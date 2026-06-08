امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو واضح اشارہ دیا کہ ایران کے خلاف یکطرفہ فوجی کارروائی میں امریکا شریک نہیں ہوگا

غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق، اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے ٹیلیفونک رابطے کے بعد ٹرمپ نے واضح کیا کہ اگر اسرائیل ایران کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کرے تو امریکا اس آپریشن کا حصہ نہیں بنے گا۔ ٹرمپ نے سفارتی حلوں پر زور دیا اور بتایا کہ ممکنہ طور پر ایسے معاہدے کو قبول کرنا پڑ سکتا ہے جو کشیدگی میں کمی لائے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل ی قیادت کو واضح اشارہ دیا ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی یکطرفہ فوجی کارروائی میں امریکا شریک نہیں ہوگا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل حملے کے بعد امریکی صدر اور اسرائیل ی وزیراعظم نیتن یاہو کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا جس میں خطے کی تازہ صورتحال اور ممکنہ ردعمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسرائیل ی ذرائع کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو نے ایران کے خلاف ممکنہ جوابی کارروائی کے حوالے سے اپنے مؤقف سے امریکی صدر کو آگاہ کیا تاہم ٹرمپ نے واضح کر دیا کہ اگر اسرائیل ایران کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کرتا ہے تو امریکا اس آپریشن کا حصہ نہیں بنے گا۔ ادھر ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے اس بات پر زور دیا کہ ایران کے حالیہ اقدامات کے باوجود واشنگٹن تہران کے ساتھ سفارتی رابطوں اور مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کا خواہاں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے میں پائیدار استحکام کے لیے سیاسی حل ہی بہتر راستہ ہے۔ برطانوی اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل ی قیادت کو بالآخر ایسے کسی معاہدے کو قبول کرنا پڑ سکتا ہے جو کشیدگی میں کمی کا باعث بنے۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ اگر سفارتی کوششیں ناکام ہوئیں تو امریکا دیگر آپشنز، بشمول محدود فوجی کارروائی پر بھی غور کر سکتا ہے۔ اس معاملے پر امریکا کے موقف کی واضح مثال یہ ہے کہ وہ straightened relations کے باوجود بھی فوجی مداخلت سے گریز کرتے ہیں۔ ٹرمپ کی جانب سے یہ بیان اس وقت آیا جب ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازعہ شدت اختیار کر رہا ہے اور دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف تیاریاں کر رہے ہیں۔ امریکی صدر نے اپنے انٹرویو میں واضح کیا کہ وہ.
line diplomatic solution کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں اور فوجی کارروائی کو حتمی آپشن کے طور پر نہیں لے رہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اگر سفارتی راستے کام نہ کریں تو واشنگٹن دوسرے تمام ممکنہ اقدامات بشمول محدود فوجی کارروائی پر غور کر سکتی ہے۔ تاہم ان کا واضح موقف ہے کہ امریکا اسرائیل کی طرف سے کسی بھی جانبدارانہ یا رضاکارانہ مداخلت میں شامل نہیں ہوگا اور اسرائیل کو اپنے موقف کے مطابق平行 عمل کرنا ہو گا۔ اس معاملے پر عالمی برادری کی نظر ہے کہ کیا یہ کشیدگی بحران میں تبدیلی لائے گی یا پھر-sanctioned فوجی کارروائی کی راہ ہموار کرے گی
ٹرمپ اسرائیل ایران فوجی کارروائی سفارتی حل