امریکا اور پاکستان کے درمیان اہم معدنیات میں شراکت داری کا معاہدہ
امریکا نے پاکستان کے اہم معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے مطابق یہ شراکت داری دونوں ممالک کے لیے ترقی کا باعث بنے گی۔
امریکہ اور پاکستان کے درمیان اقتصادی روابط میں نئی موڑ آگیا ہے جہاں دونوں ممالک نے اہم معدنیات کے شعبے میں گہری شراکت داری کے لیے اپنی توجہ مرکوز کی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے ایک باقاعدہ بیان میں واضح کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اس شعبے کو اپنی سفارتی اور اقتصادی ترجیحات کی فہرست میں سب سے اوپر رکھے گی۔
امریکی نمائندہ کا پاکستان وزٹ اور اعلامیہ
پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کے موقع پر امریکی چارج ڈی افیئرز نٹالی بیکر نے متعدد اہم ملاقاتیں کیں اور یہ اعلان کیا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کر اس خطے میں موجود قدرتی وسائل کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تعاون صرف ایک طرفہ نہیں بلکہ دونوں ممالک کو مشترکہ ترقی اور خوشحالی کے نشیب و فراز سے نکال کر آگے بڑھانے کا ذریعہ ثابت ہوگا۔Also readVan Gogh painting sells for record $190.4 million
کمیونیکٹر کین ہیرلسن کا تفصیلی جائزہ
امریکی سفارتخانے کے ترجمان کین ہیرلسن نے اس حوالے سے مزید وضاحت کی ہے کہ امریکی کمپنیاں جو اس سرمایہ کاری میں پیش پیش ہیں ان کا انحصار عالمی معیار کی مہارت پر ہوگا۔ یہ کمپنیاں نہ صرف کان کنی کے کاموں میں حصہ لیں گی بلکہ معدنیات کی پروسیسنگ اور ریفائننگ کے شعبوں میں بھی جدید ٹیکنالوجی اور تجربہ کار ٹیمیں فراہم کریں گی تاکہ پیداواری صلاحیت میں اضافہ کیا جا سکے۔
روزگار کے مواقع اور معاشی اثرات
اس منصوبے کے تحت پاکستانی شہریوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہونے کا امکان ہے جو نہ صرف بے روزگاری کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا بلکہ مقامی نوجوانوں کے لیے تربیتی پروگرامز بھی شامل ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کا ماننا ہے کہ اہم معدنیات کا شعبہ مستقبل کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے اور اس میں سرمایہ کاری سے معیشت کو مضبوط بنیادیں ملیں گی۔
ریاستہائے متحدہ میرینز کی سالگرہ کی تقریب
اس دوران امریکی سفارتخانے نے ریاستہائے متحدہ میرینز کی 251 ویں سالگرہ بھی منائی جس کے دوران سفارتی تنصیبات کے تحفظ کے لیے ان کی خدمات کو سراہا گیا۔ سفارتخانے کے مطابق یہ فوجی دستہ 1949 سے دنیا بھر میں امریکی سفارتی مشنز کے تحفظ کی ذمہ داریاں سرانجام دے رہا ہے اور اس موقع پر ان کی پیشہ ورانہ خدمات کو خصوصی خراج تحسین پیش کیا گیا۔
آئندہ اقدامات اور تعاون کی سمت
امریکی عہدیداران نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ پاکستانی حکام کے ساتھ قریبی رابطے میں رہتے ہوئے اس شراکت داری کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اس تعاون کے تحت متوقع منصوبوں کی تفصیلات جلد سامنے آنے کی توقع ہے جس سے مقامی صنعتوں اور عالمی مارکیٹوں کے درمیان جوڑ مضبوط ہوگا اور دونوں ممالک کی معیشت کو فائدہ ہوگا۔
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