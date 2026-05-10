امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ برقرار، خلیج ہرمز میں قطری ٹینکر کی نقل و حرکت سے امید

امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی تعطل اور فوجی کشیدگی کے باوجود خلیج ہرمز میں عارضی سکون دیکھا گیا ہے جہاں ایک قطری ایل این جی ٹینکر پاکستان کی جانب روانہ ہوا ہے، جسے اعتماد سازی کا اقدام قرار دیا گیا ہے۔
خلیج ہرمز میں گزشتہ کئی دنوں سے جاری فوجی سرگرمیوں اور جھڑپوں کے بعد ہفتے کے روز نسبتاً سکون دیکھا گیا ہے۔ یہ علاقہ عالمی توانائی کی فراہمی کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ دنیا کی تقریباً پانچواں حصہ تیل کی سپلائی اسی راستے سے ہوتی ہے۔ حالیہ تناؤ کے دوران ایرانی افواج اور امریکی حمایت یافتہ بحری جہازوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا تھا جس نے عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں اور توانائی کی سیکیورٹی کے حوالے سے شدید خدشات پیدا کر دیے تھے۔ تاہم، حالیہ رپورٹس کے مطابق قطر کا ایک مائع قدرتی گیس (LNG) ٹینکر پاکستان کی جانب گامزن ہے اور وہ اس اہم تجارتی راستے سے گزر رہا ہے۔ ایل ایس ای جی شپنگ ڈیٹا کے مطابق، اس جہاز کی نقل و حرکت کو ایران کی جانب سے منظوری دی گئی ہے، جسے قطر اور پاکستان کے درمیان اعتماد سازی کے ایک اقدام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ قطر اور پاکستان دونوں نے اس تنازعے میں ثالث کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے اور اگر یہ سفر کامیابی سے مکمل ہو جاتا ہے تو یہ تناؤ کے آغاز کے بعد خلیج ہرمز سے گزرنے والا پہلا قطری ایل این جی ٹینکر ہوگا۔ اس اقدام کو خطے میں تناؤ کم کرنے کی ایک ابتدائی کوشش قرار دیا جا رہا ہے جس سے مستقبل میں دیگر تجارتی جہازوں کی آمد و رفت میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ سفارتی محاذ پر امریکہ اور ایران کے درمیان صورتحال اب بھی انتہائی پیچیدہ ہے اور دونوں ممالک کسی بھی بڑے معاہدے یا پیش رفت سے بہت دور نظر آتے ہیں۔ گزشتہ دو ماہ سے جاری اس تنازعے کو ختم کرنے کے لیے واشنگٹن نے تہران کو ایک امن تجویز بھیجی تھی جس کے جواب کا شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ امریکی حکام کا کہنا تھا کہ انہیں چند گھنٹوں میں تہران سے جواب ملنے کی توقع ہے، لیکن ایک دن گزر جانے کے بعد بھی ایران کی جانب سے کوئی باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا۔ رپورٹ کے مطابق، اس تجویز کا بنیادی مقصد وسیع تر مسائل، بشمول ایران کے جوہری پروگرام پر بات کرنے سے پہلے دشمنیوں کے باقاعدہ خاتمے کا ایک ڈھانچہ تیار کرنا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق، حالیہ بات چیت کا مرکز مشرق وسطیٰ میں استحکام اور سیکیورٹی کو فروغ دینا اور خطے کو درپیش خطرات کو روکنے کے لیے تعاون کو مضبوط بنانا تھا۔ تاہم، دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی شدید کمی ہے جس کی وجہ سے سفارتی کوششیں اب تک بے سود ثابت ہوئی ہیں اور دونوں اطراف سے سخت بیانات جاری ہو رہے ہیں۔ عسکری لحاظ سے خطے کی صورتحال انتہائی حساس رہتی ہے جہاں ایرانی افواج اور امریکی بحری جہازوں کے درمیان وقفے وقفے سے جھڑپیں رپورٹ ہوتی رہی ہیں۔ امریکی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایران سے منسلک کئی جہازوں پر حملے کیے جنہیں ایرانی بندرگاہوں میں داخل ہونے سے پہلے واپس مڑنے پر مجبور کیا گیا۔ دوسری جانب ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے متعدد بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کو کامیابی سے روک دیا، تاہم اس دوران کچھ جانی نقصان کی تصدیق بھی کی گئی ہے۔ ایران نے ماضی میں ان خلیجی ریاستوں کو بھی نشانہ بنایا ہے جہاں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں، جس نے علاقائی سیکیورٹی کے خدشات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اس فوجی کشیدگی کے ساتھ ساتھ امریکہ نے ایران سے منسلک افراد اور اداروں پر پابندیوں کا دائرہ مزید وسیع کر دیا ہے۔ امریکی وزارت خزانہ نے چین اور ہانگ کانگ کی ان کمپنیوں اور افراد کے خلاف نئی پابندیاں عائد کی ہیں جن پر ایران کی فوجی سپلائی چین، خاص طور پر ڈرون سے متعلق مواد کی فراہمی میں مدد کرنے کا الزام ہے۔ امریکی انٹیلی جنس رپورٹس کے مطابق، ان سخت معاشی پابندیوں کے باوجود ایران شاید اگلے کئی مہینوں تک معاشی دباؤ کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ اس نے متبادل تجارتی راستے تلاش کر لیے ہیں۔ عالمی برادری میں جرمنی اور برطانیہ سمیت کئی یورپی ممالک نے اس صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے زور دیا ہے کہ جوہری تناؤ کو روکنے کے لیے صرف سفارت کاری ہی واحد راستہ ہے۔ برطانیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں ایک جنگی جہاز تعینات کرے گا تاکہ اگر حالات مستحکم ہوں تو وہ کثیر القومی بحری سیکیورٹی آپریشنز کا حصہ بن سکے۔ اگرچہ سفارتی راستے ابھی تک مکمل طور پر بند نہیں ہوئے ہیں، لیکن دونوں ممالک ایک دوسرے پر جنگ بندی کے معاہدوں کی خلاف ورزی کے الزامات لگا رہے ہیں۔ ایرانی حکام کا موقف ہے کہ امریکہ کی حالیہ فوجی اور معاشی کارروائیاں خطے کو عدم استحکام کی طرف لے جا رہی ہیں، جبکہ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ وہ صرف اپنی دفاعی پوزیشن مضبوط کر رہا ہے اور تہران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر آنے کی دعوت دیتا ہے۔ عالمی توانائی ماہرین کا کہنا ہے کہ جب تک امریکہ اور ایران کے درمیان ایک پائیدار حل نہیں نکلتا، خلیج ہرمز میں تجارت اور بحری راستوں کی حفاظت ایک بڑا چیلنج رہے گی، جس کا اثر پوری دنیا کی معیشت اور توانائی کی قیمتوں پر پڑ سکتا ہے
