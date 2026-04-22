امریکی بحریہ کے وزیر جان سی فیلن مستعفی، ایران جنگ کے دوران آرمی چیف آف اسٹاف بھی ہٹائے گئے

امریکی بحریہ کے وزیر جان سی فیلن نے اچانک اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، جبکہ اس سے قبل ایران جنگ کے دوران امریکی آرمی چیف آف اسٹاف جنرل رینڈ جارج کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ ان واقعات کے بعد امریکہ میں سیاسی ہلچلیں بڑھ گئی ہیں۔
امریکہ میں سیاسی ہلچلیں جاری ہیں اور حالیہ دنوں میں کئی اہم عہدیداروں نے اپنے مناصب سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے میں تازہ ترین خبر امریکی بحریہ کے وزیر جان سی فیلن کے مستعفی ہونے کی ہے۔ ان کے استعفے کی وجہ ابھی تک باضابطہ طور پر سامنے نہیں آئی ہے، تاہم یہ خبر امریکی سیاسی حلقوں میں گونج رہی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نومبر 2024 میں جان سی فیلن کو بحریہ کا وزیر نامزد کیا تھا۔ انہوں نے فروری 2025 میں سینیٹ کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر اپنے تاثرات کا اظہار کیا تھا اور مارچ 2025 میں سینیٹ نے 62 ووٹوں کے مقابلے میں 30 ووٹوں سے ان کی تقرری کی توثیق کی تھی۔ جان سی فیلن کا استعفیٰ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب علاقائی اور بین الاقوامی معاملات میں امریکہ کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ جان سی فیلن کے استعفے کے بعد، انڈر سیکرٹری ہنگ کاؤ کو قائم مقام وزیر بحریہ کی ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں۔ وہ اب بحریہ کے انتظامی، مالی اور پالیسی امور کی دیکھ بھال کریں گے۔ خبر ایجنسیوں کے مطابق، جان سی فیلن کو اچانک عہدے سے برطرف کیا گیا تھا۔ اس سے قبل، ایران جنگ کے دوران امریکی آرمی چیف آف اسٹاف جنرل رینڈ جارج کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ یہ واقعات امریکی انتظامیہ میں تبدیلیوں اور ممکنہ طور پر پالیسیوں میں ردوبدل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ امریکی وزیر بحریہ کا عہدہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ وہ بحریہ کے تمام انتظامی، مالیاتی اور پالیسی معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ عہدہ امریکہ کی بحری طاقت اور قومی سلامتی کے تحفظ میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایران جنگ کے دوران امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیتھ نے جنرل رینڈ جارج کو فوری طور پر عہدہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ یہ واقعات امریکہ میں فوجی اور سیاسی قیادت کے درمیان تناؤ اور اختلافات کا پتہ دیتے ہیں۔ اس صورتحال کی علاقائی اثرات پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی جانب سے خطے میں قیام امن کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق، ایران اور پاکستان کے درمیان امریکہ - ایران مذاکرات 36 سے 72 گھنٹوں میں شروع ہو سکتے ہیں۔ یہ مذاکرات علاقائی کشیدگی کو کم کرنے اور امن و استحکام کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے بھی اس معاملے پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ مجموعی طور پر، امریکہ میں ہونے والی یہ سیاسی تبدیلیاں علاقائی اور بین الاقوامی سیاست پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہیں۔ ان تبدیلیوں کے نتائج آنے والے دنوں میں واضح ہوں گے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران کے ساتھ مذاکرات کی کوششیں ایک پیچیدہ اور حساس معاملہ ہے، جس میں کئی عوامل کا اثر شامل ہے.
