امریکہ-ایران مذاکرات جاری، لبنان کے مسائل کو زیرِ غور رکھا گیا

امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ دونوں طرف امریکی مسودے کا جائزہ لے رہے ہیں جبکہ ایران لبنان کے مسئلے کو معاہدے کے کلیدی جزو کے طور پر، کسی بھی سمجھوتے سے پہلے حل کرنا چاہتے ہیں۔
امریکہ اور ایران کے مابین مذاکرات جاری ہیں لیکن ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہوا، یہ بات ایرانی میڈیا اور ایران کی مذاکراتی ٹیم کے ایک رکن نے واضح کی ہے۔ دونوں فریقین موجودہ امریکی مسودے کا جائزہ لے رہے ہیں جبکہ تهران اس بات پر زور دے رہا ہے کہ کسی بھی ممکنہ معاہدے میں لبنان کی صورتحال کو نظرانداز نہیں کیا جائے گا۔ فارس نیوز کے مطابق ایران کی مذاکراتی ٹیم کے رکن نے تصدیق کی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان رابطے جاری ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عرصچی نے بھی لبنانی میڈیا کو بتایا کہ امریکی اور ایرانی رابطے تو منقطع نہیں ہوئے بلکہ مذاکرات میں ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ایران کی جانب سے جاری رپورٹس کے مطابق اسلام آباد میں پہلے مرحلے کی مذاکرات ناکام رہے کیونکہ ایران اپنی ایٹمی پروگرام کو مذاکرات کے دائرے میں شامل کرنے کیلئے تیار نہیں تھا۔ طوفانِ ایٹمی مسئلہ، جو کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان ب گہرے حساس مسائل میں سے ایک ہے، کی وجہ سے ابتدائی راؤنڈ ٹوٹ گیا۔ ایرانی میڈیا نے مزید یہ بھی رپورٹ کیا کہ ایران کسی بھی معاہدے پر دستخط نہیں کرے گا جو لبنان کے حوالے سے موجود خدشات کو نظرانداز کرے۔ اس رپورٹ کے مطابق، تہران اس خطے کی وسیع تر مساوات میں لبنان کی موجودہ صورتحال کو ایک اہم جزو سمجھتا ہے اور اس کے بغیر کوئی بھی معاہدہ اس کی قبولیت کے قابل نہیں ہوگا۔ امریکہ کی جانب سے پیش کردہ تازہ ترین مسودے پر ابھی تک ایران کی طرف سے کوئی باضابطہ ردعمل موصول نہیں ہوا۔ ایرانی میڈیا نے کہا کہ تہران اس مسودے کو سنجیدگی سے زیرِ غور لے رہا ہے لیکن فی الحال کوئی سرکاری جواب نہیں بھیج رہا۔ اگر دونوں اطراف کسی فریم ورک معاہدے پر پہنچتے ہیں تو اس کی چار مراحل پر مشتمل ہونے کا امکان ہے، لیکن ان چار مراحل کی تفصیل ابھی تک طے نہیں ہوئی ہے۔ یہ فریم ورک میثاق ابھی زیرِ بحث ہے اور اس کی حتمی شکل پر ابھی تک اتفاق نہیں ہوا.
امریکہ اور ایران کے مابین مذاکرات جاری ہیں لیکن ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہوا، یہ بات ایرانی میڈیا اور ایران کی مذاکراتی ٹیم کے ایک رکن نے واضح کی ہے۔ دونوں فریقین موجودہ امریکی مسودے کا جائزہ لے رہے ہیں جبکہ تهران اس بات پر زور دے رہا ہے کہ کسی بھی ممکنہ معاہدے میں لبنان کی صورتحال کو نظرانداز نہیں کیا جائے گا۔ فارس نیوز کے مطابق ایران کی مذاکراتی ٹیم کے رکن نے تصدیق کی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان رابطے جاری ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عرصچی نے بھی لبنانی میڈیا کو بتایا کہ امریکی اور ایرانی رابطے تو منقطع نہیں ہوئے بلکہ مذاکرات میں ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ایران کی جانب سے جاری رپورٹس کے مطابق اسلام آباد میں پہلے مرحلے کی مذاکرات ناکام رہے کیونکہ ایران اپنی ایٹمی پروگرام کو مذاکرات کے دائرے میں شامل کرنے کیلئے تیار نہیں تھا۔ طوفانِ ایٹمی مسئلہ، جو کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان ب گہرے حساس مسائل میں سے ایک ہے، کی وجہ سے ابتدائی راؤنڈ ٹوٹ گیا۔ ایرانی میڈیا نے مزید یہ بھی رپورٹ کیا کہ ایران کسی بھی معاہدے پر دستخط نہیں کرے گا جو لبنان کے حوالے سے موجود خدشات کو نظرانداز کرے۔ اس رپورٹ کے مطابق، تہران اس خطے کی وسیع تر مساوات میں لبنان کی موجودہ صورتحال کو ایک اہم جزو سمجھتا ہے اور اس کے بغیر کوئی بھی معاہدہ اس کی قبولیت کے قابل نہیں ہوگا۔ امریکہ کی جانب سے پیش کردہ تازہ ترین مسودے پر ابھی تک ایران کی طرف سے کوئی باضابطہ ردعمل موصول نہیں ہوا۔ ایرانی میڈیا نے کہا کہ تہران اس مسودے کو سنجیدگی سے زیرِ غور لے رہا ہے لیکن فی الحال کوئی سرکاری جواب نہیں بھیج رہا۔ اگر دونوں اطراف کسی فریم ورک معاہدے پر پہنچتے ہیں تو اس کی چار مراحل پر مشتمل ہونے کا امکان ہے، لیکن ان چار مراحل کی تفصیل ابھی تک طے نہیں ہوئی ہے۔ یہ فریم ورک میثاق ابھی زیرِ بحث ہے اور اس کی حتمی شکل پر ابھی تک اتفاق نہیں ہوا
امریکہ-ایران مذاکرات ایٹمی پروگرام لبنانی بحران علاقائی سکیورٹی فریم ورک معاہدہ