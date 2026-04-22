امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی برقرار: عالمی منڈیوں اور تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کے باوجود آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی برقرار رکھنے سے عالمی منڈیوں میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جس کے اثرات تیل کی قیمتوں اور عالمی اسٹاک ایکسچینجز پر نمایاں ہیں۔
عالمی منڈیوں میں منگل کے روز تیل کی قیمتوں اور اسٹاکس میں گراوٹ دیکھنے میں آئی، کیونکہ سرمایہ کار امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات کے امکانات کا جائزہ لینے میں مصروف ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آخری لمحات میں جنگ بندی کی مدت میں توسیع کا اعلان کیا، لیکن ساتھ ہی آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کو بھی بدستور جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دو ہفتوں پر مشتمل جنگ بندی کے خاتمے سے کچھ گھنٹے قبل صدر ٹرمپ نے پاکستان کی ثالثی کی درخواست کو تسلیم کرتے ہوئے ڈیڈ لائن کو غیر معینہ مدت تک بڑھا دیا، تاکہ ایران
کی منقسم قیادت کو اپنی تجاویز پیش کرنے کا وقت مل سکے۔ اس سے قبل صدر ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ اگر جنگ بندی ختم ہوئی تو وہ اسلامی جمہوریہ پر دوبارہ بمباری شروع کر دیں گے۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں انہوں نے واضح کیا کہ وہ فوج کو ناکہ بندی جاری رکھنے کی ہدایت دے چکے ہیں اور جب تک ایران کی جانب سے ٹھوس تجاویز نہیں آتیں، تب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس صورتحال نے تاجروں کو تذبذب میں مبتلا کر دیا ہے کیونکہ آبنائے ہرمز کا مسئلہ دونوں ممالک کے درمیان تنازع کا مرکزی نقطہ ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے متوقع امن مذاکرات کا مستقبل بھی غیر یقینی کا شکار ہے، کیونکہ وائٹ ہاؤس کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ نائب صدر جے ڈی وانس کا دورہ تہران کی جانب سے تجاویز پیش نہ کیے جانے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کے غیر معقول مطالبات کے باعث مذاکرات میں شرکت نہیں کرے گا۔ مبصرین کا ماننا ہے کہ امریکہ اور ایران فی الحال ایک دوسرے پر دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی اپنا رہے ہیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کون پہلے جھکتا ہے۔ اس تعطل کے دوران عالمی منڈیوں میں خطرات بڑھ گئے ہیں، جس کے اثرات ہانگ کانگ، سنگاپور اور سیول سمیت اہم اسٹاک مارکیٹوں پر دیکھے گئے، جہاں قیمتوں میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ جبکہ تیل کی قیمتیں 100 ڈالر فی بیرل سے نیچے رہنے کے باوجود شدید اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں کیونکہ عالمی معیشت پر اس سات ہفتے طویل تنازع کے گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ مزید برآں، سرمایہ کاروں کی نظریں کیون وارش کی فیڈرل ریزرو کے چیئرمین کے عہدے کے لیے نامزدگی پر بھی مرکوز ہیں۔ اپنی تصدیقی سماعت کے دوران وارش نے زور دے کر کہا کہ وہ امریکی صدر کے دباؤ میں کام نہیں کریں گے اور مانیٹری پالیسی کی آزادی کو یقینی بنائیں گے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب صدر ٹرمپ نے فیڈرل ریزرو کے موجودہ سربراہ جیروم پاول کو شرح سود میں تیزی سے کمی نہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی حتمی معاہدہ نہ ہوا تو تیل کی قیمتیں دوبارہ 100 ڈالر کی حد عبور کر سکتی ہیں، جس سے دنیا بھر کے اسٹاکس پر مزید دباؤ پڑے گا۔ فی الحال مارکیٹیں انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور کسی بھی پیش رفت کے منتظر ہیں جو عالمی معیشت کے لیے بہتری کا باعث بن سکے۔ برینٹ خام تیل کی قیمتوں میں 0.2 فیصد کمی کے بعد 98.31 ڈالر فی بیرل دیکھی گئی، جبکہ نیویارک ڈاؤ جونز انڈیکس میں بھی 0.6 فیصد کی گراوٹ ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ تمام عوامل اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ جغرافیائی سیاسی تناؤ براہ راست عالمی مالیاتی نظام کو متاثر کر رہا ہے اور سرمایہ کار کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے محتاط رویہ اپنا رہے ہیں
امریکہ، ایران، تیل کی قیمتیں، ڈونلڈ ٹرمپ، عالمی مع