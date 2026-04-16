امریکا ایران مذاکرات کے دوسرے دور کے پیش نظر اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، انتظامات جاری

وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایران اور امریکا کے درمیان مذاکرات کے ممکنہ دوسرے دور کے لیے سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے، شہر میں داخل ہونے والی ہر گاڑی کی تلاشی لی جا رہی ہے اور حساس مقامات پر نفری تعینات کر دی گئی ہے۔
وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایران اور امریکا کے درمیان مذاکرات کے ممکنہ دوسرے دور کے پیش نظر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ شہر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے اور وفاقی دارالحکومت میں داخل ہونے والی ہر گاڑی کی سخت تلاشی لی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق، پنجاب پولیس کی اضافی نفری اسلام آباد طلب کر لی گئی ہے تاکہ شہر میں امن و امان کی صورتحال کو مزید مستحکم کیا جا سکے۔ مختلف اضلاع سے اہلکاروں کو اسلام آباد روانہ کیا گیا ہے اور ان کی تعیناتی حساس مقامات پر کی جائے گی۔ اسلام
آباد کے ریڈ زون اور شہر کے دیگر حساس علاقوں کے گرد و نواح میں پولیس کے ساتھ ساتھ رینجرز اور فرنٹیئر کور (ایف سی) کی نفری بھی تعینات کر دی گئی ہے۔ ریڈ زون میں غیر متعلقہ افراد کے داخلے کو مکمل طور پر روک دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ شہر کی مختلف اہم شاہراہوں پر اضافی ناکے لگائے گئے ہیں اور ان ناکوں پر سیکیورٹی اہلکار چوبیس گھنٹے تعینات ہیں۔ اس کے علاوہ، کالے شیشے والی گاڑیوں یا جن گاڑیوں میں شیڈ کا استعمال کیا گیا ہے، ان کی تلاشی کے حوالے سے سختی برتی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی کے پیش نظر، ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے اور ممکنہ بندشوں سے نمٹنے کے لیے بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ مذاکرات کے دوسرے دور کے امکانات کے پیش نظر، اسلام آباد کی شاہراہوں اور سڑکوں کو بہتر بنانے کے لیے صفائی ستھرائی کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ فٹ پاتھوں پر رنگ روغن کیا جا رہا ہے اور مجموعی طور پر شہر کے تاثر کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تمام انتظامات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ حکومت ان مذاکرات کو انتہائی اہمیت دے رہی ہے اور کسی بھی قسم کی کوتاہی کی گنجائش نہیں چھوڑی جا رہی۔
