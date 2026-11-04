امریکی کانگریس میں جمہوریوں کی برتری: ٹرمپ کے لیے بڑی شکست
2026 کے وسطی انتخابات میں جمہوری پارٹی نے امریکی کانگریس دونوں ایوانوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ نتائج ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں اور قیادت کے خلاف عوامی ناراضگی کا واضح اظہار ہیں۔
امریکی کانگریس کے دونوں ایوانوں پر جمہوری پارٹی نے مکمل قبضہ کر لیا ہے جو کہ 2026 کے وسطی انتخابات میں ایک تاریخی کامیابی ہے۔ اس وسیع پیمانے پر جیت نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ریپبلکن انتظامیہ کو سخت دھچکا پہنچایا ہے۔ ووٹرز نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے موجودہ حکومتی پالیسیوں کے خلاف شدید نارضگی کا اظہار کیا ہے۔
کانگریس میں جمہوریوں کی فتح کی تفصیلات
میڈیا کی پیش گوئیوں اور حتمی نتائج کے مطابق، جمہوریوں نے نمائندگان کے گھر اور سینیٹ دونوں میں اکثریت حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے روایتی طور پر ریپبلکن مضبوط مانتے جانے والے علاقوں میں بھی نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔ جنوبی کیرولائنا، کنساس، ٹیکساس، آئیووا اور اوہائیو جیسے ریاستوں میں جمہوریوں کی کامیابی نے سیاسی منظر نامے میں اہم تبدیلی لا دی ہے۔Also readDemocrats win control of US Senate, flipping chamber from GOP
عوامی ناراضگی کی وجوہات اور اثرات
ووٹرز کی بنیادی وجوہات میں رہائش کے اخراجات میں اضافہ، ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ، ٹرمپ کی ٹیرف پالیسیاں اور ایران کے خلاف جنگ شامل ہیں جو فروری میں شروع ہوئی تھی۔ جمہوریوں کی یہ کامیابی مخالف جماعت کو ٹرمپ کی قانون سازی کے ایجنڈے کو چیلنج کرنے اور ان کی نگرانی کے لیے زیادہ طاقت فراہم کرے گی۔ یہ اختیارات صدر کی آخری دو سالہ مدت کے دوران استعمال ہوں گے۔
سینیٹ میں ریپبلکن نشستوں کی تبدیلی
جمہوریوں نے سینیٹ میں چھ ریپبلکن نشستوں کو الٹ دیا ہے جس سے وہ اوپر والے ایوان میں اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ جنوبی کیرولائنا میں ڈینیز اینڈروز نے ڈارلین گراہم کو شکست دی جو کہ 1998 کے بعد پہلی جمہوری سینیٹر ہیں۔ کنساس میں ایڈم ہیملٹن پہلے جمہوری سینیٹر بنے جنہیں عظیم ڈپریشن کے بعد منتخب کیا گیا۔ اوہائیو میں شیروڈ براؤن نے جوناتھن ہیوسٹڈ کو شکست دی جبکہ ٹیکساس میں جیمز تالاریکو نے کین پیکسٹن کو ہرایا۔
گورنر کی انتخابی کامیابیاں اور تاریخی فیصلے
جمہوریوں کی کامیابیاں صرف کانگریس تک محدود نہیں رہیں بلکہ صوبائی گورنر کی حیثیت سے بھی انہوں نے اہم فتوحات حاصل کیں۔ جارجیا میں کیشا لینس بٹمز نے ریک جیکسن کو شکست دے کر تاریخ رقم کی۔ وہ امریکہ کی پہلی سیاہ فام خاتون گورنر ہیں جنہیں منتخب کیا گیا ہے۔ اس فتح نے جارجیا میں ریپبلکن کے 24 سالہ دور حکومت کو ختم کر دیا ہے۔
آئندہ سیاسی تحریکیں اور مستقبل کے اقدامات
ان نتائج کے بعد جمہوری پارٹی اب کانگریس میں اپنی نئی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے انتظامیہ کی کارکردگی کا جائزہ لے گی۔ نیو ہیمپشائر میں کرس پاپاس نے تاریخ ساز انتخاب جیت کر پہلے اوپنلی گے سینیٹر کا درجہ حاصل کیا ہے۔ یہ تمام نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی کی طرف سے کی گئی ری ڈسٹرکٹنگ حکمت عملیاں متوقع فوائد نہ دے سکیں اور عوامی رائے میں نمایاں تبدیلی واقع ہوئی ہے۔
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