امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی مذاکرات میں پیش رفت: نائب صدر جے ڈی وینس کا بیان

📆29/05/2026 4:41 am
امریکی نائب صدر کے بیان کے مطابق، امریکہ اور ایران کے درمیان محتاط سفارتی گفتگو جاری ہے اور دونوں فریقین ایک ممکنہ معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن حتمی فیصلہ صدر ٹرمپ کے حتمی منظوری پر منحصر ہے۔

امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے حال ہی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک واضح اور حتمی معاہدہ ابھی تک حاصل نہیں ہوا ہے، لیکن دونوں فریقین ایک ممکنہ سفارتی حل کے بہت نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ وینس نے بتایا کہ ایران کی جانب سے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے اور جنگ بندی کی مدت توسیع کے حوالے سے واضح خواہش کا اظہار ہوا ہے۔ اس سلسلے میں دونوں ممالک کے بیچ جاری گفت و شنید میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے، تاہم ابھی بھی چند کلیدی نکات پر مذاکرات جاری ہیں جن کے حل کے بغیر کوئی حتمی سمجھوتہ طے نہیں ہو سکتا۔ نائب صدر کی جانب سے مزید کہا گیا کہ موجودہ عالمی سیاسی ماحول اور خطے کی سکیورٹی کے حساس امور کو مدنظر رکھتے ہوئے، امریکہ اس مقام پر ہے جہاں وہ ایران کے جوہری پروگرام کو مزید پیچھے دھکیلنے کے لیے مؤثر اقدامات کر سکتا ہے۔ لیکن اس مقصد کے حصول کے لیے تفصیلی مذاکرات، واضح شرائط اور ہر فریق کی پابندیوں کا نفاذ لازمی ہے۔ وینس نے تاکید کی کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ابھی تک اس تجویز کردہ معاہدے کی حتمی منظوری کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس کی منظوری کے بعد ہی وہ معاہدے کی توثیق کے لیے اپنی پوزیشن واضح کر سکیں گے۔ امریکہ کے ایک معروف نیوز پورٹل نے قبل از وقت رپورٹ جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ امریکی اور ایران ی مذاکرات کاروں نے جنگ بندی کی مدت بڑھانے اور ایران کے جوہری پروگرام پر بات چیت کے لیے ۶۰ روزہ مفاہمت یادداشت پر راضی ہونے کا اشارہ دیا ہے۔ اس مفاہمت یادداشت پر دستخط جنگ کے آغاز کے بعد سب سے بڑی سفارتی پیشرفت تصور کی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران کے جوہری سرگرمیوں، پابندیوں اور خطے کی سکیورٹی کے دیگر اہم معاملات پر حتمی معاہدے کے لیے مزید سخت اور تفصیلی مذاکرات کی ضرورت بھی واضح کی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق، ابھی تک صدر ٹرمپ نے اس معاہدے کی باضابطہ منظوری نہیں دی ہے اور اس کے اثرات اور ممکنہ دستخط کی تاریخ ابھی غیر واضح ہے.

