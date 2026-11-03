امریکی مسلمان ووٹرز کا اثر: ٹرمپ پالیسیوں کے خلاف رجحان اور وسط مدتی انتخابات میں کلیدی کردار
امریکہ میں 80 لاکھ مسلمانوں میں سے 25 لاکھ سے زیادہ ووٹرز کے اثرات وسط مدتی انتخابات میں طے کریں گے۔ غزہ اور ایران کی پالیسیوں کے خلاف ٹرمپ منتقدین کی حمایت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔
امریکہ کے وسط مدتی انتخابات میں مسلمان ووٹرز کی سیاسی اہمیت میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز (CAIR) کے مطابق ملک میں 80 لاکھ مسلمان آبادی میں سے 25 لاکھ سے زائد ووٹرز رجسٹرڈ ہیں۔ یہ ووٹرز 12 اہم ریاستوں میں موجود ہیں جہاں نتائج کا تعین ان کے رائے شماری کے عمل سے ہونے والا ہے۔
انتخابی مہم میں مسلمانوں کا مؤثر کردار
کونسل آن امریکن اسلامک ریلیزن (CAIR) نے انتخابات سے قبل ایک سروے کیا جس میں 81 فیصد مسلمان ووٹرز نے ووٹ ڈالنے کے عزم کا اظہار کیا۔ سروے کے مطابق 89 فیصد ووٹرز کے لیے امیدوار کا غزہ سے متعلق مؤقف انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ 63 فیصد ووٹرز نے مہنگائی اور اخراجات میں اضافے کو اپنا اہم مسئلہ قرار دیا۔Also readامریکہ نے ایران پر حملہ کیا، قشم جزیرے کے ہدف تباہ
مشی گن، ٹیکساس، جارجیا اور پنسلوانیا جیسی ریاستوں میں مسلمان ووٹرز کی موجودگی انتخابی مقابلوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ مشی گن میں سینیٹ کے امیدوار عبدالسید کی انتخابی مہم بھی خصوصی توجہ کا مرکز ہے۔ مسلم نیٹ ورک ٹی وی کے جائزے کے مطابق مختلف ریاستوں میں کم از کم 51 مسلمان امریکی امیدوار مختلف عہدوں کے لیے انتخاب لڑ رہے ہیں۔
صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف رائے
صدر ٹرمپ کے جارحانہ اور متنازع کردار نے مسلمان ووٹرز میں شدید ردعمل پیدا کیا ہے۔ ان کی اکثریت پہلے غزہ اور اب ایران میں صدر ٹرمپ کے موقف سے کافی خفا ہے۔ وہ حکومت کی امیگریشن پالیسی کو بھی مسلم دشمنی پر مبنی سمجھتے ہیں۔ اس لیے ان کا جھکاؤ ٹرمپ مخالف امیدوار کی جانب ہوگا۔
مسلمان ووٹرز کسی ایک جماعت یا امیدوار کے حامی نہیں ہیں۔ ان کی ترجیحات میں مذہبی آزادی، صحت، مہنگائی، امیگریشن، شہری حقوق اور مشرق وسطیٰ سے متعلق امریکی پالیسی شامل ہیں۔ انہوں نے اپنے ووٹ کو اپنے مفادات کے مطابق استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
الون مسک کی مالی مدد اور سیاسی اثرات
ایلون مسک نے صدر ٹرمپ کے امیدواروں کی حمایت میں 44 کروڑ 60 لاکھ ڈالرز خرچ کردیے ہیں۔ ان کے علاوہ امریکی سپریم کورٹ نے 20 ہزار ووٹ روکنے کی درخواست مسترد کردی ہے۔ ان خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔
امریکی مڈٹرم الیکشن کے نتائج سے نہ صرف کانگریس میں سیاسی طاقت کا توازن بلکہ آئندہ دو برس صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں پر عمل درآمد کی گنجائش بھی طے ہوگی۔ اس انتخابات کا اثر پوری امریکی سیاست پر مرتب ہوگا۔
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