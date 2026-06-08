Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو واضح اشارہ دیا کہ ایران کے خلاف یکطرفہ فوجی کارروائی میں امریکا شریک نہیں ہوگا

بین الاقوامی تعلقات News

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو واضح اشارہ دیا کہ ایران کے خلاف یکطرفہ فوجی کارروائی میں امریکا شریک نہیں ہوگا
ٹرمپاسرائیلایران
📆08/06/2026 1:57 am
📰ExpressNewsPK
28 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 31% · Publisher: 53%

غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق، اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے ٹیلیفونک رابطے کے بعد ٹرمپ نے واضح کیا کہ اگر اسرائیل ایران کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کرے تو امریکا اس آپریشن کا حصہ نہیں بنے گا۔ ٹرمپ نے سفارتی حلوں پر زور دیا اور بتایا کہ ممکنہ طور پر ایسے معاہدے کو قبول کرنا پڑ سکتا ہے جو کشیدگی میں کمی لائے۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل ی قیادت کو واضح اشارہ دیا ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی یکطرفہ فوجی کارروائی میں امریکا شریک نہیں ہوگا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل حملے کے بعد امریکی صدر اور اسرائیل ی وزیراعظم نیتن یاہو کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا جس میں خطے کی تازہ صورتحال اور ممکنہ ردعمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسرائیل ی ذرائع کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو نے ایران کے خلاف ممکنہ جوابی کارروائی کے حوالے سے اپنے مؤقف سے امریکی صدر کو آگاہ کیا تاہم ٹرمپ نے واضح کر دیا کہ اگر اسرائیل ایران کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کرتا ہے تو امریکا اس آپریشن کا حصہ نہیں بنے گا۔ ادھر ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے اس بات پر زور دیا کہ ایران کے حالیہ اقدامات کے باوجود واشنگٹن تہران کے ساتھ سفارتی رابطوں اور مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کا خواہاں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے میں پائیدار استحکام کے لیے سیاسی حل ہی بہتر راستہ ہے۔ برطانوی اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل ی قیادت کو بالآخر ایسے کسی معاہدے کو قبول کرنا پڑ سکتا ہے جو کشیدگی میں کمی کا باعث بنے۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ اگر سفارتی کوششیں ناکام ہوئیں تو امریکا دیگر آپشنز، بشمول محدود فوجی کارروائی پر بھی غور کر سکتا ہے۔ اس معاملے پر امریکا کے موقف کی واضح مثال یہ ہے کہ وہ straightened relations کے باوجود بھی فوجی مداخلت سے گریز کرتے ہیں۔ ٹرمپ کی جانب سے یہ بیان اس وقت آیا جب ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازعہ شدت اختیار کر رہا ہے اور دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف تیاریاں کر رہے ہیں۔ امریکی صدر نے اپنے انٹرویو میں واضح کیا کہ وہ.

line diplomatic solution کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں اور فوجی کارروائی کو حتمی آپشن کے طور پر نہیں لے رہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اگر سفارتی راستے کام نہ کریں تو واشنگٹن دوسرے تمام ممکنہ اقدامات بشمول محدود فوجی کارروائی پر غور کر سکتی ہے۔ تاہم ان کا واضح موقف ہے کہ امریکا اسرائیل کی طرف سے کسی بھی جانبدارانہ یا رضاکارانہ مداخلت میں شامل نہیں ہوگا اور اسرائیل کو اپنے موقف کے مطابق平行 عمل کرنا ہو گا۔ اس معاملے پر عالمی برادری کی نظر ہے کہ کیا یہ کشیدگی بحران میں تبدیلی لائے گی یا پھر-sanctioned فوجی کارروائی کی راہ ہموار کرے گی

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ExpressNewsPK /  🏆 13. in PK

ٹرمپ اسرائیل ایران فوجی کارروائی سفارتی حل

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-08 04:57:00