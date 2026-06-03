امریکا-میکسیکو سرحد پر جدید خفیہ سرنگ سے کوکین کی بڑی کھیپ برآمد، چار گرفتار

امریکی حکام نے میکسیکو سے امریکا تک منشیات اسمگلنگ کے لیے استعمال ہونے والی 1935 فٹ لمبی جدید سرنگ کا پتہ لگایا، جس سے ایک ٹن سے زائد کوکین ضبط کی گئی۔ سرنگ بجلی اور ریل سسٹم سے لیس تھی اور ایک اسٹور کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ چار ملزمان گرفتار۔
میکسیکو سے امریکا تک منشیات کی اسمگلنگ کے لیے استعمال ہونے والی ایک جدید خفیہ سرنگ کو امریکی حکام نے بے نقاب کر دیا ہے۔ یہ سرنگ میکسیکو کے شہر تیہوانا کو امریکی شہر سان ڈیاگو سے ملاتی تھی اور اس کی لمبائی 1935 فٹ تھی۔ سرنگ میں بجلی، ہوا کی آمد و رفت کا نظام اور ریل سسٹم جیسی سہولیات موجود تھیں، جو اسے انتہائی جدید بناتی تھیں۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کی ٹنل ٹاسک فورس نے اس سرنگ کا پتہ لگایا اور کارروائی کے دوران ایک ٹن سے زیادہ کوکین ضبط کی، جس کی مالیت 4 کروڑ 50 لاکھ ڈالر سے زائد ہے۔ اس کارروائی میں چار ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سرنگ کا امریکی سرے پر ایک اسٹور کے نیچے لفٹ کے ذریعے چھپایا گیا تھا، جو Buy 4 Less نامی رعایتی اسٹور کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ یہ اسٹور میکسیکو کی سرحد کے بالکل سامنے واقع تھا اور اس کی سرگرمیاں مشتبہ تھیں۔ حکام کے مطابق اسٹور میں گاہکوں کی آمدورفت نہ ہونے کے برابر تھی، جبکہ ملازمین خالی سوٹ کیس اٹھا کر سرحد پار لے جاتے دیکھے گئے۔ تحقیقات دسمبر 2025 سے جاری تھیں، جب حکام نے اسٹور پر نئے ملازمین کے ایک گروہ کو آتے جاتے دیکھا۔ 29 مئی 2026 کو کارروائی کی گئی، جب ایک سفید وین میں بھاری سامان لوڈ ہوتے دیکھا گیا۔ بعد میں اس وین کو ایک سڑک پر کھڑا کر دیا گیا اور ایک شخص سائیکل پر آیا، اس نے فیول کیپ کے قریب سے چابی نکالی اور دوسری وین کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیا۔ اس دوران ایک بڑا ٹرک بھی آیا اور دونوں گاڑیوں کے درمیان پیکٹوں سے بھرے فریزر منتقل کیے گئے۔ حکام نے تینوں گاڑیوں سے 2,269 پاؤنڈ کوکین برآمد کی۔ عدالتی وارنٹ کے بعد اسٹور کی تلاشی لی گئی تو اسٹوریج روم کے فرش کے نیچے سے سرنگ کا خفیہ راستہ دریافت ہوا۔ سرنگ تقریباً 55 فٹ گہری تھی اور امریکی- میکسیکو سرحد تک 1,000 فٹ سے زائد پھیلی ہوئی تھی، جبکہ میکسیکو کی طرف مزید 800 فٹ سے زیادہ جاتی تھی۔ گرفتار ملزمان میں 29 سالہ گریگوریو ایپیفانیو ہرناندیز لوپیز، 32 سالہ جوزے جمنیز (دونوں سان ڈیاگو کے رہائشی)، 18 سالہ انتونیو کورٹیز اور 26 سالہ برینڈن ایسکالانتے سینڈووال (دونوں میکسیکو کے شہری) شامل ہیں۔ ان پر منشیات کی ترسیل اور تقسیم کے الزامات عائد کیے گئے ہیں، جبکہ ہرناندیز لوپیز پر غیر مجاز سرنگ کی تعمیر اور استعمال کے اضافی الزامات بھی ہیں۔ اگر الزامات ثابت ہوئے تو انہیں عمر قید تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ امریکی اٹارنی ایڈم گارڈن نے کہا کہ ملزمان کے لیے سرنگ کے اختتام پر روشنی نہیں تھی، بلکہ وہاں پولیس کی روشنیاں اور سائرن ان کے منتظر تھے.
