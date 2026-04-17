امریکی پابندیوں کے باوجود ایرانی بندرگاہوں کی جانب بڑھنے والے دو بحری جہازوں کی آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اطلاعات

تجارتی راستوں پر امریکی پابندیوں کے نفاذ کے باوجود، دو پابندیوں کے شکار مال بردار بحری جہاز آبنائے ہرمز سے گزر کر ایران کی بندرگاہوں کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ امریکی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ 14 جہازوں کو واپس موڑ دیا گیا ہے، تاہم اس بار ایرانی بندرگاہوں جانے والے جہازوں کو روکنے کا واضح ذکر نہیں کیا گیا۔
لندن (اے ایف پی) – امریکی پابندیوں کے شکار دو مال بردار بحری جہاز وں نے آبنائے ہرمز کو عبور کر لیا ہے، جو بظاہر مشرق وسطیٰ کی جنگ میں واشنگٹن کی جانب سے عائد کردہ ناکہ بندی کے باوجود ایران ی بندرگاہوں کی طرف جا رہے ہیں، جمعرات کو ٹریکنگ کے اعداد و شمار سے یہ ظاہر ہوا۔ یہ اس وقت ہوا ہے جب تقریباً سات ہفتے طویل تنازعہ کو ختم کرنے کے لیے امن مذاکرات کی ناکامی کے بعد امریکہ نے جوابی ناکہ بندی عائد کر دی ہے۔ پچھلے دو دنوں میں اس اہم تجارتی راستے سے بحری جہاز وں کا ایک چھوٹا سا سلسلہ گزرا ہے۔ امریکی
فوج نے جمعرات کو ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر بیان دیا کہ '72 گھنٹے کے نفاذ کے بعد، 14 بحری جہازوں کو امریکی افواج کی ہدایت پر ناکہ بندی پر عمل درآمد کے لیے واپس موڑ دیا گیا ہے۔' تاہم، پچھلی اپ ڈیٹس کے برعکس، اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اس نے ایرانی بندرگاہوں سے آنے یا جانے والے بحری جہازوں کی تمام گزرنے کی کوششوں کو روکا ہے۔ منگل کی رات گئے، پابندیوں کے شکار کنٹینر شپ زائنر 2 نے آبنائے کے مغرب کی طرف خلیج میں داخل ہوتے ہوئے مارین ٹریفک نامی ٹریکنگ پلیٹ فارم کے مطابق سفر کیا۔ ویب سائٹ نے اس کی منزل لارک جزیرے کو بتایا، جو ایرانی بندرگاہ بندر عباس کے قریب ہے، اور اس نے منگل کی رات گئے اس مقام کے قریب اپنی موجودگی ظاہر کی۔ اسی طرح کا راستہ اختیار کرتے ہوئے، پابندیوں کا شکار مال بردار بحری جہاز نشاط نے جمعرات کی صبح آبنائے کو عبور کرتے ہوئے ایران کے ساحل کے قریب سفر کیا، مارین ٹریفک نے اس کی منزل بندر عباس بتائی۔ بحری تجزیاتی گروپ ونڈورڈ کے لیے جمعرات کو ایک بریفنگ میں، برطانوی رائل نیوی کے سابق کمانڈر ٹام شارپ نے کہا کہ 'ایسے شواہد موجود ہیں کہ جہاز شاید امریکی ناکہ بندی کو توڑ رہے ہیں۔' انہوں نے مزید کہا کہ 'یہ مجھے خاص طور پر سمجھ نہیں آتا، کیونکہ فوجی نقطہ نظر سے، tactical نقطہ نظر سے، یہ ناکہ بندی اتنی مشکل نہیں ہے۔ ان کے پاس اسے انجام دینے کے لیے جہاز موجود ہیں۔' ٹریکرز نے اشارہ دیا کہ امریکہ کی پابندیوں کے شکار دو بہت بڑے آئل ٹینکر، RHN اور Alicia، نے آبنائے کے مغرب کی طرف کامیابی سے سفر کیا اور ناکہ بندی کو توڑ دیا۔ مارین ٹریفک کے مطابق، یہ بہت بڑے خام تیل کے حامل جہاز (VLCC) ایران کے منظور شدہ راستے سے آبنائے سے گزرے اور جمعرات کو خلیج کے اندر مغرب کی طرف سفر کر رہے تھے، جن کی منزل 'آرڈر کے لیے' بتائی گئی تھی۔ تاہم، ان کی منزل واضح نہیں تھی۔ انہوں نے حال ہی میں مغرب کی طرف گزرنے والے دیگر ایرانی پابندیوں کے شکار جہازوں کے راستے کی پیروی کی، لیکن ان کی بتائی گئی منزل عراق تھی، جس کا مطلب ہے کہ وہ امریکی ناکہ بندی کے تابع نہیں ہوں گے۔ اعداد و شمار کے مطابق، عراق جانے والے دیگر جہازوں میں ایک تیسرا VLCC، Agios Fanouris I، اور ایک مائع پیٹرولیم گیس ٹینکر، G Summer شامل ہیں۔ لائیڈز لسٹ انٹیلی جنس کی سینئر رسک اور کمپلائنس تجزیہ کار، بریجٹ ڈیاکن نے ایک بریفنگ میں بتایا کہ 'ایرانی سے منسلک جہازوں کی جانب سے اپنے سفر کو روکنے یا راستہ تبدیل کرنے کے شواہد موجود ہیں۔' لیکن انہوں نے مزید کہا: 'ہم نے ایسے جہازوں کو بھی دیکھا ہے جو ایرانی بندرگاہوں تک پہنچے ہیں اور روانہ بھی ہو چکے ہیں۔' پچھلے 24 گھنٹوں میں ناکہ بندی کے تحت جہاز رانی کی صورتحال کا خلاصہ کرتے ہوئے، لائیڈز کے میری ٹائم رسک تجزیہ کار ٹومر راؤنان نے بریفنگ میں کہا: 'ہلچل مچی ہوئی ہے۔' یہ صورتحال بین الاقوامی بحری نقل و حمل اور پابندیوں کے نفاذ میں پیچیدگیوں کو اجاگر کرتی ہے، خاص طور پر تنازعات کے دوران اہم تجارتی راستوں پر
آبنائے ہرمز امریکی پابندیاں ایران بحری جہاز خلیج فارس
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
پہلے میچ میں مہمان ٹیم کو 30 رنز پر پہلی وکٹ کا نقصان اٹھانا پڑاپاکستان اور جنوبی افریقا کے درمیان 14 سال بعد کراچی میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے روز باؤلرز حاوی رہے، پورے روز کے دوران 14 وکٹیں گر گئیں۔
Read more »
موٹروے زیادتی کیس، عدالت نے ملزمان کو سزائے موت سنادی -دونوں ملزمان کو سزائے موت اور 14، 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے
Read more »
صارفین کے لیے آئی فون 14 کے پری آرڈر کا آغاز - ایکسپریس اردوآئی فون 14، 14 پرو اور 14 پرومیکس کی شپمنٹ کی شروعات 16 ستمبر سے متوقع ہے جبکہ 14 پلس کی بُکنگ 7 اکتوبر سے شروع ہوگی مزید پڑھیں: ExpressNews Iphone
Read more »
Apple iPhone 14 Latest PTA Tax & Price in PakistanIn Karachi, paying the PTA Tax is mandatory for using local SIM cards with the Apple iPhone 14 series, including the iPhone 14, iPhone 14
Read more »
Apple iPhone 14 Latest Price & PTA Tax in PakistanPTA Tax is mandatory for using local SIM cards with Apple iPhone 14 series, including the iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro.
Read more »
شیاؤمی نے پاکستان میں اپنی نئی اسمارٹ فون ’ریڈمی نوٹ 14‘ سیریز لانچ کردیشیاؤمی نے Redmi Note Note 14 Pro+5G، Redmi Note 14 Pro اور Redmi Note 14 سریز لانچ کردی
Read more »