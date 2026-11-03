امریکی وائٹ ہاؤس میں درمیانی انتخابات کا نتیجہ: کانگریس پر کنٹرول کی جنگ
امریکیوں نے منگل کو درمیانی انتخابات میں ووٹ دیا جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کا حتمی فیصلہ سامنے آئے گا۔ ڈیموکریٹس کے لیے کانگریس پر قبضے کے لیے چند نشستوں کی ضرورت ہے۔
امریکی عوام نے منگل کے روز تاریخی درمیانی انتخابات میں ووٹنگ کا عمل مکمل کیا، جسے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتظامیے پر ایک قومی ریفرنڈم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس انتخاب کے حتمی نتائج اس بات کا تعین کریں گے کہ کانگریس کا کنٹرول جمہوریہ (Republican) پارٹی کے ہاتھوں میں رہے گا یا ریپبلکن پارٹی اپنے اختیار سے محروم ہو کر اپوزیشن میں چلی جائے گی۔ اگر جمہوریہ (Republican) پارٹی کو ہاؤس آف ریپریزنٹٹیوز (House of Representatives) میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو اس کے نتائج انتہائی گہرے ہوں گے اور ڈیموکریٹس کے پاس صدر کے قانونی ایجنڈے کو روکنے اور ان کے انتظامیے کی وسیع پیمانے پر تحقیقات کرنے کا اختیار آ جائے گا۔
کانگریس میں نشستوں کی گنتی اور شرطیں
ہاؤس آف ریپریزنٹٹیوز کی تمام 435 سیٹیں اور سینٹ کے 100 میں سے 35 نشستیں اس انتخاب کے دائرے میں آتی ہیں، ساتھ ہی 36 ریاستوں کے گورنرز کے عہدے بھی مقدر ہورہے ہیں۔ جمہوریہ (Republican) پارٹی فی الحال سینٹ میں 53-47 کی اکثریت کے ساتھ حکومت میں ہے، جبکہ ڈیموکریٹس کو ہاؤس آف ریپریزنٹٹیوز پر قابض ہونے کے لیے صرف تین نشستیں جیتنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح، سینٹ میں اپنے کنٹرول کو برقرار رکھنے کے لیے ڈیموکریٹس کو چار صاف نتھنیٹ (net) نشستیں حاصل کرنی ہوں گی۔ یہ ریاضیاتی حساب کتاب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انتخاب کا نتائج بہت تنگ حدوں میں طے کرنے کا ہے۔Also readمحمد عامر سمیت کون سے بڑے کھلاڑی افغانستان پریمیئر لیگ کھیلیں گے؟
روایتی علاقوں میں سخت مقابلہ
اس بار انتخابی مہم نے روایتی طور پر محافظ (conservative) خیالات رکھنے والی ریاستوں میں بھی تیزی پکڑ لی ہے، جہاں جمہوریہ (Republican) پارٹی کے امیدواروں کو شدید چیلنجز کا سامنا ہے۔ کینزس (Kansas)، ٹیکساس (Texas)، آئیووا (Iowa)، اوہائیو (Ohio) اور الاسکا (Alaska) جیسی ریاستیں اب اس انتخابی جنگ کا مرکز بن گئی ہیں، جہاں جمہوریہ (Republican) پارٹی کی مضبوط بنیادیں اب کمزور پڑ رہی ہیں۔ اس بات کی واضح نشاندہی ملتی ہے کہ ووٹرز کا رجحان تبدیل ہو رہا ہے اور یہ تبدیلی صرف وائٹ ہاؤس تک محدود نہیں ہے بلکہ ریاستی سطح کے فیصلوں کو بھی متاثر کر رہی ہے۔
ٹرمپ کے الزامات اور مستقبل کی حکمت عملی
صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جو 2020 کے صدارتی انتخابات میں اپنی شکست کو الٹانے کی کوشش کر چکے ہیں، نے بار بار بغیر کسی ثبوت کے وسیع پیمانے پر ووٹنگ میں دھاندلی کے الزامات لگائے ہیں اور جمہوریہ (Democratic) پارٹی کو دھوکہ دہی کا شکار قرار دیا ہے۔ منگل کی رات کو وہ وائٹ ہاؤس میں انتخابی نتائج دیکھیں گے، اور ان کی جانب سے یہ اشارے بھی ملے ہیں کہ اگر جمہوریہ (Republican) پارٹی کانگریس کا کنٹرول کھو دیتی ہے، تو وہ ڈیموکریٹس کی کوششوں کا سختی سے مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ موقف ظاہر کرتا ہے کہ صدر اپنی پالیسیوں کے لیے قانونی رکاوٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔
بین الاقوامی تناؤ اور عوامی ردعمل
انتخابات کے انعقاد کے دوران، امریکی فوج نے ایران کے قشم جزیرے پر حملے کی کارروائی بھی کی، جو کہ اس حوالے سے ایک اہم بین الاقوامی واقعہ تھا۔ یہ فوجی کارروائی درمیانی انتخابات سے قبل کی گئی، جس نے عوامی توجہ کو داخلی سیاست سے ہٹا کر علاقائی تناؤ کی طرف مبذول کرایا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سپریم کورٹ کے ججز اور سینئر حکومتی عہدے داروں کی نامزدگی کی صلاحیت پر بھی اس انتخاب کا براہ راست اثر پڑ سکتا ہے، خاص طور پر اگر سینٹ کا کنٹرول تبدیل ہوتا ہے۔
آئندہ کا منظر نامہ اور اثرات
اگر ڈیموکریٹس دونوں گھرانوں میں اکثریت حاصل کرتے ہیں، تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 80 سالہ دور انتظامیہ کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ان کے立法 ایجنڈے کو مؤثر طریقے سے بلاک کر دیا جائے گا۔ یہ صورت حال نہ صرف واشنگٹن ڈی سی میں سیاسی کشیدگی کو بڑھائے گی بلکہ امریکی معیشت اور خارجہ پالیسی پر بھی طویل المدتی اثرات مرتب کرے گی۔ نتیجتاً، ملک کی سیاسی تقسیم مزید گہری ہو سکتی ہے اور مستقبل قریب میں قانون سازی کے عمل میں سستی کا شکار ہونے کا خطرہ موجود ہے۔
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