امریکی کانگریس میں ڈیموکریٹس کی تاریخی کامیابی اور ٹرمپ پالیسیوں پر عوامی ردعمل
امریکی میڈیوم ٹرم انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی نے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹوز اور سینیٹ میں اکثریت حاصل کر لی ہے۔ یہ نتائج ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودہ پالیسیوں کے خلاف عوامی ناراضگی کا واضح اظہار ہیں۔
امریکہ میں جمعرات کو منعقد ہونے والے میڈیوم ٹرم انتخابات کے حتمی نتائج کے مطابق، ڈیموکریٹک پارٹی نے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹوز (House of Representatives) پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سینیٹ میں اپنی اکثریت بڑھانے کے لیے بھی ڈیموکریٹس کو نمایاں کامیابیاں ملی ہیں۔ یہ انتخابی شکست صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جمہوری جمہوریت کے مخالف جمہوری جمہوریت کے خلاف ایک وسیع پیمانے پر ریفرینڈم ثابت ہوئی ہے۔
ٹیکساس میں تاریخی انقلاب اور ریپبلکن قلعے کا زوال
انتخابات کا سب سے دلچسپ رخ گہرے محافظت پسند ریاست ٹیکساس سے سامنے آیا، جہاں ڈیموکریٹ امیدوار جیمز تالاریکو نے ریپبلکن ایٹرنی جنرل کین پیکسن کو شکست دے کر سینیٹ کا نشست جیت لی۔ اس کے علاوہ، جینا ہینوسوسا نے ویران ریپبلکن گورنر گرگ ایبٹ کو ہرا کر ٹیکساس کی پہلی لینٹنا گورنر بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ یہ دونوں فتوحات امریکی محافظت پسندی کے ایک ستون کو ہلا کر رکھ دیا، جہاں 1994 کے بعد سے کوئی ڈیموکریٹ سرکاری عہدے پر فائز نہیں تھا۔Also readجمیس ٹیلاریکو نے ٹیکساس میں تاریخی فتح حاصل کی
اس تاریخی تبدیلی کے نتیجے میں تین دہائیوں پر مشتمل ریپبلکن کنٹرول ختم ہو گیا ہے۔ جینا ہینوسوسا کی کامیابی نے سیاسی منظر نامے میں ایک نیا باب شروع کیا ہے، جبکہ جیمز تالاریکو کی فتح نے ٹیکساس کی سیاست میں ڈیموکریٹک اثر و رسوخ کو مضبوط بنایا ہے۔ یہ دونوں واقعات ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف عوامی ناراضگی کی عکاسی کرتے ہیں۔
سینیٹ میں چار سیٹوں کی اضافی کامیابی اور قومی رجحانات
ڈیموکریٹس نے اوہائیو میں سابق سینیٹر شیرا براؤن کی واپسی کے ذریعے چوتھی سیٹ جیتی، جس سے انہیں سینیٹ میں ریپبلکن کی 53-47 اکثریت کو الٹنے کے لیے درکار چار نشستیں حاصل ہو گئیں۔ جنوبی کیرولائنہ میں اینی اینڈروز اور شمالی کیرولائنہ میں روائی کوپر نے بھی ریپبلکن امیدواروں کو شکست دی۔ جارجیا میں جان اوسوف اور نیو ہیمپ شائر میں کرس پاپاس نے بھی اپنے آپ کو دوبارہ منتخب کروایا۔
یہ کامیابیاں صرف ٹیکساس تک محدود نہیں رہیں بلکہ پنسلوانیا، کینٹکی، ایریزونا، نیو جرسی اور انڈیانا میں بھی ڈیموکریٹس نے ریپبلکن علاقوں میں کامیابی حاصل کی۔ انڈیانا میں جے ڈی فورڈ نے وکٹوریا اسپارٹز کو ہرایا، جو کہ 2024 کے انتخابات میں ٹرمپ کے حق میں 17 فیصد ووٹوں سے جیتنے والے علاقے میں ایک ابتدائی اشاریہ تھا۔
معاشی مسائل اور خارجہ پالیسیوں پر عوامی ردعمل
ماہرینِ سیاسیات کا کہنا ہے کہ یہ نتائج ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے سخت تضاد کا ثبوت ہیں۔ معاشی بے چینی، مہنگائی، ایران کے ساتھ جنگ کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافے، اور بدعنوانی کے الزامات عوام میں شدید ناراضگی کا سبب بنے۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے سیاسی تجزیہ کار ٹوڈ بیلٹ نے اسے ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے سخت ردعمل کے طور پر بیان کیا۔
عام ووٹرز، جیسے کہ 24 سالہ ٹیلر کک، نے اجارہ داری، کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں، بجلی کے بل اور جائیداد کے ٹیکس میں اضافے کو مرکزی مسئلہ قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ کانگریس کو اب ان معاشی دباؤ کو حل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عام آدمی کی زندگی میں بہتری لائی جا سکے۔
نئی حکومتی تشکیل اور مستقبل کے اقدامات
ڈیموکریٹس کی ہاؤس میں اکثریت انہیں ٹرمپ کی قانون سازی کو روکنے اور ان کی انتظامیہ کی تحقیقات کا اختیار دے گی۔ ہاؤس ڈیموکریٹک لیڈر ہیکیम جیفریس نے دعویٰ کیا کہ ٹرمپ کا ایم ایج گریٹر امریکا تحفظ سمندر سے سمندر تک بھاگ رہا ہے۔ روبیرو گارسیا، جو ہاؤس اوورسائٹ کمیٹی کی صدارت کریں گے، نے ریپبلکنز کو سخت وارننگ دی ہے۔
سفارت خانے کے ایک افسر نے بتایا کہ صدر ٹرمپ کا موڈ ' defiance' ہے، لیکن انہوں نے نیو یارک ٹائمز سے بات کرتے ہوئے نتائج قبول کرنے کا اعلان کیا۔ تاہم، ٹرمپ نے ٹرتھ سوشل پر دعویٰ کیا کہ اگر وہ خود انتخاب میں حصہ لیتے تو ریپبلکنز کو 'زمین کی طرح' کامیابی ملتی۔ یہ صورتحال امریکی سیاست میں ایک نئے دور کی شروعات کی نشاندہی کرتی ہے، جہاں ڈیموکریٹس اپنی طاقت استعمال کر کے ٹرمپ کی پالیسیوں کو روکنے کی کوشش کریں گے۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics