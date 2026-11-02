امریکی درمیانی انتخابات: ٹرمپ اور ڈیموکریٹس کا کانگریس پر کنٹرول
امریکی درمیانی انتخابات کے موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹس کے درمیان کانگریس پر کنٹرول کے لیے سخت مقابلہ جاری ہے، جبکہ الینوئے اور کیلی فورنیا میں انتحابی تنازعات بھی سامنے آئے ہیں۔
امریکی درمیانی انتخابات (US midterm elections) کے فوری بعد ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹی اں کانگریس پر کنٹرول کے لیے سخت مقابلہ کر رہی ہیں، جس کے نتیجے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے۔ یہ انتخابات پیر کو شروع ہوئے، جب امیدواروں نے ووٹرز کے سامنے اپنے حتمی دلائل پیش کیے، جبکہ اتوار کو ووٹنگ کا آخری دن رہا۔ اس انتخابات میں 435 نشستوں پر ریپریزنٹیٹوز ہاؤس اور 100 میں سے 35 نشستوں پر سینٹ کے لیے مقابلہ ہو رہا ہے۔
کیلی فورنیا میں الیکشن میں مداخلت کی کوشش ناکام
کیلی فورنیا میں سپریم کورٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انصاف کے محکمے کی اس کوشش کو مسترد کر دیا کہ وہ ریاست میں ووٹوں کی گنتی میں مداخلت کرے۔ سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ وفاقی عہدیداروں نے 20,000 سے زائد رجسٹرڈ ووٹرز کے خلاف دعویٰ کیا تھا کہ وہ ممکنہ طور پر غیر ملکی شہری ہیں، لیکن عدالت نے اس استدلال کو مسترد کر دیا۔ کیلی فورنیا نے موقف اپنایا کہ وفاقی مقدمہ 20,000 ووٹرز کو ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم کرے گا، کیونکہ غیر ملکی شہریوں کی نشاندہی کی کارروائی میں غلطیوں کا امکان زیادہ ہے۔Also readامریکی درمیانی انتخابات 2020: کانگریس پر کنٹرول کا فیصلہ کن دن
کیلی فورنیا میں ایک یو ایس جج نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے انتظامیہ کو حکم دیا کہ وہ ریاست سے مشتبہ غیر ملکی شہریوں کی فہرستوں پر بنے ووٹوں کو الگ کرنے کا مطالبہ بند کر دے۔ یہ فیصلہ الیکشن کے انتہائی اہم مرحلے پر کیا گیا، جہاں ڈیموکریٹس کو امید ہے کہ وہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹوز پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیں گے، حالانکہ سینٹ میں ان کے لیے زیادہ چیلنجنگ صورتحال ہے۔
مشی گن میں ابdul El-Sayed اور مذہبی تعصبات
مشی گن میں ڈیموکریٹک امیدوار عبداللہ السید (Abdul El-Sayed) سینٹ کے لیے پہلے مسلمان امیدوار بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ریپبلکن مائیک روجرز کے خلاف مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس مقابلے میں ہیلے سٹیونز، جو ڈیموکریٹک پرائمری میں السید کے ہاتھوں ہاری تھیں، نے آخری لمحے میں مائیک روجرز کی حمایت کرتے ہوئے متنازعہ موقف اپنایا۔ السید کے مہم کا یہ دعویٰ ہے کہ اتوار کے دن چھوٹے عطیات کی بنیاد پر 2.4 ملین ڈالر اکٹھے کیے گئے، جو ایک ریکارڈ ہے۔ مشی گن ہاؤس کی ارکان الباس فرحت کا کہنا ہے کہ اس حمایت نے دیربورن میں ووٹنگ کی شرح میں اضافہ کیا ہے، جہاں عرب امریکن آبادی زیادہ ہے۔
السید کو ڈونلڈ ٹرمپ اور دیگر ریپبلکنز کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا ہے، جنہوں نے ان کی امریکہ کے لیے وفاداری پر سوال اٹھائے ہیں۔ مشی گن کے سٹرلنگ ہائٹس میں کچھ ووٹرز نے روجرز کی حمایت میں مذہبی تعصبات کا اظہار کیا۔ نارم نکولز نے السید کو مسلمان برادری کا حصہ ہونے کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا، جبکہ کیرولین کلو نے مشتبہ طور پر انہیں دہشت گردی کا الزام لگایا۔ یہ بیانات ایک وسیع تر رجحان کا حصہ ہیں جس میں مسلمانوں اور ٹرانس جنڈر افراد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
ٹرمپ کی مہم اور عوامی رائے کا جائزہ
ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آخری بڑے خطاب میں لنکن میموریل ریفلکٹنگ پول کی مرمت کی تعریف کی، جسے انہوں نے وائٹ ہاؤس میں واپسی کے بعد ترجیحی منصوبے کے طور پر پیش کیا تھا۔ ٹرمپ نے 32 دنوں میں 20 ریاستوں میں ایونٹس کیے۔ رائے شماری کے نتائج (Reuters/Ipsos poll) کے مطابق 46 فیصد ووٹرز ڈیموکریٹس کی حمایت کرتے ہیں، جبکہ ریپبلکنز کے لیے یہ فیصد 38 ہے۔ قبل از وقت ووٹنگ کا ریکارڈ 57 ملین تک پہنچ گیا ہے، جو 2022 کے درمیانی انتخابات کے کل 45 ملین ووٹوں سے زیادہ ہے۔
اگر ڈیموکریٹس کانگریس کا کنٹرول سنبھالتے ہیں، تو یہ ٹرمپ کی立法 توانائیوں کو محدود کر دے گا اور وہ ان کی تحقیقات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، ایلاسکا میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے انتظامیہ نے الیکشن کے تنازعات میں مداخلت کی کوشش کی ہے، جو ابھی زیر سماعت ہیں۔ یہ انتخاب صدر ٹرمپ کے آخری دو سالہ دور کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس سے ان کی پالیسیوں کے نفاذ اور عدالتی نامزدگیوں پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔
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