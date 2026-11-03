امریکی وسط مدتی انتخابات: ٹرمپ کی صدارت کا مستقبل اور ایران جنگ
امریکی وسط مدتی انتخابات کے نتائج ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں پر اثر انداز ہوں گے لیکن انہیں عہدے سے ہٹانے کے قابل نہیں ہیں۔
3 نومبر 2026 کو امریکہ میں منعقد ہونے والے وسط مدتی انتخابات محض ایوانِ نمائندگان اور سینیٹ کی نشستوں کے لیے نہیں بلکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری مدتِ صدارت کے ابتدائی دو برسوں پر عوامی رائے کا ایک اہم امتحان ہیں۔ ان انتخابی نتائج سے یہ طے ہوگا کہ وائٹ ہاؤس کے پاس آئندہ دو سال میں اپنی پالیسیوں کو آگے بڑھانے کے لیے کتنی سیاسی گنجائش باقی رہتی ہے اور ڈیموکریٹس پارٹی کس حد تک رکاوٹ بن سکتی ہے۔
انتخابات کا مقصد اور ٹرمپ کی صدارت
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت ختم کرنے کے لیے وسط مدتی انتخابات کا کوئی اثر نہیں ہے کیونکہ امریکی صدر کی مدت چار سال ہوتی ہے اور اس عمل سے ان کی عہدے کی حیثیت خود بخود ختم نہیں ہوتی۔ اس انتخاب میں ایوانِ نمائندگان کی تمام 435 نشستوں اور سینیٹ کی 100 میں سے 35 نشستوں پر مقابلہ ہو رہا ہے جبکہ متعدد ریاستوں میں گورنرز کے انتخابات بھی منعقد ہورہے ہیں۔ رائٹرز کی پیش گوئیوں کے مطابق ڈیموکریٹس کے ایوانِ نمائندگان میں ریپبلکن اکثریت ختم کرنے کے امکانات بہتر دکھائی دے رہے ہیں لیکن سینیٹ کا مقابلہ زیادہ سخت ہے۔Also readامریکی درمیانی الیکشنز: ڈیموکریٹس کا شمالی کیرولائنا میں سینیٹ سیٹ جیتنا اور فلوریڈا میں رپبلکین کے خلاف مستحکم کارکردگی
کانگریس کی طاقت اور صدارتی اختیارات
اگر ڈیموکریٹس کانگریس کے ایک یا دونوں ایوانوں میں اکثریت حاصل کرلیتے ہیں تو صدر کے لیے قانون سازی اور بجٹ سے متعلق معاملات میں مشکلات بڑھ سکتی ہیں لیکن وہ وائٹ ہاؤس میں اپنی مدت پوری کرتے رہیں گے۔ امریکی نظام میں صدر کے پاس ایگزیکٹو اختیارات اور قانون سازی کو ویٹو کرنے کا اختیار موجود ہے اور کانگریس میں ڈیموکریٹس کی اکثریت ان اختیارات کو ختم نہیں کر سکتی۔ البتہ وہ صدارتی اقدامات کی نگرانی، تحقیقات، بجٹ پر مذاکرات اور قانون سازی کے ذریعے ٹرمپ کی پالیسیوں کو محدود کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔
ایران جنگ اور معاشی اثرات
امریکا اور ایران کے درمیان جاری جنگ کا مستقبل ان انتخابات کا ایک اہم پہلو ہے جو امریکی ووٹرز کے لیے ایندھن کی قیمتوں اور معیشت پر پڑنے والے اثرات کی وجہ سے ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ رائٹرز کے مطابق ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی کے اسباب میں ایران جنگ اور اس کے نتیجے میں ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ بھی شامل ہیں لیکن ڈیموکریٹس کی انتخابی کامیابی سے ایران جنگ خود بخود ختم نہیں ہوگی۔ جنگ روکنے یا جاری رکھنے کا فیصلہ صرف کانگریس کی نشستوں کے نتیجے سے طے نہیں ہوتا بلکہ اس میں وائٹ ہاؤس، امریکی فوجی قیادت، ایران کا مؤقف، اسرائیل کا کردار اور علاقائی اتحادیوں کی سفارتی کوششیں شامل ہیں۔
انتخابی نتائج اور سیاسی تجزیہ
تازہ دستیاب خبروں کے مطابق ووٹنگ کا عمل جاری ہے اور ابھی نتائج کو حتمی قرار دینا قبل از وقت ہوگا کیونکہ قریبی مقابلوں، ڈاک کے ذریعے آنے والے ووٹوں اور ممکنہ قانونی اعتراضات کے باعث ہر نشست کا فیصلہ ایک ہی وقت میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ ریپبلکنز کو سینیٹ میں 53 کے مقابلے میں 47 نشستوں کی برتری حاصل رہی ہے اس لیے ڈیموکریٹس کو اکثریت حاصل کرنے کے لیے کئی اہم ریاستوں میں کامیابی درکار ہے۔ انتخابات کے نتائج رات بھر اور بعض صورتوں میں اگلے چند روز تک سامنے آتے رہیں گے جس کی وجہ سے اس مرحلے پر کسی ایک جماعت کی مکمل کامیابی یا شکست کا اعلان کرنا درست نہیں ہوگا۔
آئندہ حکمت عملی اور عالمی اثرات
اگر ڈیموکریٹس ایوانِ نمائندگان جیت لیتے ہیں تو ٹرمپ کے لیے سیاسی دباؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے اور ان کی انتظامیہ کے فیصلوں پر کانگریسی سماعتیں اور تحقیقات زیادہ سخت ہو سکتی ہیں۔ ایران کی جانب سے جنگ ختم کرنے کے لیے پیش کردہ تجاویز پر بات چیت جاری رہنے کی اطلاعات ہیں تاہم ایرانی ذرائع نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ سفارتی معاہدے کے بجائے امریکا کی جانب سے دوبارہ حملے کا امکان موجود ہے۔ انتخابات کے بعد اگر ڈیموکریٹس کانگریس میں مضبوط ہو جاتے ہیں تو وہ جنگ کے اخراجات، فوجی کارروائیوں کی نگرانی اور انتظامیہ سے جواب طلبی بڑھا سکتے ہیں جس سے ٹرمپ پر جنگ کے خاتمے یا کسی معاہدے کی طرف بڑھنے کا سیاسی دباؤ پیدا ہو سکتا ہے۔
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