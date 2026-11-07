امریکی سینٹکوم نے ایران کی خفیہ ہتھیار رسائی روکنے کے لیے نئی فورس تشکیل دی
امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹکوم) نے ایران کی زمینی سرحدوں اور دریائے خزر سے ہتھیاروں کی اسمگلنگ روکنے کے لیے آئرن گیٹ نامی نئی ٹاسک فورس کا اعلان کیا ہے۔
امریکہ نے ایران پر اقتصادی اور فوجی دباؤ بڑھانے کے لیے ایک اور اہم قدم اٹھاتے ہوئے اپنی مرکزی کمان نے ' ٹاسک فورس آئرن گیٹ' قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمان ( سینٹکوم) نے ہفتہ کو اس نئے ادارے کے قیام کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ یونٹ ایران کی زمینی سرحدوں اور دریائے خزر کے راستے ہونے والے ہتھیاروں کی منتقلی کو روکنے کے لیے مخصوص ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدام تہران کو غیر قانونی مالیاتی سرگرمیوں اور جدید جنگی ٹیکنالوجی کی فراہمی سے قاصر بنائے گا۔
ٹاسک فورس آئرن گیٹ کا قیام اور بنیادی مقاصد
ٹاسک فورس آئرن گیٹ کا باقاعدہ آغاز سات نومبر کو امریکی سینٹرل کمان کے سربراہ ایڈمرل برڈ کوپر کے احکامات کے تحت کیا گیا تھا۔ امریکی حکومت کی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری کیے گئے سرکاری بیان کے مطابق، یہ نئی فورس تقریباً بیس شہری اور فوجی اہلکاروں پر مشتمل ہوگی۔ اس یونٹ کا مرکزی دفتر امریکہ کے ریاست فلوریڈا کے شہر ٹیمپا میں قائم کیا گیا ہے تاکہ علاقائی نگرانی اور آپریشنل ہمہ وقتگی کو یقینی بنایا جا سکے۔Also readپولینڈ میں کراکوف پلےس فائرنگ: 5 افراد ہلاک
امریکی سینٹرل کمان کے مطابق، ٹاسک فورس کا بنیادی مشن ایران کی زمینی سرحدوں اور دریائے خزر کے راستے ہونے والی ممنوعہ نقل و حرکت کی نگرانی کرنا ہے۔ یہ فورس دیگر امریکی حکومتی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کام کرے گی تاکہ جدید ہتھیاروں کے نظام، ڈوئل یوز ٹیکنالوجیز، اور پابندیوں والے سامان کی سمگلنگ کو روکا جا سکے۔ امریکہ کا موقف ہے کہ یہ اقدام تہران کی جانب سے ہونے والی غیر قانونی مالیاتی سرگرمیوں کو بھی روکنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔
بحری بلاک اور زمینی نگرانی کا مشترکہ اثر
ایڈمرل برڈ کوپر نے اس نئے قدم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ 'ٹاسک فورس آئرن گیٹ' کا قیام بحری جہازوں کے مقابلے میں ایران پر لگائے گئے سخت محاصرے کی کامیابی کو مزید مضبوط بناتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایران کے بندرگاہوں پر موجود بحری محاصرہ مئی سال میں جاری کیا گیا تھا، جس کے تحت ایران کی تیل کی برآمدات کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سینٹکوم کے مطابق، اس بحری محاصرے نے ایران کو گذشتہ کچھ مہینوں میں اب تک پچاس ارب ڈالر سے زائد کی قیمت کی خام تیل برآمد کرنے سے روکا ہے۔
امریکی حکام کا کہنا ہے کہ بحری پابندیاں بنیادی طور پر ایران کی وہ بندرگاہوں پر لاگو ہوتی ہیں جو خلیج فارس اور بحر عمان کے ساحل پر واقع ہیں۔ اس کے برعکس، نئی تشکیل دی گئی ٹاسک فورس آئرن گیٹ کا تعلق بالکل مختلف جغرافیائی علاقوں سے ہے۔ یہ فورس خاص طور پر ایران کی خشکی سے گھری ہوئی زمینی سرحدوں اور شمال میں واقع دریائے خزر کے راستوں پر توجہ مرکوز کرے گی۔
امریکی حکمت عملی میں تبدیلی اور عالمی ردعمل
امریکی حکمت عملی کا یہ نیا رخ واضح کرتا ہے کہ واشنگٹن ایران کو مکمل طور پر معاشی اور فوجی طور پر اکیلا کرنے کے لیے ہر ممکنہ راستے کا استعمال کرنے کو تیار ہے۔ ایڈمرل کوپر نے واضح کیا کہ امریکی حکومت کی مختلف ایجنسیوں کے درمیان قریبی تعاون تہران کی اس صلاحیت کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ ایران کی جانب سے دہشت گردی کی مالی اعانت اور جدید ہتھیاروں کے کارخانوں کی بحالی کی صلاحیت کو روکا جائے گا۔
امریکی کمان کے مطابق، بحری سطح پر نفاذ کی کارروائیاں جاری رہیں گی، جہاں تمام جہازوں کی نقل و حرکت پر پابندی ہوگی جو ایران کی بندرگاہوں میں داخل ہوتے یا وہاں سے نکلتے ہیں۔ تاہم، امریکہ نے واضح کیا ہے کہ ان پابندیوں میں انسانی مدد کے لیے بھیجے جانے والے سامان کو استثنی حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف انسانی ہمدردی کے بنیادی سامان کی نقل و حرکت کو جاری رکھا جائے گا، جبکہ دہشت گردی کی مالی اعانت میں استعمال ہونے والے وسائل کو سختی سے روکا جائے گا۔
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