امریکی آئل پرائیس میں زبردست کمی کے بعد ایران اور امریکا کے درمیان سفارتی بات چیت
امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی کوششوں کے بعد برینٹ کچے کے تیل کی قیمتوں میں 7 فیصد سے زائد کی کمی دیکھی گئی۔ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی مذاکرات کی امیدیں مارکیٹ میں خوشگوار ماحول کا باعث بن گئی ہیں۔
برطانوی وقت کے مطابق 10 نومبر 2026 کو عالمی مالیاتی مارکیٹوں میں تیل کی قیمتوں میں تاریخی کمی دیکھی گئی ہے۔ برینٹ کچے کے تیل کی فیوچر قیمتوں میں تقریباً 7 فیصد کی گراوٹ آئی، جس کے نتیجے میں فی بیرل قیمت 91.61 ڈالر پر آ گئی۔ یہ فیصلہ امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی کشیدگی کو کم کرنے کی کوششوں کی وجہ سے سامنے آیا ہے۔
سفارتی کوششوں کا اثر
امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی پیشرفت کی امیدوں نے وسطی مشرق میں وسیع پیمانے پر تیل کی سپلائی میں خلل کے خدشات کو کم کر دیا ہے۔ یہ خوشگوار ماحول عالمی توانائی کی مارکیٹوں میں بڑی حد تک بھروسہ پیدا کرنے میں کامیاب رہا ہے۔Also readڈونلڈ ٹرمپ نے میڈ ٹرم انتخابات کے نتائج پر سوالات اٹھا دیے
اس صورتحال میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتہ کے روز سفارتی کوششوں میں مدد دینے والے قطر کے وزرائے اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی کے ساتھ گھر سفید میں ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بعد سے تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔
صدر ٹرمپ کا واضح موقف
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز وضاحت کی کہ امریکہ جب چاہے ایران کے خلاف نئے حملے کر سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ہمیشہ سے اس موقع پر تیار رہتے ہیں۔
قطر اور سعودی عرب دونوں ممالک امن طے کے لیے سفارتی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس دوران صدر ٹرمپ نے ریترز کو انٹرویو دیتے ہوئے قطر کے امن کی خواہش کا ذکر کیا۔
امریکی صدر نے واضح الفاظ میں یہ بھی کہا کہ وہ کسی بھی وقت جب چاہیں ایران کے خلاف کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ ان کا یہ موقف دونوں ممالک کے درمیان موجود کشیدگی کے عالم میں ایک اہم پہلو کے طور پر سامنے آیا ہے۔
ملاقات کی تفصیلات اور اہمیت
صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور قطر کے وزرائے اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی کی ملاقات پیر کے دن دوپہر کے قریب ہوئی۔
اس اہم ملاقات کی مدت تقریباً 45 منٹ رہی۔ اس دوران دونوں رہنماؤں نے علاقائی امن اور سفارتی حل کی اہمیت پر غور کیا۔
صدر ٹرمپ نے اس ملاقات کے بعد ریترز کے ساتھ مختصر فون انٹرویو کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ دیکھیں گے کہ صورتحال کہاں تک جاتی ہے۔
مارکیٹ پر ممکنہ اثرات
عالمی تیل کی مارکیٹ میں آج کل یہ خیالات زیر گردش ہیں کہ سفارتی حل پر ممکنہ کامیابی تیل کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے میں مدد دے سکتی ہے۔
امریکہ اور ایران کے درمیان موجودہ سفارتی سرگرمیاں عالمی معیشت کے لیے اہم ہیں۔ تیل کی سپلائی میں کوئی بھی خلل عالمی قیمتوں کو متاثر کر سکتا ہے۔
امریکہ، ایران، قطر اور سعودی عرب کی جانب سے کی جانے والی سفارتی کوششیں اب تک کی سب سے اہم ترجیح بن گئی ہیں۔ تمام فریقین امن کے لیے ایک حل تلاش کر رہے ہیں۔
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy