نے حادثے کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ متوازی طور پر، اسرائیل نے جنوبی لبنان میں تاریخی بندرگاہی شہر ٹائر پر حملہ کیا، جس میں کم از کم آٹھ افراد ہلاک ہوئے۔ یہ مارچ کے اوائل میں لبنان میں لڑائی شروع ہونے کے بعد شہر پر سب سے مہلک حملہ تھا، جب حزب اللہ نے اسرائیل پر راکٹ فائر کیے تھے۔ اسرائیل کا ایران کے حمایت یافتہ حزب اللہ کے خلاف مہم ختم کرنے سے انکار نے ٹرمپ کی امریکہ-اسرائیل کی ایران کے ساتھ جنگ میں وسیع تر جنگ بندی کو پائیدار تصفیے میں تبدیل کرنے کی کوششوں میں رکاوٹ ڈالی ہے۔ تہران نے طویل عرصے سے کہا ہے کہ واشنگٹن کے ساتھ کسی بھی امن معاہدے کا انحصار لبنان میں لڑائی کے خاتمے پر ہے۔ شمالی اسرائیل میں، لبنان کی سرحد کے قریب رامم رج کے علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے اسرائیلی فوجیوں نے ایک شخص کو اس وقت ہلاک کر دیا جب انہوں نے جوابی فائرنگ کی۔ اسرائیل نے لبنان میں اپنی مہم کبھی نہیں روکی، جس نے ہزاروں افراد کو ہلاک کیا ہے، اور کہا ہے کہ اس تنازعہ کو کسی بھی امریکہ-ایران جنگ بندی سے الگ سمجھا جانا چاہیے۔ اسی دوران، ایران نے آبنائے ہرمز سے زیادہ تر جہاز رانی کو روکنا جاری رکھا ہے، جو جنگ سے پہلے دنیا کی پانچواں حصہ خام تیل اور مائع قدرتی گیس لے جاتا تھا۔ واشنگٹن نے ایرانی بندرگاہوں کا اپنا ناکہ بندی بھی عائد کر رکھا ہے۔ امریکی توانائی سکریٹری کرس رائٹ نے کہا کہ ہرمز کے ذریعے جہازوں کی آمدورفت میں بہت معنی خیز اضافہ ہو رہا ہے، لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد توانائی کے معمول کے بہاؤ کو بحال ہونے میں کئی مہینے لگیں گے
امریکہ ایران اپاچی ہیلی کاپٹر آبنائے ہرمز جنگ بندی