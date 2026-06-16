امریکہ اور ایران کے درمیان نئی معطل جنگی معاہدے پر غیر واضح تفصیلات کے ساتھ سونے کی قیمت میں تاریخی اضافہ

امریکہ اور ایران کے مابین حالیہ معطل جنگی معاہدے کے پس منظر اور اس کے بعد پاکستان میں سونے کی قیمت کے تاریخی اضافہ کی تفصیل پیش کی گئی ہے۔
امریکہ اور ایران کے درمیان حال ہی میں ایک معطل جنگی معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں تاہم اس معاہدے کی تفصیلات عوامی سطح پر واضح نہیں کی گئیں۔ ایرانی فوجی سربراہ حتمی نے اندازہ لگایا کہ ایران عالمی سطح پر پہلے سے زیادہ مضبوط ہوا ہے اور اس کے سرحدی دفاع کو بہتر بنایا گیا ہے تاکہ کسی بھی بیرونی خطرے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ انہوں نے ایک پرزور بیان میں کہا کہ کسی بھی مخالف کے غلطی کا حساب سخت اور فیصلہ کن طریقے سے لیا جائے گا۔ اس بیان میں انہوں نے واضح کیا کہ ایران کی فوج مکمل طور پر تیار ہے اور کسی بھی خطرے کا فوری ردعمل دے گی۔ حتمی نے یہ بھی اشارہ کیا کہ کسی بھی ملک کو ایران پر جارحیت کی سوچ نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ ملک کی دفاعی پوزیشن نہ صرف مضبوط ہے بلکہ فعال بھی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران کی دفاعی پالیسی دفاعی مگر پُختہ ہے اور کسی بھی جارحانہ حرکت پر فوری اور مضبوط ردعمل دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایران کی فوجی صلاحیتوں کو مزید تقویت دینے کے منصوبے کا اعلان بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ تبدیل ہوتی علاقائی اور عالمی سکیورٹی چیلنجوں کے پیش نظر ایران اپنی دفاعی طاقت کو مسلسل بڑھائے گا اور فوجی ترقی اور اسٹریٹجک تیاری کے ذریعے اپنی فوج کو پہلے سے زیادہ قابل اعتماد اور مستحکم بنائے گا۔ اس صورتحال کے درمیان سونے کی قیمت میں بھی نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ جون 2026 کے اواخر میں پاکستان میں سونے کی قیمت میں تاریخی حد تک اضافہ ہوا جب عالمی منڈیوں میں غیر یقینی صورتحال نے سرمایہ کاروں کو سونے کی طرف راغب کیا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس قیمت کے بڑھنے کا معمولی اثر بین الاقوامی جیوپولیٹیکل واقعات، خاص طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ معاہدے کی غیر واضح تفصیلات اور خطے میں جاری کشیدگی سے منسلک ہے۔ اس کے ساتھ ہی مالیاتی مارکیٹ میں خطرے کے بڑھنے کے پیش نظر سرمایہ کار سونے کو حفاظتی ذریعہ کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اس مجموعی منظرنامے میں جہاں سیاسی اور عسکری لحاظ سے کشش بڑھ رہی ہے، سونے کی قیمت کا بڑھنا ایک واضح اشارہ ہے کہ عالمی سرمایہ کار غیر متوقع خطرات کے مقابلے میں محفوظ اثاثوں کی طرف مڑ رہے ہیں.
امریکہ اور ایران کے درمیان حال ہی میں ایک معطل جنگی معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں تاہم اس معاہدے کی تفصیلات عوامی سطح پر واضح نہیں کی گئیں۔ ایرانی فوجی سربراہ حتمی نے اندازہ لگایا کہ ایران عالمی سطح پر پہلے سے زیادہ مضبوط ہوا ہے اور اس کے سرحدی دفاع کو بہتر بنایا گیا ہے تاکہ کسی بھی بیرونی خطرے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ انہوں نے ایک پرزور بیان میں کہا کہ کسی بھی مخالف کے غلطی کا حساب سخت اور فیصلہ کن طریقے سے لیا جائے گا۔ اس بیان میں انہوں نے واضح کیا کہ ایران کی فوج مکمل طور پر تیار ہے اور کسی بھی خطرے کا فوری ردعمل دے گی۔ حتمی نے یہ بھی اشارہ کیا کہ کسی بھی ملک کو ایران پر جارحیت کی سوچ نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ ملک کی دفاعی پوزیشن نہ صرف مضبوط ہے بلکہ فعال بھی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران کی دفاعی پالیسی دفاعی مگر پُختہ ہے اور کسی بھی جارحانہ حرکت پر فوری اور مضبوط ردعمل دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایران کی فوجی صلاحیتوں کو مزید تقویت دینے کے منصوبے کا اعلان بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ تبدیل ہوتی علاقائی اور عالمی سکیورٹی چیلنجوں کے پیش نظر ایران اپنی دفاعی طاقت کو مسلسل بڑھائے گا اور فوجی ترقی اور اسٹریٹجک تیاری کے ذریعے اپنی فوج کو پہلے سے زیادہ قابل اعتماد اور مستحکم بنائے گا۔ اس صورتحال کے درمیان سونے کی قیمت میں بھی نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ جون 2026 کے اواخر میں پاکستان میں سونے کی قیمت میں تاریخی حد تک اضافہ ہوا جب عالمی منڈیوں میں غیر یقینی صورتحال نے سرمایہ کاروں کو سونے کی طرف راغب کیا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس قیمت کے بڑھنے کا معمولی اثر بین الاقوامی جیوپولیٹیکل واقعات، خاص طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ معاہدے کی غیر واضح تفصیلات اور خطے میں جاری کشیدگی سے منسلک ہے۔ اس کے ساتھ ہی مالیاتی مارکیٹ میں خطرے کے بڑھنے کے پیش نظر سرمایہ کار سونے کو حفاظتی ذریعہ کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اس مجموعی منظرنامے میں جہاں سیاسی اور عسکری لحاظ سے کشش بڑھ رہی ہے، سونے کی قیمت کا بڑھنا ایک واضح اشارہ ہے کہ عالمی سرمایہ کار غیر متوقع خطرات کے مقابلے میں محفوظ اثاثوں کی طرف مڑ رہے ہیں
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