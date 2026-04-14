امریکا نے کتائب حزب اللہ کے سربراہ کی گرفتاری یا معلومات پر 10 ملین ڈالر انعام کا اعلان کیا

امریکا نے عراق میں ایران کی حمایت یافتہ مزاحمتی تنظیم کتائب حزب اللہ کے سربراہ احمد الحیمدوی کو گرفتار کروانے یا ان کے بارے میں معلومات فراہم کرنے والے کو دس ملین ڈالر انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔
امریکی نشریاتی اداروں کے مطابق یہ اعلان 'ریوارڈز فار جسٹس' پروگرام کے تحت کیا گیا ہے، جس کا مقصد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مدد فراہم کرنا ہے۔ اس پروگرام کے تحت، امریکی حکومت ان افراد یا گروہوں کو مالی انعام دیتی ہے جو دہشت گردی کے خلاف معلومات فراہم کرتے ہیں یا دہشت گردوں کی گرفتاری میں مدد کرتے ہیں۔
اس اعلان سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکا کتائب حزب اللہ کو ایک سنگین خطرہ سمجھتا ہے اور اس کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکا کا ماننا ہے کہ احمد الحیمدوی کی قیادت میں کتائب حزب اللہ نے عراق میں امریکی مفادات اور شہریوں کو براہ راست نشانہ بنایا ہے۔
امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ کتائب حزب اللہ نے ایران کی بھرپور حمایت کے ساتھ عراق میں امریکی سفارتی تنصیبات پر حملے کیے، امریکی شہریوں کو اغوا کیا اور عام عراقی شہریوں کو بھی ہلاک کیا۔ اس تنظیم کو خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے اور امریکی مفادات کو نقصان پہنچانے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔
کتائب حزب اللہ ایک ایسا مسلح گروہ ہے جو ایران کے قریبی اتحادیوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس گروہ نے ماضی میں بھی امریکی افواج اور تنصیبات پر حملے کیے ہیں اور اس کے نتیجے میں امریکا نے اس پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ حالیہ اعلان سے قبل، گزشتہ ماہ کتائب حزب اللہ نے بغداد میں امریکی صحافی شیلے کیٹلسن کو اغوا کیا تھا، تاہم انہیں بعد میں اس شرط پر رہا کر دیا گیا کہ وہ عراق چھوڑ دیں۔
امریکی حکام کا کہنا ہے کہ کتائب حزب اللہ کی سرگرمیاں نہ صرف امریکی مفادات بلکہ عراقی شہریوں کی زندگیوں کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ اس تناظر میں، امریکا کا یہ فیصلہ خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔
امریکا کا یہ اقدام اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ثابت قدم ہے اور خطے میں اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھانے کو تیار ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب خطے میں سیاسی کشیدگی عروج پر ہے۔
ایران اور امریکا کے درمیان تعلقات پہلے ہی کشیدہ ہیں اور خطے میں مختلف مسلح گروہوں کی جانب سے کیے جانے والے حملوں نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اس اعلان کے بعد، توقع ہے کہ کتائب حزب اللہ اور دیگر مسلح گروہوں کے خلاف کارروائیاں مزید تیز ہو جائیں گی۔
ماہرین کا خیال ہے کہ امریکا کا یہ اقدام خطے میں موجود دیگر مسلح گروہوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ وہ دہشت گردی کی سرگرمیوں سے باز رہیں ورنہ انہیں بھی اسی طرح کے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، یہ اعلان عراق میں موجود امریکی اتحادیوں کو بھی ایک مضبوط پیغام دیتا ہے کہ امریکا ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کی سلامتی کو یقینی بنانے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔
امریکا کا یہ فیصلہ خطے میں امن و استحکام کے لیے ایک طویل المدتی حکمت عملی کا حصہ ہے، جس کا مقصد دہشت گردی کا خاتمہ اور تمام شہریوں کے لیے محفوظ ماحول فراہم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ، یہ اقدام اس بات کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ امریکا خطے میں اپنے اثر و رسوخ کو برقرار رکھنے اور اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
اس اعلان کے بعد، خطے کی سیاسی صورتحال میں مزید تبدیلیوں کا امکان ہے، جس کے اثرات آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے۔
