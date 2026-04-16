امریکی ناکہ بندی آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمدورفت کو محدود کر رہی ہے

امریکہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں سے آنے اور جانے والے بحری جہازوں پر لگائی گئی ناکہ بندی کے بعد آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمدورفت میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ تازہ ترین بحری ڈیٹا کے مطابق، صرف چند جہاز ہی اس اہم آبی گزرگاہ سے گزرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جب کہ متعدد جہازوں کو واپس موڑ دیا گیا ہے یا وہ علاقے میں پھنس گئے ہیں۔
بحری ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق، گذشتہ منگل اور بدھ کو بحری جہاز وں کی ایک معمولی تعداد آبنائے ہرمز سے گزری، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی ناکہ بندی نے پہلے ہی ایران ی فورسز کے ہاتھوں مفلوج تجارتی راستے میں ٹریفک کو مزید محدود کر دیا ہے۔ یہ اہم آبی گزرگاہ، جو عام طور پر عالمی خام تیل اور مائع قدرتی گیس (LNG) کے تقریباً پانچویں حصے کا ذریعہ ہے، 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد جنگ شروع ہونے سے تقریباً رک چکی ہے۔ بحری جہاز وں کی ٹریکنگ فرم Kpler کے فراہم کردہ بحری ڈیٹا کے مطابق،
آبنائے میں تازہ ترین پیش رفت یہ ہیں: امریکی فوج نے اعلان کیا ہے کہ ایرانی بندرگاہوں سے نکلنے والے یا ان کی طرف جانے والے بحری جہازوں کی ناکہ بندی کے پہلے 48 گھنٹے مکمل ہو چکے ہیں۔ علاقائی کمانڈ CENTCOM نے X پر کہا کہ کسی بھی بحری جہاز کو امریکی افواج سے گزرنے نہیں دیا گیا، اور 9 بحری جہازوں کو امریکی افواج کی ہدایت پر ایرانی بندرگاہ یا ساحلی علاقے کی طرف واپس موڑ دیا گیا ہے۔ انہوں نے علاقے میں امریکی جنگی بحری جہازوں اور آپریشنز کی تصاویر اور آڈیو پوسٹ کیں، جس میں بتایا گیا کہ ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں میں داخل ہونے یا نکلنے والے تمام قومیتوں کے بحری جہازوں کے خلاف اس ناکہ بندی کے لیے 10,000 سے زائد اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ اقدامات کے باوجود، کچھ جہازوں نے آبنائے سے گزرنے کی کوشش کی۔ ایک پابندیوں کا شکار چینی ٹینکر، Rich Starry، جو ایران سے میتھانول لے جا رہا تھا، منگل کو آبنائے سے گزرا لیکن بدھ کی شام کو اس نے یو-ٹرن لیا اور ایران کے قشم جزیرے کے قریب پہنچ گیا۔ ایرانی پرچم بردار کنٹینر جہاز Golbon، جس پر امریکہ نے پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، رات بھر میں آبنائے سے گزرنے میں کامیاب ہو گیا لیکن پاکستان کے قریب پہنچ کر رک گیا اور آخری بار اسے ایران کی بندرگاہ چابہار کے قریب دیکھا گیا۔ Kashan، ایک اور ایرانی پرچم بردار کنٹینر جہاز، عمان کے خلیج سے نکل کر ہندوستان کی طرف جا رہا تھا، لیکن دوپہر 1 بجے کے قریب اس نے اچانک یو-ٹرن لیا اور آبنائے کی طرف واپس چلا گیا۔ پیٹرو کیمیکل ٹینکرز G Summer، Alicia اور Agios Fanourios I، جن سب پر ایرانی مصنوعات کی نقل و حمل پر امریکی پابندیاں عائد ہیں، ایران کی طرف سے قائم کردہ نام نہاد "ٹول" راستے کا استعمال کرتے ہوئے خلیج کی طرف مغرب کی طرف بڑھے، حالانکہ ان سب کی منزل عراق درج تھی۔ بلک کیریئر Christianna اور پابندیوں کا شکار ٹینکر Elpis خلیج سے دور مشرق کی طرف بڑھے، ایران کی بندرگاہوں سے نکلنے کے بعد، لیکن بعد میں انہیں متحدہ عرب امارات کے قریب روکا گیا۔ Kpler کے مطابق، آبنائے سے مغرب کی طرف ایرانی بندرگاہ کی طرف جانے والا واحد جہاز Rosalina ہے، جو مکئی سے لدا ہوا ہے۔ خبروں کے مطابق، امریکہ نے کہا ہے کہ انسانی امداد کی ترسیل ناکہ بندی سے مستثنیٰ ہوگی۔ ایک اور جہاز، Seachampion، ایران کو سویابین پہنچانے کے بعد آبنائے سے مخالف سمت میں نکلا اور عمان کی طرف جا رہا تھا۔ Kpler کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ 1 مارچ سے 15 اپریل کے درمیان صرف 388 تجارتی بحری جہاز آبنائے ہرمز سے گزرے، جن میں سے 255 تیل اور گیس کے ٹینکر تھے، اور ان میں سے بیشتر خلیج سے مشرق کی طرف جا رہے تھے۔ رکاوٹ کا شکار بحری جہاز: بلومبرگ کی طرف سے مرتب کردہ سمندری کمپنیوں کے ڈیٹا کے مطابق، منگل کو آبنائے کے مغرب میں تقریباً 670 تجارتی بحری جہازوں نے سگنل بھیجے، جو فروری کے آخر سے پھنسے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بلومبرگ ڈیٹا اور دیگر سمندری کمپنیوں کے مطابق، خلیج میں 55 سے زیادہ بہت بڑے خام تیل کے کیریئرز (VLCCs) پھنسے ہوئے ہیں، جن میں جاپانی کمپنیوں کے نو اور چین، یونان اور جنوبی کوریا کی کمپنیوں کے کئی شامل ہیں۔ گزشتہ ہفتے امریکہ-اسرائیل جنگ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے آغاز کے بعد سے بحری جہازوں پر کوئی نیا حملہ رپورٹ نہیں ہوا ہے۔ IMO، UK Maritime Trade Operations Centre اور Vanguard Tech کے مطابق، 1 مارچ کے بعد سے اس علاقے میں تقریباً 30 تجارتی بحری جہاز، جن میں 13 ٹینکر شامل ہیں، پر حملہ کیا گیا یا ان کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں
