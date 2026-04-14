امریکا کا کتائب حزب اللہ کے سربراہ کی گرفتاری یا معلومات پر 10 ملین ڈالر انعام کا اعلان

امریکا نے عراق میں ایران کی حمایت یافتہ تنظیم کتائب حزب اللہ کے سربراہ احمد الحیمدوی کو گرفتار کروانے یا ان کے بارے میں معلومات فراہم کرنے پر 10 ملین ڈالر کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان امریکی مفادات اور شہریوں کو نشانہ بنانے کے الزامات کے بعد کیا گیا ہے۔
امریکا نے عراق میں ایران کی حمایت یافتہ مزاحمتی تنظیم کتائب حزب اللہ کے سربراہ احمد الحیمدوی کو گرفتار کروانے یا ان کے بارے میں معلومات فراہم کرنے پر دس ملین ڈالر کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ امریکی نشریاتی اداروں کے مطابق یہ اعلان 'ریوارڈز فار جسٹس' پروگرام کے تحت کیا گیا ہے، جس کا مقصد دہشت گردی کے خلاف معلومات حاصل کرنا اور اس سے منسلک افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ہے۔ اس پروگرام کے تحت، امریکی حکومت ان افراد کو مالی انعام ات فراہم کرتی ہے جو دہشت گردی سے متعلق معلومات فراہم کرتے ہیں، جس سے امریکی مفادات کو خطرہ لاحق ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ احمد الحیمدوی کی قیادت میں کتائب حزب اللہ نے عراق میں امریکی مفادات کو مسلسل نشانہ بنایا ہے، جس میں امریکی سفارتی تنصیبات پر حملے اور امریکی شہریوں کو اغوا کرنا شامل ہے۔
امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ کتائب حزب اللہ نے ایران کی بھرپور حمایت کے ساتھ عراق میں کارروائیاں کی ہیں، جس کے نتیجے میں امریکی شہریوں اور عراقی عوام کو نقصان پہنچا ہے۔ اس تنظیم پر امریکی سفارتی مشنز اور عام عراقی شہریوں کے خلاف حملوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ حالیہ واقعات میں، گزشتہ ماہ اس تنظیم نے بغداد میں امریکی صحافی شیلے کیٹلسن کو اغوا کیا، تاہم انہیں چند روز بعد اس شرط پر رہا کر دیا گیا کہ وہ عراق چھوڑ دیں۔ یہ واقعہ خطے میں عدم استحکام اور تشدد کی فضا کو مزید بڑھانے کا سبب بنا۔ امریکی حکام کا ماننا ہے کہ کتائب حزب اللہ خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے اور امریکی مفادات کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔
کتائب حزب اللہ، عراق میں سرگرم متعدد مسلح گروہوں میں سے ایک ہے جو ایران کے قریبی اتحادی سمجھے جاتے ہیں۔ امریکہ نے ماضی میں بھی ان گروہوں پر پابندیاں عائد کی ہیں اور ان کے خلاف کارروائیاں کی ہیں۔ حالیہ اعلان اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ امریکہ خطے میں ایران کی بڑھتی ہوئی مداخلت اور اس کے حمایت یافتہ گروہوں کی سرگرمیوں پر سخت نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ اعلان اس خطے میں امریکی پالیسیوں اور سلامتی کے خدشات کو اجاگر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، یہ اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ امریکہ دہشت گردی اور عدم استحکام کے خلاف اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ واضح رہے کہ ایران اور اس کے حمایت یافتہ گروہوں کے درمیان تعلقات خطے میں ایک بڑا تنازعہ بن چکے ہیں اور اس صورتحال میں حالیہ اعلان ایک اہم پیش رفت ہے
United States Latest News, United States Headlines
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »