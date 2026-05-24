امریکی فوج کی سابق اہلکار پر جاسوسی کا الزام اور گرفتاری پر انعام مقرر: مونیکا وِٹ کون ہیں؟

امریکی فوج کی سابق اہلکار پر ایران کے لیے جاسوسی کا الزام اور گرفتاری پر انعام مقرر: مونیکا وِٹ کون ہیں؟
امریکی تحقیقاتی ادارے فیڈرل بیورو آیٹیشن (ایف بی آئی) نے سابق امریکی فوجی مونیکا وِٹ کی گرفتاری میں مدد کے لیے دو لاکھ امریکی ڈالرز انعام کا اعلان کیا ہے۔ فروری 2019 میں، ڈسٹرکٹ آف کولمبیا میں ایک وفاقی جیوری نے وِٹ پر جاسوسی اور قومی دفاع سے متعلق معلومات ایرانی حکومت کو فراہم کرنے کے الزامات پر فرد جرم عائد کی تھی۔ فرد جرم میں کہا گیا کہ وِٹ سنہ 2013 میں ایران منتقل ہو گئی تھیں۔ ایف بی آئی کے 14 مئی کو جاری بیان کے مطابق وہ اب بھی انھیں تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے
