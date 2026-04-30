امریکا کا طیارہ بردار بحری بیڑا مشرق وسطیٰ سے واپس بلایا جا رہا ہے؛ ایران کے ساتھ کشیدگی کے تناظر میں عسکری موجودگی پر اثر

امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق، امریکا کا طیارہ بردار بحری بیڑا یو ایس جیرالڈ فورڈ مشرق وسطیٰ سے واپس بلایا جا رہا ہے۔ یہ بحری بیڑا دس ماہ سے خطے میں تعینات تھا اور اب اسے مرمت کے لیے منتقل کیا جائے گا۔ امریکا کی خطے میں عسکری موجودگی پر اثر انداز ہو سکتی ہے، خاص طور پر ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں۔
امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق، امریکا کا طیارہ بردار بحری بیڑا یو ایس جیرالڈ فورڈ جلد مشرق وسطیٰ سے واپس بلایا جا رہا ہے۔ یہ بحری بیڑا گزشتہ دس ماہ سے خطے میں تعینات تھا اور اب اسے مرمت اور تکنیکی معائنے کے لیے خطے سے باہر منتقل کیا جائے گا۔ امریکی اخبار کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ واپسی امریکا کی خطے میں عسکری موجودگی اور فوری ردعمل کی صلاحیت پر اثر انداز ہو سکتی ہے، خاص طور پر ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں۔ پہلے ہی، امریکی طیارہ بردار بحری جہاز پر ایک خوفناک آگ بھڑک اٹھی تھی، جس میں دو اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ ایران کی جانب سے اس پر حملے کا دعویٰ کیا گیا تھا، جسے واشنگٹن نے مسترد کر دیا تھا۔ تاہم، اس کے بعد سے بحری جہاز کی نقل و حرکت واضح نہیں رہی۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق، بحری بیڑا ابراہم لنکن خلیج اومان کے قریب موجود ہو سکتا ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی ہے۔ ایک اور خبر میں بتایا گیا ہے کہ لندن میں یہودیوں پر چاقو بردار شخص کا حملہ ہوا، جس میں دو افراد شدید زخمی ہوئے۔ یہ حملہ ایک ویڈیو میں وائرل ہوا ہے۔ اسی طرح، امریکی سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایک گینگسٹر اسٹائل میں اپنی تصویر شیئر کی، جس میں کہا گیا ہے کہ ایران جلد از جلد ہوش کے ناخن لے۔
امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق، امریکا کا طیارہ بردار بحری بیڑا یو ایس جیرالڈ فورڈ جلد مشرق وسطیٰ سے واپس بلایا جا رہا ہے۔ یہ بحری بیڑا گزشتہ دس ماہ سے خطے میں تعینات تھا اور اب اسے مرمت اور تکنیکی معائنے کے لیے خطے سے باہر منتقل کیا جائے گا۔ امریکی اخبار کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ واپسی امریکا کی خطے میں عسکری موجودگی اور فوری ردعمل کی صلاحیت پر اثر انداز ہو سکتی ہے، خاص طور پر ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں۔ پہلے ہی، امریکی طیارہ بردار بحری جہاز پر ایک خوفناک آگ بھڑک اٹھی تھی، جس میں دو اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ ایران کی جانب سے اس پر حملے کا دعویٰ کیا گیا تھا، جسے واشنگٹن نے مسترد کر دیا تھا۔ تاہم، اس کے بعد سے بحری جہاز کی نقل و حرکت واضح نہیں رہی۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق، بحری بیڑا ابراہم لنکن خلیج اومان کے قریب موجود ہو سکتا ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی ہے۔ ایک اور خبر میں بتایا گیا ہے کہ لندن میں یہودیوں پر چاقو بردار شخص کا حملہ ہوا، جس میں دو افراد شدید زخمی ہوئے۔ یہ حملہ ایک ویڈیو میں وائرل ہوا ہے۔ اسی طرح، امریکی سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایک گینگسٹر اسٹائل میں اپنی تصویر شیئر کی، جس میں کہا گیا ہے کہ ایران جلد از جلد ہوش کے ناخن لے۔ خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں
