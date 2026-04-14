امریکی سفارت خانے کے ڈپٹی چیف آف مشن اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملاقات: علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال

پاکستان میں امریکی سفارت خانے کے ڈپٹی چیف آف مشن زیکری ہارکنرائڈر نے جے یو آئی (ف) کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی، جس میں علاقائی سلامتی، امریکی-ایران مذاکرات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
شائع ہوا: 01:29 AM, 15 اپریل، 2026 پاکستان میں امریکی سفارت خانے کے ڈپٹی چیف آف مشن زیکری ہارکنرائڈر نے منگل کے روز جے یو آئی (ف) کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی، جہاں دونوں فریقین نے اہم علاقائی اور عالمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات کے دوران، دونوں رہنماؤں نے موجودہ عالمی صورتحال پر اپنے خیالات کا تبادلہ کیا، خاص طور پر علاقائی سلامتی اور استحکام پر توجہ مرکوز کی گئی۔ بات چیت میں جاری امریکی-ایران مذاکرات اور خطے پر ان کے ممکنہ اثرات پر بھی غور کیا گیا۔ دونوں فریقین نے باہمی دلچسپی کے معاملات پر غور کیا اور مجوزہ قانون سازی کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا، جو سیاسی اسٹیک ہولڈرز اور سفارتی نمائندوں کے درمیان مسلسل مصروف عمل کی عکاسی کرتا ہے۔ اس ملاقات میں جے یو آئی (ف) کے سینئر رہنماؤں نے شرکت کی، جن میں مولانا عبدالغفور حیدری، کامران مرتضیٰ، محمد اسلم غوری، مولانا اسد محمود اور مولانا اسجد محمود شامل تھے۔ یہ تبادلہ علاقائی امن اور تعاون پر اثر انداز ہونے والے مسائل پر جاری سفارتی رسائی اور مکالمے کی نشاندہی کرتا ہے۔
یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب خطے میں کشیدگی پائی جاتی ہے، خاص طور پر ایران کے ساتھ امریکہ کے تعلقات پر گہری نظر ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ خطے میں امن اور استحکام کی بحالی کے لیے تمام فریقین کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکی حکام کی جانب سے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات خطے میں سیاسی عمل میں امریکہ کی دلچسپی اور اس کی شمولیت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی ہے جب پاکستان اندرونی اور بیرونی چیلنجوں کا سامنا کر رہا ہے۔ اس میں معاشی مسائل، دہشت گردی کے خطرات اور علاقائی طاقتوں کے ساتھ تعلقات شامل ہیں۔ دونوں فریقین نے ان چیلنجوں پر قابو پانے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ زیکری ہارکنرائڈر نے مولانا فضل الرحمان کو یقین دلایا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان مضبوط شراکت داری کے لیے پرعزم ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے امریکی وفد کا خیرمقدم کیا اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ملاقات کے بعد جاری کردہ ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ دونوں فریقین نے علاقائی امن، سلامتی اور خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ ملاقات پاکستان اور امریکہ کے درمیان جاری سفارتی کوششوں کا حصہ ہے اور خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اس طرح کی ملاقاتیں خطے میں جاری کشیدگی کو کم کرنے اور باہمی مفادات کے حصول کے لیے مثبت راہیں ہموار کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ سفارت کاری اور بات چیت پیچیدہ مسائل کے حل کا بہترین ذریعہ ہیں۔