میکسیکو سے امریکا تک منشیات کی اسمگلنگ کے لیے استعمال ہونے والی ایک جدید خفیہ سرنگ کو امریکی حکام نے بے نقاب کر دیا ہے۔ یہ سرنگ میکسیکو کے شہر تیہوانا کو امریکی شہر سان ڈیاگو سے ملاتی تھی اور اس کی لمبائی 1935 فٹ تھی۔ سرنگ میں بجلی، ہوا کی آمد و رفت کا نظام اور ریل سسٹم جیسی سہولیات موجود تھیں، جو اسے انتہائی جدید بناتی تھیں۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کی ٹنل ٹاسک فورس نے اس سرنگ کا پتہ لگایا اور کارروائی کے دوران ایک ٹن سے زیادہ کوکین ضبط کی، جس کی مالیت 4 کروڑ 50 لاکھ ڈالر سے زائد ہے۔ اس کارروائی میں چار ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سرنگ کا امریکی سرے پر ایک اسٹور کے نیچے لفٹ کے ذریعے چھپایا گیا تھا، جو Buy 4 Less نامی رعایتی اسٹور کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ یہ اسٹور میکسیکو کی سرحد کے بالکل سامنے واقع تھا اور اس کی سرگرمیاں مشتبہ تھیں۔ حکام کے مطابق اسٹور میں گاہکوں کی آمدورفت نہ ہونے کے برابر تھی، جبکہ ملازمین خالی سوٹ کیس اٹھا کر سرحد پار لے جاتے دیکھے گئے۔ تحقیقات دسمبر 2025 سے جاری تھیں، جب حکام نے اسٹور پر نئے ملازمین کے ایک گروہ کو آتے جاتے دیکھا۔ 29 مئی 2026 کو کارروائی کی گئی، جب ایک سفید وین میں بھاری سامان لوڈ ہوتے دیکھا گیا۔ بعد میں اس وین کو ایک سڑک پر کھڑا کر دیا گیا اور ایک شخص سائیکل پر آیا، اس نے فیول کیپ کے قریب سے چابی نکالی اور دوسری وین کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیا۔ اس دوران ایک بڑا ٹرک بھی آیا اور دونوں گاڑیوں کے درمیان پیکٹوں سے بھرے فریزر منتقل کیے گئے۔ حکام نے تینوں گاڑیوں سے 2,269 پاؤنڈ کوکین برآمد کی۔ عدالتی وارنٹ کے بعد اسٹور کی تلاشی لی گئی تو اسٹوریج روم کے فرش کے نیچے سے سرنگ کا خفیہ راستہ دریافت ہوا۔ سرنگ تقریباً 55 فٹ گہری تھی اور امریکی-میکسیکو سرحد تک 1,000 فٹ سے زائد پھیلی ہوئی تھی، جبکہ میکسیکو کی طرف مزید 800 فٹ سے زیادہ جاتی تھی۔ گرفتار ملزمان میں 29 سالہ گریگوریو ایپیفانیو ہرناندیز لوپیز، 32 سالہ جوزے جمنیز (دونوں سان ڈیاگو کے رہائشی)، 18 سالہ انتونیو کورٹیز اور 26 سالہ برینڈن ایسکالانتے سینڈووال (دونوں میکسیکو کے شہری) شامل ہیں۔ ان پر منشیات کی ترسیل اور تقسیم کے الزامات عائد کیے گئے ہیں، جبکہ ہرناندیز لوپیز پر غیر مجاز سرنگ کی تعمیر اور استعمال کے اضافی الزامات بھی ہیں۔ اگر الزامات ثابت ہوئے تو انہیں عمر قید تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ امریکی اٹارنی ایڈم گارڈن نے کہا کہ ملزمان کے لیے سرنگ کے اختتام پر روشنی نہیں تھی، بلکہ وہاں پولیس کی روشنیاں اور سائرن ان کے منتظر تھے
منشیات اسمگلنگ خفیہ سرنگ میکسیکو امریکا کوکین
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