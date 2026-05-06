امریکا نے پختونخوا خواہ کے قنسولٹ کو بند کر دیا، دیپلوماٹک ذمہ داریاں اسلام آباد میں منتقل

امریکا نے پختونخوا خواہ میں اپنے قنسولٹ کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے اور اب تمام دیپلوماٹک کاروبار اسلام آباد میں واقع امریکی سفارت خانہ کے تحت ہوگے۔ یہ فیصلہ دیپلوماٹک عملہ کی حفاظت کو بہتر بنانے اور وسائل کی موثر تقسیم کے لیے اٹھا گیا ہے۔ امریکا نے واضح کیا کہ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات جاری رہیں گے اور اقتصادی تعاون اور علاقائی حفاظت کے میدانوں میں تعاون جاری رہے گا۔
امریکی سفارت خانہ نے پختونخوا خواہ میں دیپلوماٹک ذمہ داریاں اسلام آباد میں واقع امریکی سفارت خانہ کے تحت منتقل کردی ہیں۔ امریکا نے پختونخوا خواہ میں واقع اپنے قنسولٹ کے تدریجی بند ہونے کا اعلان کیا ہے جو پاکستان میں امریکی دیپلوماٹک وجود میں ایک اہم تبدیلی کو نشان زدہ کرتا ہے۔ امریکی خارجہ وزارت کے مطابق اب پختونخوا خواہ سے متعلق تمام دیپلوماٹک ذمہ داریاں اسلام آباد میں واقع امریکی سفارت خانہ کے تحت آئیں گی۔ وزارت نے کہا کہ یہ قدم دیپلوماٹک عملہ کی حفاظت کو بہتر بنانے اور وسائل کی زیادہ موثر تقسیم کے لیے اٹھا گیا ہے۔ قنسولٹ کے بند ہونے کے باوجود واشنگٹن نے واضح کیا کہ پختونخوا خواہ کے عوام اور حکومتی اداروں کے ساتھ مستحکم تعلقات جاری رہیں گے خاص طور پر اقتصادی تعاون اور علاقائی حفاظت کے میدانوں میں۔ خارجہ وزارت کے ایک متحدث نے کہا کہ یہ فیصلہ دیپلوماٹک کاروبار کو زیادہ موثر بنانے کے وسیع پیمانے پر کی جانے والی کوششوں کا ایک حصہ ہے جو پاکستان میں امریکی سیاست کے بنیادی مقاصد کو متاثر نہیں کرے گا۔ انھوں نے کہا کہ مقامی اداروں کے ساتھ رابطہ جاری رہے گا اور قائم شدہ دیپلوماٹک راہنمائی کے ذریعے جاری رہے گا۔ امریکا نے ایک بار پھر پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کی عزم کا اعلان کیا اور کہا کہ اسلام آباد، کراچی اور لاہور میں امریکی میشن اب بھی امریکا اور پاکستان کے درمیان دیپلوماٹک اور اقتصادی تعاون کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کریں گے.
امریکی سفارت خانہ نے پختونخوا خواہ میں دیپلوماٹک ذمہ داریاں اسلام آباد میں واقع امریکی سفارت خانہ کے تحت منتقل کردی ہیں۔ امریکا نے پختونخوا خواہ میں واقع اپنے قنسولٹ کے تدریجی بند ہونے کا اعلان کیا ہے جو پاکستان میں امریکی دیپلوماٹک وجود میں ایک اہم تبدیلی کو نشان زدہ کرتا ہے۔ امریکی خارجہ وزارت کے مطابق اب پختونخوا خواہ سے متعلق تمام دیپلوماٹک ذمہ داریاں اسلام آباد میں واقع امریکی سفارت خانہ کے تحت آئیں گی۔ وزارت نے کہا کہ یہ قدم دیپلوماٹک عملہ کی حفاظت کو بہتر بنانے اور وسائل کی زیادہ موثر تقسیم کے لیے اٹھا گیا ہے۔ قنسولٹ کے بند ہونے کے باوجود واشنگٹن نے واضح کیا کہ پختونخوا خواہ کے عوام اور حکومتی اداروں کے ساتھ مستحکم تعلقات جاری رہیں گے خاص طور پر اقتصادی تعاون اور علاقائی حفاظت کے میدانوں میں۔ خارجہ وزارت کے ایک متحدث نے کہا کہ یہ فیصلہ دیپلوماٹک کاروبار کو زیادہ موثر بنانے کے وسیع پیمانے پر کی جانے والی کوششوں کا ایک حصہ ہے جو پاکستان میں امریکی سیاست کے بنیادی مقاصد کو متاثر نہیں کرے گا۔ انھوں نے کہا کہ مقامی اداروں کے ساتھ رابطہ جاری رہے گا اور قائم شدہ دیپلوماٹک راہنمائی کے ذریعے جاری رہے گا۔ امریکا نے ایک بار پھر پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کی عزم کا اعلان کیا اور کہا کہ اسلام آباد، کراچی اور لاہور میں امریکی میشن اب بھی امریکا اور پاکستان کے درمیان دیپلوماٹک اور اقتصادی تعاون کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کریں گے
امریکا پختونخوا خواہ دیپلوماٹک قنسولٹ اسلام آباد سفارت خانہ دو طرفہ تعلقات