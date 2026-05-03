امریکا نے غزہ میں سول-ملیٹری کوآرڈینیشن سینٹر کی بند کرنے کا اعلان کیا

امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے غزہ پلان کو ایک اور ضرب لگی ہے جبکہ اسرائیل نے غزہ میں سول-ملیٹری کوآرڈینیشن سینٹر کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ سینٹر غزہ میں انسانی مدد کی تقسیم پر نظر رکھنے اور اسرائیل-حماس کے مذاکرات پر نظر رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اس نے اپنی مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔
اسرائیل ی حکومت نے سول-ملیٹری کوآرڈینیشن سینٹر کی بند کرنے کا اعلان کیا ہے، جو امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے غزہ پلان کے لیے ایک بڑا ضربہ ہے۔ یہ سینٹر غزہ میں انسانی مدد کی تقسیم پر نظر رکھنے اور اسرائیل - حماس کے مذاکرات پر نظر رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اس نے اپنی مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ اینٹونیو گوٹیرس، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ یہ سینٹر کی بند ہونے سے غزہ میں انسانی مدد کی تقسیم پر برا اثر پڑے گا۔ اس سینٹر کی بند ہونے سے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے غزہ پلان کو ایک اور ضرب لگی ہے، جو پہلے ہی ازریلی حملوں اور حماس کی جانب سے تسلیم کرنے سے امتناع کے بعد کمزور ہو چکا تھا۔ دیپلماتس نے کہا کہ یہ قدم، جو پہلے تک رپورٹ نہیں کیا گیا تھا، امریکی کوششوں کی مشکلوں کو واضح کرتا ہے جو مذاکرات پر نظر رکھنے اور مدد کے لیے کوآرڈینیشن کرنے میں شامل ہیں، جبکہ اسرائیل غزہ کے مزید علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے اور حماس نے اپنے کنٹرول والے علاقوں میں اپنی گرفت مضبوط کی ہے۔ اس اقدام سے واشنگٹن کے حلیفوں میں بھی بے ستیزی بڑھ سکتی ہے، جنہیں ٹرمپ نے سینٹر میں اپنی شخصیات کو تخریب کاری کے لیے بھیجنے اور غزہ کی تعمیر نو کے پلان کے لیے مالی مدد فراہم کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کی تھی، جو امریکا کی جانب سے ایران کے خلاف مشترکہ جنگ کے آغاز کے بعد عمل میں نہیں آ رہا ہے۔ دیپلماتس کے مطابق، سینٹر کے سرگرمیاں اب ایک بین الاقوامی سیکیورٹی مشن میں منتقل کی جائیں گی، جو امریکا کے قیادتی حقوق کے تحت غزہ میں تخریب کاری کے لیے بنایا گیا ہے۔ امریکی حکومتی کارکنوں نے اسے ایک تبدیلی کے طور پر بیان کیا ہے، لیکن دیپلماتس نے کہا کہ بین الاقوامی استقرار مشن درحقیقت سینٹر کی سرگرمیاں لیتا ہے، جس سے سینٹر کی کردار ختم ہو جائے گی.
