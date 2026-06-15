امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی معاہدہ، عالمی اداروں کی طرف سے خیرمقدم

امریکہ اور ایران کے درمیان طویل تنازع کے خاتمے، امریکی پابندیوں کے خاتمے اور آبنائے ہرمز کے دوبارہ کھلنے کے حوالے سے تاریخی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ عالمی رہنماؤں نے اسے ایک بڑی سفارتی پیش رفت قرار دیا ہے۔
امریکہ اور ایران کے درمیان طویل عرصے سے جاری تنازع کے خاتمے اور امریکی پابندیوں کے خاتمے کے حوالے سے ایک تاریخی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے، جسے عالمی رہنماؤں نے ایک بڑی سفارتی پیش رفت قرار دیا ہے۔ بین الاقوامی برادری کی طرف سے اس معاہدے کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے، اور خاص طور پر پاکستان، قطر، سعودی عرب، مصر اور ترکی کے کردار کو سراہا گیا ہے۔ اس معاہدے کو علاقائی امن اور عالمی معیشت کی بحالی کے لیے ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ عالمی رہنماؤں نے اس معاہدے کو فوری طور پر نافذ کرنے اور آبنائے ہرمز کی حفاظت کے لیے بین الاقوامی مشن کی حمایت کی پیشکش کی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اس معاہدے سے امید کی جا رہی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام آئے گا اور عالمی معیشت کو بھی فروغ ملے گا۔ مختلف ممالک کے رہنماؤں نے اس معاہدے کو علاقائی امن کے لیے اہم قرار دیتے ہوئے ثالثی کرنے والے ممالک کا شکریہ ادا کیا ہے۔ خاص طور پر پاکستان کی ثالثی کے کردار کو عالمی سطح پر سراہا گیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت ایران کے جوہری پروگرام پر بھی ایک فریم ورک طے پایا ہے، جس کے تحت مغربی ممالک ایران پر سے پابندیاں اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام پر اقدامات کے جواب میں پابندیاں ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے چاہئیں۔ اس حوالے سے وہ امریکہ، ایران اور بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس معاہدے کو عالمی برادری نے ایک مثبت قدم قرار دیا ہے، اور توقع ہے کہ اس سے نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا میں امن و استحکام کو فروغ ملے گا۔ مختلف ممالک نے اس معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس کے مکمل نفاذ پر زور دیا ہے۔ اس معاہدے سے توانائی کی منڈیوں میں استحکام آئے گا اور عالمی تجارت کو بھی فروغ ملے گا۔ اس معاہدے کو طے پانے میں پاکستان، قطر، سعودی عرب، مصر اور ترکی سمیت متعدد ممالک نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ عالمی رہنماؤں نے ان ممالک کے سفارتی کردار کو سراہا ہے اور ان کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس معاہدے سے امید کی جا رہی ہے کہ خطے میں طویل عرصے سے جاری کشیدگی کم ہو گی اور امن و خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہو گا.
امریکہ اور ایران کے درمیان طویل عرصے سے جاری تنازع کے خاتمے اور امریکی پابندیوں کے خاتمے کے حوالے سے ایک تاریخی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے، جسے عالمی رہنماؤں نے ایک بڑی سفارتی پیش رفت قرار دیا ہے۔ بین الاقوامی برادری کی طرف سے اس معاہدے کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے، اور خاص طور پر پاکستان، قطر، سعودی عرب، مصر اور ترکی کے کردار کو سراہا گیا ہے۔ اس معاہدے کو علاقائی امن اور عالمی معیشت کی بحالی کے لیے ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ عالمی رہنماؤں نے اس معاہدے کو فوری طور پر نافذ کرنے اور آبنائے ہرمز کی حفاظت کے لیے بین الاقوامی مشن کی حمایت کی پیشکش کی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اس معاہدے سے امید کی جا رہی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام آئے گا اور عالمی معیشت کو بھی فروغ ملے گا۔ مختلف ممالک کے رہنماؤں نے اس معاہدے کو علاقائی امن کے لیے اہم قرار دیتے ہوئے ثالثی کرنے والے ممالک کا شکریہ ادا کیا ہے۔ خاص طور پر پاکستان کی ثالثی کے کردار کو عالمی سطح پر سراہا گیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت ایران کے جوہری پروگرام پر بھی ایک فریم ورک طے پایا ہے، جس کے تحت مغربی ممالک ایران پر سے پابندیاں اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام پر اقدامات کے جواب میں پابندیاں ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے چاہئیں۔ اس حوالے سے وہ امریکہ، ایران اور بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس معاہدے کو عالمی برادری نے ایک مثبت قدم قرار دیا ہے، اور توقع ہے کہ اس سے نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا میں امن و استحکام کو فروغ ملے گا۔ مختلف ممالک نے اس معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس کے مکمل نفاذ پر زور دیا ہے۔ اس معاہدے سے توانائی کی منڈیوں میں استحکام آئے گا اور عالمی تجارت کو بھی فروغ ملے گا۔ اس معاہدے کو طے پانے میں پاکستان، قطر، سعودی عرب، مصر اور ترکی سمیت متعدد ممالک نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ عالمی رہنماؤں نے ان ممالک کے سفارتی کردار کو سراہا ہے اور ان کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس معاہدے سے امید کی جا رہی ہے کہ خطے میں طویل عرصے سے جاری کشیدگی کم ہو گی اور امن و خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہو گا
Iran United States Strait Of Hormuz Diplomatic Breakthrough Ceasefire