امریکا کی ثالثی میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق ہوگیا ہے۔ واشنگٹن میں ہونے والے چوتھے سہ فریقی مذاکرات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا۔
امریکا کی ثالثی میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق ہوگیا ہے۔ واشنگٹن میں ہونے والے چوتھے سہ فریقی مذاکرات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق دونوں ممالک نے فوری جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی ہے اور ساتھ ہی آئندہ بھی مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اگلا دورِ مذاکرات 22 جون کو منعقد ہوگا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ معاہدے کے تحت جنوبی لبنان میں غیرریاستی مسلح عناصر کی سرگرمیوں پر پابندی ہوگی جبکہ مخصوص علاقوں میں پائلٹ زونز قائم کیے جائیں گے جن کا کنٹرول لبنان ی فوج کے پاس ہوگا۔ امریکی حکام کے مطابق حزب اللہ کو حملے روکنے اور بعض جنوبی علاقوں سے انخلا کا کہا گیا ہے تاکہ زمینی صورتحال کو مستحکم بنایا جا سکے۔ اسرائیل اور لبنان نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف جارحانہ اقدامات سے گریز کریں گے اور جامع امن معاہدے کی جانب پیش رفت کریں گے.
امریکا کی ثالثی میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق ہوگیا ہے۔ واشنگٹن میں ہونے والے چوتھے سہ فریقی مذاکرات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق دونوں ممالک نے فوری جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی ہے اور ساتھ ہی آئندہ بھی مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اگلا دورِ مذاکرات 22 جون کو منعقد ہوگا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ معاہدے کے تحت جنوبی لبنان میں غیرریاستی مسلح عناصر کی سرگرمیوں پر پابندی ہوگی جبکہ مخصوص علاقوں میں پائلٹ زونز قائم کیے جائیں گے جن کا کنٹرول لبنانی فوج کے پاس ہوگا۔ امریکی حکام کے مطابق حزب اللہ کو حملے روکنے اور بعض جنوبی علاقوں سے انخلا کا کہا گیا ہے تاکہ زمینی صورتحال کو مستحکم بنایا جا سکے۔ اسرائیل اور لبنان نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف جارحانہ اقدامات سے گریز کریں گے اور جامع امن معاہدے کی جانب پیش رفت کریں گے
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