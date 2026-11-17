امریکی ایئر ٹریفک کی خرابی کا سائبر حملہ نہیں قرار: تحقیقات جاری
امریکی ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم میں تکنیکی خرابی پر تحقیقات شروع، حکام نے سائبر حملے کے شبہے کو مسترد کردیا، وزیر ڈفی نے وضاحت دی۔
امریکی فضائی نظام میں پیش آنے والی تکنیکی خرابی کے سلسلے میں تفتیشی عمل کو سرکاری سطح پر فعال کر دیا گیا ہے جس کے تحت تمام متعلقہ فریقین کی جانب سے نظام کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ امریکی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلی جنس کلیرنٹ ایبلنس نے اپنے ایک باضابطہ بیان میں واضح کیا ہے کہ مختلف حکومتی اور سرکاری اداروں کے کمپیوٹر سسٹمز کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے کوئی بھی تکنیکی خرابی کو سائبر حملے کا نتیجہ نہیں سمجھا جا رہا۔
سائبر حملے کے شبہے کی عدم تصدیق
امریکی وزیر ٹرانسپورٹ شین ڈفی نے بھی جمعہ کی تاریخ میں پیش آنے والی پروازوں میں تعطل کا معاملہ سائبر حملے سے جوڑنے والے دعویٰ کی سختی سے تردید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم میں جو خرابی سامنے آئی ہے، اس کی اصل وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی، لیکن اس کا تعلق کسی بھی قسم کے بااختیار سائبر حملے سے ثابت نہیں ہوا ہے۔ اس حوالے سے حکام کی جانب سے کوئی بھی ایسا ثبوت پیش نہیں کیا گیا ہے جو سائبر سیکیورٹی کے تحت کیے گئے حملے کی تصدیق کرتا ہو۔Also readرنگ پرستی: برطانوی استعمار اور جدید دور کا نفسیاتی زخم
بنیادی ڈھانچے کی جدید کاری کی ضرورت
اس موقع پر امریکی سینیٹ میں اکثریتی رہنما جان تھیون نے کانگریس کے سامنے نگرانی اور سیکیورٹی کے حوالے سے نئی سماعتیں شروع کرنے کی تیاری کا اعلان کیا ہے۔ جان تھیون نے زور دے کر کہا ہے کہ امریکی فضائی نظام کو جدید بنانے اور ٹرانسپورٹ و مواصلاتی شعبوں سمیت اہم بنیادی ڈھانچے کو محفوظ بنانے کے لیے مشترکہ کوششیں انتہائی ضروری ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ موجودہ ٹیکنالوجی کو بروقت اپ گریڈ کیا جائے تو مستقبل میں ایسی بڑی رکاوٹوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔
عالمی خبروں کے دیگر اہم اجزاء
عالمی میڈیا کی دیگر اہم خبروں میں برطانوی جریدے کی جانب سے شائع ہونے والی رپورٹ کو بھی اہمیت دی گئی ہے جس کے مطابق بھارت کے رافیل طیاروں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کشمیر کے علاقے میں کشتی پر ڈرون حملے کے ایک کیس میں ایکواڈور کے ماہی گیروں نے امریکا کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا ہے، جو بین الاقوامی قوانین کے تحت ایک قابل ذکر واقعات میں شامل ہے۔
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