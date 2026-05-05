امریکا کا ایران کے سوا کسی اور ملک کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں

امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ کا بیان، آبنائے ہرمز میں کشیدگی اور متحدہ عرب امارات میں ایرانی آئل تنصیب پر حملے کے بعد۔
امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ امریکہ کا کسی بھی دوسرے ملک کے لیے کوئی راستہ روکنے یا مشکلات پیدا کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ امریکی بحری جہاز خطے میں موجود ہیں، لیکن امریکی افواج کو آبنائے ہرمز یا ایران کے سمندری حدود میں داخل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بیان حالیہ کشیدگی کے تناظر میں سامنے آیا ہے، جہاں ایران نے آبنائے ہرمز میں اپنی بحری سرگرمیاں بڑھا دی ہیں۔ ہیگستھ نے اعلان کیا کہ آبنائے ہرمز پر ایران ی بحریہ کی ناکہ بندی اور ایران ی بندرگاہوں کا گھیراؤ جاری رہے گا، لیکن انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ ایران کے علاوہ کسی بھی دوسرے ملک کے بحری جہاز وں کے لیے کوئی رکاوٹیں نہیں کھڑی کی جائیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران نے ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، جس کی وجہ سے ایران سے آنے والے چھ جہازوں کو واپس بھیج دیا گیا ہے۔ علاقے میں موجود امریکی جہازوں کو سیکڑوں جہازوں کی معاونت حاصل ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ اس خطے میں اپنی موجودگی کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ ہیگستھ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ آبنائے ہرمز ایک عالمی گزرگاہ ہے اور ایران کو اس میں سے گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس وصول کرنے کی کوئی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ چوبیس گھنٹے نگرانی جاری ہے اور امریکہ آبنائے ہرمز میں پھنسے سیکڑوں بحری جہاز وں، شپنگ کمپنیوں اور انشورنس فرموں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے تاکہ انہیں وہاں سے نکالا جا سکے۔ وزیر دفاع نے بتایا کہ امریکہ نے آبنائے ہرمز کے خطرے کو کم کردیا ہے اور فریڈم پراجیکٹ کا منصوبہ مکمل طور پر دفاعی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ جنگ نہیں چاہتا، لیکن اگر امریکی جہازوں یا فریڈم پراجیکٹ میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو ایران کو سخت نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ سے زیادہ دنیا کو آبنائے ہرمز کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ عالمی تجارت کے لیے ایک اہم راستہ ہے۔ اس صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے، متحدہ عرب امارات میں ایران کے زیرانتظام ایک آئل تنصیب پر میزائل اور ڈرون حملہ ہوا، جس میں تین غیر ملکی زخمی ہوئے۔ یہ حملہ خطے میں پہلے سے موجود تناؤ کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے اس حملے کی مذمت کی اور کہا کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر اس طرح کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کی وجہ سے عالمی سطح پر تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اور تمام نظریں اس بات پر مرکوز ہیں کہ یہ صورتحال کس سمت رخ اختیار کرتی ہے۔ امریکہ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے آبنائے ہرمز میں کوئی بھی جارحانہ کارروائی کی تو اسے اس کے سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے.
